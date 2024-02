Pařík začal v Hradci ideálně. Na nulu začal myslet deset vteřin před koncem

„Člověku to samozřejmě může pomoci se tady usadit lépe,“ vypravoval po vítězství hradeckého Mountfieldu 4:0 nad Českými Budějovicemi, můžu za ni ale jen poděkovat klukům, kteří odehráli skvělý zápas do obrany, na druhé straně nám to tam napadalo, za vše jsem vděčný.“

Vděční za jeho výkon ale mohou být i jeho noví hradečtí spoluhráči. Pro ně to totiž byla teprve druhá tříbodová výhra v tomto roce. Navíc přišla po nekonečném měsíci od té předcházející.

Královéhradečtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Českým Budějovicím.

Hradec vyhrál za tři body teprve podruhé od Vánoc. Vy jste tu jeho černou sérii tehdy odstartoval, když jste zde chytal za Liberec a vyhráli jste 5:2. Teď jste to pomohl otočit. Co tomu říkáte?

Že jsem za to rád, ale patří to celému týmu, nejenom mně.

Na ledě jste působil, i když šlo o první zápas v novém klubu a ještě před domácím publikem, velmi klidně. Žádná přemotivovanost?

Snažím se chodit do branky co nejskromněji, protože když chce člověk moc, dělá zbytečné chyby. Znovu ale opakuji, že zápas nebyl jen o mně, ale o celém týmu. Vždyť za první dvě třetiny na mě šlo jen něco málo přes deset střel, tohle vám to ulehčí.

Hodně vašemu týmu pomohlo rychlé vedení 2:0, které jste měli za necelých pět minut?

Pomůže to určitě, i když stav 2:0 je takový nejistý. Naštěstí se nám to povedlo a zápas jsme zakončili dobrým závěrem.

Jak jste bral přesun z Liberce poté, co jste po příchodu do něj měl docela slušné období?

Nebylo to úplně příjemné. Po zranění se ale Hrenák, který tam byl jedničkou, začal se střídat s Králem. Od té chvíle jsem tak trochu očekával, že já budu ten třetí. Proto jsme chtěli udělat nějaký krok a vyšel z toho Hradec.

Věděl jste už po příchodu do Hradce, že budete proti Budějovicím chytat?

Ne, trenéři mi to řekli až den před zápasem.

Jaký je podle vás současný hradecký tým?

Hrajeme dobře do obrany a na druhé straně se dokážeme udržet dlouho v útočném pásmu, což se nám vyplácí. I když bohužel v Mladé Boleslavi nám to nevyšlo, ačkoliv jsme měli přes čtyřicet střel. Tehdy nám to tam nenapadalo, nyní nám to díkybohu vyšlo a napadalo vše.

Co Hradec a jeho problémy v koncovce?

Může to být jeden z problémů, ale já to viděl jen v Mladé Boleslavi, kde jsme góly nedávali, i když jsme tam šance měli.

Jak je těžké být znovu v trojici brankářů bez jisté pozice? Větší motivace?

Je pravda, že nevím, jakou mám pozici, což mi pomáhá pracovat víc, chodím trénovat i odpoledne, snažím se na sobě pracovat.

Byla z toho vaše první extraligová nula v kariéře. Kdy jste na ni začal myslet?

Raději až deset vteřin před koncem. Takové myšlenky sice přišly i dřív, ale do těch deseti vteřin před koncem jsem si to nepřipouštěl.

Pomohl jste si jí do pozice jedničky pro blížící se play off?

Myslím si, že na tohle je ještě hodně brzo. Mám za sebou první zápas. Ještě jich je devět v základní části a já se budu snažit držet si klidnou hlavu.

Jak to bude po sezoně, po které byste se měl vrátit do Liberce?

To už není na mně.