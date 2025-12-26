Vánoce? Vždyť máme práci. Se salátem musím střídmě, mrzí rekordmana Nahodila

Fotogalerie 9

Olomoucký hokejista Lukáš Nahodil má v extralize odehráno přes 700 startů. | foto: ČTK

Václav Havlíček
Před pár týdny překonal v hokejové extralize metu sedmi set startů. To už je pořádný milník, klobouk dolů! Útočník Olomouce Lukáš Nahodil tak může nejen vzpomínat na hezké zážitky, ale také počítat, kolik „pracovních“ Vánoc už zažil. Extraliga totiž pokračuje v neúprosném tempu. Hrací dny jsou naplánované na 21., 23., 26., 28. a také 30. prosince. V podobném intervalu se navíc pokračuje i po Novém roce.

„Když jsem byl mladší, tak mi to nevadilo, ale teď, když máte rodinu, přeci jen byste si dovedl představit trávit Vánoce trochu jinak. Ale my s tím nic neuděláme, manažeři to takto nastavili, během svátků chodí i víc lidí, takže se to asi jen tak nezmění,“ zamýšlí se pro iDNES.cz 37letý Nahodil.

Vyšší návštěvnost během svátků potvrdil i marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa: „Většinou ani nezáleží na soupeři. Zkrátka lidé mají volno a chtějí si jej zpestřit hokejem. Když k tomu rozlosování vyjde dobře, lze předpokládat i vyprodaný stadion. Hokej a svařák je prostě ideální kombinace.“

Nemyslete si. Že by hokej Nahodila štval? Nebo že by měl raději od hokeje pauzu? „Kdybych měl od hokeje pokoj, tak už to pro mě znamená konec kariéry,“ povídá věčně dobře naladěný chlapík.

Stálo by za to na mezisváteční období naplánovat třeba nějaké derby, ať to máme všichni blízko. To by i diváky přece bavilo. Ale vezměte si, že den před Vánocemi musíte třeba na druhou stranu republiky.

34. kolo

Kompletní los

35. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 32 17 2 4 9 99:73 59
2. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 5 1 12 89:77 56
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 32 17 1 2 12 80:79 55
5. HC Oceláři TřinecTřinec 33 15 4 1 13 97:82 54
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 33 16 0 5 12 85:80 53
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 35 15 3 2 15 92:99 53
8. HC Kometa BrnoKometa 32 15 2 3 12 88:84 52
9. HC Škoda PlzeňPlzeň 33 13 3 6 11 82:67 51
10. HC OlomoucOlomouc 34 14 3 2 15 80:94 50
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 33 13 4 2 14 90:89 49
12. Rytíři KladnoKladno 33 9 3 5 16 77:96 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 10 3 2 18 63:88 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 33 8 2 3 20 69:103 31
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně.

Do Štědrého dne zbývá jen pár hodin, hokejisty v extralize ale večer ještě čekají utkání 33. kola. Někteří se vrátí domů k ránu svátečního dne. „Od vedení soutěže je to něco na styl: Je nám to jedno,...

Olomoucký hokejista Lukáš Nahodil má v extralize odehráno přes 700 startů.

Před pár týdny překonal v hokejové extralize metu sedmi set startů. To už je pořádný milník, klobouk dolů! Útočník Olomouce Lukáš Nahodil tak může nejen vzpomínat na hezké zážitky, ale také počítat,...

26. prosince 2025

Show, karaoke a druhý den trénink. Dvacítku znovu čekají netradiční Vánoce

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Tradičně netradiční vánoční svátky čekají hokejovou dvacítku, která se v zámoří chystá na start mistrovství světa. Štědrý den prožije výběr kouče Patrika Augusty společně, ale tím také jakákoli...

24. prosince 2025  14:55

Vánoční dárek pro fanoušky Vítkovic. Yetman, Nellis a Abdul prodloužili smlouvy

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Hokejové Vítkovice oznámily jako vánoční dárek svým fanouškům prodloužení smluv s členy elitní útočné formace. Jindřich Abdul a Kanaďan Chad Yetman budou po uplatnění opce pokračovat minimálně do...

24. prosince 2025  14:20

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

24. prosince 2025  12:22

Náraz a brzký konec. Bývalý reprezentant vzpomíná: Život se mi otočil o 180 stupňů

Premium
Marek Bláha na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2019.

Patřil k nejlepším v ročníku. Marek Bláha platil za produktivního obránce, který daleko přesahoval tuzemskou úroveň. Pravidelně reprezentoval Česko na několika mládežnických turnajích, když pak...

24. prosince 2025

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Hertl skóroval za Vegas, Pastrňák jen mírnil další debakl Bostonu

Braeden Bowman (42) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.

Poslední hrací den před vánoční přestávkou nabídla hokejová NHL třináct duelů. Ve formě hrající centr Tomáš Hertl gólem podpořil triumf Vegas 7:2 nad San Jose. Naopak David Pastrňák asistencí jen...

24. prosince 2025  7:27,  aktualizováno 

Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora

Hráči Litvínova zdolali Mladou Boleslav a stáhli manko na předposlední místo.

Šťastné a veselé! Hokejový Litvínov zažil vánoční mejdan, Verva v souboji dvou nejslabších týmů extraligy nadělovala, Mladou Boleslav rozstřílela 6:1 a po nejvyšší výhře v sezoně je její ztráta na...

23. prosince 2025  22:02

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Sparta potvrdila posilu se zkušenostmi z NHL. Přichází finský útočník Vesalainen

Útočník Kristian Vesalainen, nová posila hokejové Sparty.

Hokejová Sparta hlásí před startem vánočních svátků novou posilu. Tou je finský útočník Kristian Vesalainen, který s klubem podepsal smlouvu do konce sezony 2026/27.

23. prosince 2025  18:47

Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně.

Do Štědrého dne zbývá jen pár hodin, hokejisty v extralize ale večer ještě čekají utkání 33. kola. Někteří se vrátí domů k ránu svátečního dne. „Od vedení soutěže je to něco na styl: Je nám to jedno,...

23. prosince 2025  14:44

