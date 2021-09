Pechův večer. Pět bodů opět po roce a půl, počtvrté v kariéře a 200. gól

Minulý rok: „Není důležité, jestli dám gól já, nebo ho dá někdo jiný. Hlavní je, abychom se na konci zápasu mohli všichni radovat z výhry.“



A nyní: „Důležité je, že jsme vyhráli. Nějaké osobní statistiky musí jít stranou. Jsme tady proto, abychom udělali úspěch, a když to bude týmový úspěch, tak budou i dobré statistiky. Je to propojené.“



Dvě velmi podobná vyjádření doprovází dva bohaté bodové zápisy útočníka Pecha. První pro klubový web Sparty, druhý pro Motor.

Za Spartu byl při bodových hodech u pěti gólů ze šesti, tentokrát u pěti ze sedmi. A Motor tak porazil Kladno 7:5. Pro Pecha se jednalo o čtvrtý zápas v kariéře, kdy zaznamenal pět bodů.

„Samozřejmě ve hře najdeme pozitiva i negativa, ale vítězství je cenné a to se počítá. Nicméně musíme i nadále tvrdě pracovat, máme spoustu mezírek v obraně,“ řekl sedmatřicetiletý Pech v rozhovoru pro Českou televizi.



Budějovický útočník se rázem vyšvihl na čelo bodování, které okupuje spolu s Davidem Ciencialou z Pardubic.

První trefou v zápase se navíc dostal na hranici 200 branek v základní části v extralize. „Viděl jsem, jak to tam kluci na brankovišti doráží, gólman ležel, tak jsem si řekl, že zkusím vystřelit ihned a nahoru, a brankář na puk nedosáhl,“ komentuje svůj první gól v dresu Motoru.



Pech přišel do Českých Budějovic v létě ze Sparty a trenéři jej zařadili do formace s hlavní hvězdou Milanem Gulašem. „Máme za sebou teprve dva zápasy a máme jich ještě mnoho před sebou. Ta sestava se může změnit. Hraje s námi Jirka Ondráček a Jindra Abdul. Uvidíme, je začátek sezony, vše se může změnit,“ uvádí Pech.

Právě spolupráce této lajny vynesla Motoru mimo jiné také šestou branku v zápase. Podruhé se prosadil Pech. „Před bránou byl závar a Slovy (Ondřej Slováček) mi přihrál puk. Taky tam výborně clonil Onder (Jiří Ondráček). Na obou gólech mají velkou zásluhu spoluhráči,“ přiznává.

V střetnutí Motoru s Rytíři skončilo za brankovou čárou hned 12 střel, v tomto ročníku extraligy jde na góly o doposud nejbohatší utkání. Hosty zlomila především druhá třetina, kterou prohráli jasně 2:5.

„Bylo to takové nahoru dolů. Musíme zapracovat na obraně, máme tam spoustu děr, nehrajeme dobře pozičně a dostali jsme i branku v přesilovce, to se nám nesmí stávat. Pro diváky to musel být atraktivní hokej,“ uznává Pech.

Do Budvar arény jich přišlo přes šest tisíc. „Byla parádní atmosféra, takže tímto chci poděkovat fanouškům, že přišli v tak hojném počtu. Skvělé,“ říká.

Další utkání čeká Motor už v úterý ve Zlíně. Doma se představí opět v pátek, kdy na jih Čech přijede Olomouc v čele s Davidem Krejčím.