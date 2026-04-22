Tipsport extraliga 2025/26

Expertům jsme zavřeli hubu! Nahodilova žula v emocích povolila: Byl jsem dojatý

Václav Havlíček
  13:30
Už jenom ty statistiky zaujmou. Ostatně 725 odehraných zápasů v hokejové extralize mluví samo za sebe. Lukáš Nahodil se stal bezesporu jednou z ikon olomouckých kohoutů. A taky oblíbencem fandů, nejen díky výkonům na ledě. Bavil v rozhovorech s novináři, bavil na akcích s fanoušky, bavil i na poli klubového marketingu. Teď se 37letý útočník po necelých osmi letech s Hanou loučí. Vrací se do první ligy, do rodné Třebíče.
Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

V základní části extraligy dal Nahodil v dresu Olomouce 85 branek, což z něj dělá druhého nejlepšího střelce v extraligové historii Mory. Když před dvěma lety odehrál šestistý zápas v nejvyšší české soutěži, s humorem sobě vlastním se usmál: „Cože? Vždyť jsem ještě mladej kluk!“

Jak sám později připustil, v tu dobu si usmyslel, že by ještě stovečku rád přidal. Povedlo se. „Je to pěkný milník. Myslím, že za mnou jde něco vidět. A když se na to jednou podívají moje děti, třeba si budou moct říct, že táta něco dokázal,“ povídá v rozhovoru pro iDNES někdejší hráč Brna či Pardubic, v jejichž dresu dvakrát vyhrál extraligu.

První odchody z hokejové Olomouce: loučí se střelec či stálice. Skončí i kapitán?

Prozraďte, jak vám bylo, když olomoucká plecharéna po posledním zápase sezony dlouho vyvolávala vaše jméno?
Říkal jsem si, jak jsem to zvládl dobře, že jsem byl tvrdej jak žula! Ale pak jsem viděl záběry a úplně to tak nebylo. (směje se) Nádherné. Byl jsem dojatý. Nejsem necita, věřím, že jsem tady zanechal nějakou stopu. Dostal jsem tolik krásných zpráv, fanoušci se se mnou krásně rozloučili. Musím jim poděkovat. Neudělali mi loučení jednoduché!

Nastal správný čas odejít?
To víte, že to není snadné. Osm let je osm let, ale jednou se to rozhodnutí muselo udělat. Kluk nastupuje do školy, nechtěl bych ho v budoucnu trhat z kolektivu, ve kterém si zvykl. Probírali jsme to doma, probírali jsme to s klubem. A nakonec to vyšlo tak, že to letos byla moje poslední sezona v Olomouci.

Co vám z olomoucké etapy nejvíce utkví v paměti?
Těch věcí je samozřejmě spousta, ale první, co mě napadne, je neskutečný kolektiv, který jsme měli. Soudržnost našeho týmu byla neuvěřitelná. Nikde jinde jsem nic takového nezažil. Byť v poslední sezoně, dvou tady proběhla větší obměna a kluci, se kterými jsme tu byli dlouhé roky, už odešli. Nechci říct, že to teď už nebylo dobré, ale se staršími kluky, se kterými jsem byl v kabině třeba pět let, jsem měl fakt hluboký vztah. A taky nemůžu zapomenout na olomoucké fanoušky!

Hráči Olomouce se v roce 2021 radují z gólu, v červených dresech zleva Tomáš Valenta, střelec gólu Lukáš Klimek a Lukáš Nahodil.

Extratřída?
Rozhodně! Budu se opakovat, ale zase – jinde jsem to nezažil. I když jsme prohráli, lidi tady nám vždycky poděkovali, zatleskali. V Olomouci jsou fanoušci takoví, že když vidí, že zápas odjezdíte naplno, ale prohrajete, ocení to. Toho si hrozně vážím, dobře chápou, že se může prohrát, ale když na ledě necháte srdce, vždy vám poděkují. To je úctyhodné.

A určitě můžete vyprávět i o sportovních zážitcích.
No jéje. Vybaví se mi sezona 2019/20, to jsem zahrál asi nejlepší sezonu a hokej jsem si fakt užíval. Vzpomínám na to s radostí. Hrál jsem ve formaci s Pavlem Musilem a Lukášem Klimkem. Náramně nám to klaplo. A poslední věc, na kterou nesmím zapomenout, je sezona s Davidem Krejčím.

David Krejčí v dresu Olomouce.

Už jsem se lekl, že to nezmíníte.
To bylo taky neuvěřitelné. Takže tyhle ty věci, sportovní i mimo led, se mi vybaví. Ve finále budu mít hlavně pozitivní vzpomínky.

Byl to sice jeden zápas z mnoha, ale hádám, že si určitě vybavíte i vaše jubilejní šestisté extraligové utkání, které jste hrál proti Plzni. Dal jste dva góly a přidal čtyři asistence.
To víte, že jo! Asi můj nejlepší zápas kariéry. Vyhráli jsme 7:3, byla to divočina. Tyhle zápasy člověka baví, hodně nám to tenkrát s Honzou Káňou sedlo. V tom zápase nám vyšlo snad úplně všechno – a hlavně přesilovky.

Šest set startů? Vždyť jsem mladej kluk! divil se po životním zápase Nahodil

A jak budete osm olomouckých let hodnotit sportovně?
To je těžké. Není tajemstvím, že v Olomouci se dělá hokej ve skromnějších podmínkách. Přesto jsme byli schopni porazit – nikoliv porážet – bohaté kluby. Vždy jsme dokázali urvat cenné výhry. Co oceňuju, je, že jsme uměli bojovat za každé situace. Ale v sezoně vždy rozhoduje spousta maličkostí a detailů. Těžko říct, jestli jsme někdy měli víc než na čtvrtfinále. Pamatuju si, když jsme v roce 2021 skončili dvanáctí a v předkole jsme šli na pátou Plzeň. Vyhráli jsme 3:0 na zápasy! Ale nemyslím si, že jsme každou sezonu skončili na takovém místě, na které jsme měli.

Zmínil jste nízký rozpočet Olomouce. V očích hokejové veřejnosti jste i kvůli tomu de facto každou sezonu patřili mezi jasné adepty na poslední místo. Nicméně faktem zůstává, že se za vaši osmiletou kariéru hrála baráž v Olomouci jenom jednou, a to loni.
Myslím, že jsme tady těm expertům zavřeli hubu. Vždycky jsme slyšeli: Olomouc, jasná baráž a hotovo. Před sezonou jste kolikrát měli pocit, že se hraje jenom o to, kdo skončí třináctý a nedostane se do play off. Nám to ale vyhovovalo. Hráli jsme v klidu, bez většího stresu a dokázali jsme svým urputným hokejem potrápit kohokoliv.

Jak zní, že jste v extralize odehrál přes 700 zápasů?
No samozřejmě krásně. Dostal jsem od klubu upomínkový obraz. Měl jsem hroznou radost, že se mi toho podařilo dosáhnout. Když jsem měl na začátku kariéry, říkal jsem si, že bych se chtěl prosadit doma v Třebíči a zahrát si mezi chlapy první ligu. A najednou tady sedíme a vy se mě ptáte, jak mi zní sedm set extraligových zápasů. To je fajn.

Domů se vracíte. I kvůli rodině?
Je to taky faktor. První roky jsem do Olomouce dojížděl z Brna, nakonec jsme se do Olomouce přestěhovali a to byl jeden z těch lepších kroků. Měli jsme skvělou školku, ve všem nám vyšli vstříc. Ale teď nastal čas.

Jak se těšíte?
Nikdy jsem se netajil tím, že bych chtěl jednou hrát zase doma. Splnilo se to, hrozně se těším. Když se to oznámilo, přišla mi spousta hezkých zpráv z Třebíče i Olomouce, za to moc děkuju. Ale mám z toho i respekt. Nepřicházím jen tak si zahrát. Vím, že se ode mě bude něco očekávat. Bude to po osmi letech v jednom klubu zajímavá změna, ale v Třebíči je teď krásný nový zimák, takže se samozřejmě těším.

V Třebíči jste první ligu hrál, naposledy ale v roce 2014. Přicházíte do neznámého prostředí?¨
Nějaké kluky znám. S Martinem Dočekalem jsme hráli v Brně, pár kluků se třeba krátkodobě mihlo taky v Olomouci. Je tam pár kluků, se kterými jsem v kontaktu, některé jsem zase poznal jako soupeře. Není to tak, jako když jsem šel z Brna do Mory a znal jsem třeba půlku kabiny, ale některé kluky znám. Těším se na letní přípravu, až půjdeme na led a všechny poznám. Slyšel jsem, že tam mají fantastickou partu. Takže půjdu ze skvělé party do skvělé party.

Mluvil jste o skvělé partě v kabině a o tom, jak se tým obměnil. Do Olomouce začalo chodit hodně cizinců, což dřív nebývalo zvykem. A kapitán Ondrušek si po sezoně postěžoval: „Jádro odešlo, občas mi chyběla naše typická bojovnost.“ Souhlasíte?
Možná měl pravdu. Nechci říct, že kluci, kteří tady jsou, nebojují. Ale vezměte si, když tu hráli třeba Honza Švrček nebo Honza Knotek. Ti kluci byli schopní puk sežrat, jenom aby se nedostal na naši branku. Tady v Olomouci to holt vždy bylo o bojovnosti. O tom chtít vyhrát víc a bojovat víc než soupeř. Takže to, že sem přijdou třeba lepší hokejisti, je sice hezké, ale upřímně vám to kolikrát zápas nevyhraje. Kouč Tomajko říkával: Když bude makat všech dvacet hráčů, budeme úspěšní. Když jeden nebo dva nepojedou na sto procent, je to problém. Když to udělají čtyři, nemůžeme vyhrát. I proto jsem občas musel zvýšit hlas.

Pardon, dokonce i vy, věčný kliďas?
Bývalo to výjimečně. To už fakt musely být třeba tři zápasy v řadě, které jsme ne, že jenom prohráli, ale nebojovali jsme v nich. Když vidím, jak se někdo na něco vyprdne, to mě štve úplně nejvíc.

Zpět k zahraničním posilám. Vzhledem k tomu, jak se v extralize víc rozevírají nůžky mezi bohatými a chudšími kluby, vnímáte jejich příchody jako nutnost?
Asi to tak bude. Když nepřijdou tuctoví hráči, ale takoví, co zvýší kvalitu, proč ne. Když se podíváme různě po republice, zjistíte, že moc šikovných kluků z Česka tady prostě není. Přijde mi, že je úplně jiná doba. Jak kdyby dnes mladí kluci čekali, že jim někdo všechno přinese na zlatém podnose. Já nechci říkat, že za nás to bylo lepší a že to bylo super, ale zkrátka se s námi, když jsme byli mladší, zacházelo jinak. Ať je to, jak chce, na nás kolikrát staří zařvali. Dnes se kolem mladých chodí po špičkách, nelíbí se mi to. Nejsem žádný rapl, ale podle mě je v pořádku občas zvýšit hlas. Jinak se může stát, a já se toho bojím, že se to dostane do neúnosného bodu a mladí nám tu budou skákat po hlavě. A to podle mě není jen v hokeji, ale v celé společnosti. Takže bohužel je to tak, že hráči zkrátka nejsou. Mladí kluci jsou pohodlnější. Ale taky musím říct, že je daleko větší výběr sportů. Za nás byl de facto jenom hokej a fotbal. Teď je to jinak, i proto musí chodit víc zahraničních hráčů.

Vánoce? Vždyť máme práci. Se salátem musím střídmě, mrzí rekordmana Nahodila

Fanoušci Olomouce si vás budou pamatovat nejen kvůli vašim výkonům, ale také kvůli aktivitám mimo led. Lidé z marketingu několikrát říkali, že jste na různé scénky jejich nejoblíbenější adept. Bylo pro vás tohle vystupování a vtip vždy přirozené?
Snažím se vždy šířit pozitivní energii. Jistě, ne vždy to jde. Jednou jsme byli s manželkou na večeři s Petrem Hubáčkem, a ten ženě říká: „Prosím tě, Veru, mluví takhle moc Lukyn pořád?“ A žena odpovídá: „Heleď, já jsem se už několikrát přistihla, že ho prostě vůbec neposlouchám!“ Takže není to póza. Jsem ukecaný odmala. Což mi na škole občas způsobovalo problémy. Pořád mě učitelé přesazovali, abych se s nikým nebavil. Trenér Moták mi říkával: „Z tebe měl být tiskový mluvčí!“ Asi to patří k mé nátuře. Hubu nezavřu. Tyhle akce, ať už natáčení, nebo setkání se sponzory, byly vždycky fajn.

Vybavím si, když jste ve spolupráci s Moravským divadlem Olomouc točili skeč na motivy filmu Kokosy na sněhu.
To jsem si užíval šíleně! Je to můj oblíbený film, znám ho nazpaměť. Holt to mám rád, tady ty různé interakce s fanoušky, a myslím, že to patří k hokeji. My potřebujeme fanoušky a oni zase nás.

Trenér Zdeněk Moták, kterého jste zmínil, vás v Olomouci několik sezon trénoval. A teď se stal koučem národního týmu.
V první řadě mu patří gratulace. Taková pozice, to je něco fantastického, nedostává se do ní často. Nevidím důvod, proč by nemohl být úspěšný. Bude mít skvělé asistenty, se kterými bude suprově vycházet, protože on je skvělý člověk, který se snaží vyjít se všemi. Fakt mu přeju, aby měl úspěch. Vždy, když začne mistrovství nebo olympiáda, se v Česku vyrojí osm milionů hokejových trenérů, kteří by tohle udělali jinak, tam toho nenasadili, tohle by vyřešili lépe. Věřím, že pan Moták všechny kritiky umlčí.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Expertům jsme zavřeli hubu! Nahodilova žula v emocích povolila: Byl jsem dojatý

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Už jenom ty statistiky zaujmou. Ostatně 725 odehraných zápasů v hokejové extralize mluví samo za sebe. Lukáš Nahodil se stal bezesporu jednou z ikon olomouckých kohoutů. A taky oblíbencem fandů,...

22. dubna 2026  13:30

Covidový skandál vyvolal ve švýcarském nároďáku rozepře. Josi žádá koučův návrat

Švýcarský trenér Patrick Fischer promlouvá ke svým svěřencům.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Odvoláním trenéra Patricka Fischera krátce před domácím mistrovství světa ještě skandál z olympijských her v Pekingu 2022 neskončil. Za kouče, který zfalšoval covidový certifikát, se postavil hvězdný...

22. dubna 2026  13:29

APK mafia! Fanoušci v Jihlavě nadávali na baráž. Mají pravdu, doplnil je útočník

Ondřej Dlapa z Jihlavy tvrdě atakuje Matěje Maštalířského z Litvínova.

Rok co rok stejné téma. Také letos vývoj extraligové baráže ukazuje, že systém, který jí předchází, není férový. V úterním třetím zápase série se také ozvali jihlavští fanoušci, jejichž tým už ztrácí...

22. dubna 2026  11:03

Talent k nepřehlédnutí. Pojede Tomek na MS v sedmnácti? Trumfnout může i Jágra

Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů.

V září o něm věděli jen opravdoví fajnšmekři. Během sezony se však dostával i do povědomí běžných hokejových fanoušků, svými výkony v Karlových Varech náramně upoutával. No a v play off? Rázem hlavní...

22. dubna 2026  9:55

Prohrát finále? Z té představy je mi zle, říká Kondelík. Udivuje ho dříč Červenka

Jáchym Kondelík před brankou Marka Mazance.

Ve středu a ve čtvrtek od 18, respektive 17 hodin se v Třinci rozehrají dvě slezské odvety finále hokejové extraligy. Pardubické Dynamo před nimi vede 2:0 na zápasy a Oceláři zkoušejí všechno, aby se...

22. dubna 2026  9:20

Boston i díky produktivitě Pastrňáka se Zachou srovnal sérii s Buffalem

Morgan Geekie s Davidem Pastrňákem (vzadu) slaví branku.

Hokejový útočník Pavel Zacha vstřelil rozdílový gól u výhry Bostonu 4:2 na ledě Buffala. Dvě asistence bral za vítěze David Pastrňák, jenž tak s průběžnými pěti zápisy kraluje produktivitě play off...

22. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  8:24

Už ať je to za námi... Hráči Litvínova zaplatili fandům výjezd, útočí na záchranu

Markus Hännikäinen z Litvínova slaví vstřelený gól na hřišti Jihlavy.

Další důkaz, že tahle skládačka do sebe zapadá. Fanoušci hokejového Litvínova v extraligové baráži vytáhli transparent s motivem puzzle a nápisem „My na tribuně, vy na ledě. Litvínov nespadne“ – a ve...

22. dubna 2026  7:57

Jihlava - Litvínov 1:5, Verva pohodlně došla k barážovému mečbolu. Vyhrála i potřetí

Hokejisté Litvínova se těší z branky na ledě Jihlavy.

Také po třetím zápase hokejové baráže o extraligu platí, že je v ní litvínovská Verva stoprocentní. Severočeši ovládli také první zápas série hraný v Horácké aréně, a to suverénním výsledkem 5:1. Už...

21. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:48

Do extraligy míří lotyšský reprezentant. Boleslav podepsala útočníka Gavarse

Felikss Gavars proniká do útočného pásma přes Jiřího Ticháčka v zápase na MS do...

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Felikss Gavars. Třiadvacetiletý účastník mistrovství světa v roce 2024 se s Bruslaři připravoval již loni v létě, následně...

21. dubna 2026  18:54

Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna.

V nabitém kádru Rytířů letos odehrál formou střídavých startů 20 zápasů a dal šest gólů, přesto se hokejový obránce Dušan Žovinec stálého angažmá v Kladně ani v jiném extraligovém týmu nedočkal....

21. dubna 2026  16:20

Hronek, Klapka a Chmelař. První posily ze zámoří mají doplnit českou reprezentaci

Jaroslav Chmelař s pukem na holi.

Do přípravy hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku by se v příštím týdnu měli zapojit útočníci Adam Klapka z Calgary a Jaroslav Chmelař z New York Rangers. Na šampionátu by se měl...

21. dubna 2026  15:45

Kluci, relax! Lídr Vladař dokonale uklidnil tým a ještě přidal nulu. Ocenil ho i Gretzky

Český brankář Dan Vladař z Philadelphie slaví se spoluhráčem Noahem Catesem...

Asi byste vůbec nepoznali, že Dan Vladař právě v NHL prožívá úplně novou zkušenost. Nevystupuje jako nováček v play off, ale hokejovou Philadelphii táhne. „Je to lídr,“ usmíval se kouč pensylvánského...

21. dubna 2026  14:22

