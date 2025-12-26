Vánoce? Vždyť máme práci. Se salátem musím střídmě, mrzí rekordmana Nahodila

„Když jsem byl mladší, tak mi to nevadilo, ale teď, když máte rodinu, přeci jen byste si dovedl představit trávit Vánoce trochu jinak. Ale my s tím nic neuděláme, manažeři to takto nastavili, během svátků chodí i víc lidí, takže se to asi jen tak nezmění,“ zamýšlí se pro iDNES.cz 37letý Nahodil.
Vyšší návštěvnost během svátků potvrdil i marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa: „Většinou ani nezáleží na soupeři. Zkrátka lidé mají volno a chtějí si jej zpestřit hokejem. Když k tomu rozlosování vyjde dobře, lze předpokládat i vyprodaný stadion. Hokej a svařák je prostě ideální kombinace.“
Nemyslete si. Že by hokej Nahodila štval? Nebo že by měl raději od hokeje pauzu? „Kdybych měl od hokeje pokoj, tak už to pro mě znamená konec kariéry,“ povídá věčně dobře naladěný chlapík.
Stálo by za to na mezisváteční období naplánovat třeba nějaké derby, ať to máme všichni blízko. To by i diváky přece bavilo. Ale vezměte si, že den před Vánocemi musíte třeba na druhou stranu republiky.