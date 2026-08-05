Změnil vás přechod z pozice hráče na rozhodčího?
Celkově trochu ano. Na hokej už mám jiný pohled. Vlastně nikdy nevyhraju. Dlouho jsem si musel zvykat. Myslel jsem, že to bude snazší.
Co vám dělalo největší problém?
Pravidla jsou velmi složitá. Každý včetně hráčů si myslí, že jde pouze o posuzování hákování a sekání. Ale je to omyl. Opakovaně děláme testy z pravidel, která se neustále aktualizují a jsou hodně podrobná.
Jak často si opakujete pravidla?
Pořád. Na ledě se mohou stát tisíce situací a pokaždé musíte vědět, co s tím. Není to o tom, že splním pravidlový test a tím to končí.
Nevím, jestli jsme na to připravení. Někteří mluví úplně scestně. Vidí situace zcela jinak než my na ledě. Opakovaly by se vyhrocené debaty, kdo to jak vnímá.