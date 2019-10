Bylo to složité. Jsem rád, že mám návrat za sebou, říká Krajíček

A když už to v létě vypadalo, že by mohl naplno naskočit do přípravy, bojoval se zánětem v těle a bral antibiotika.

Jak těžké bylo vrátit se do hry po takové pauze?

Po dlouhé době jsem byl před zápasem nervózní. Ale Milan (Doudera) hrál vedle mě výborně, chtěl jsem si celý zápas držet krátká střídání a tak nějak se mi to dařilo. Bylo to složité. Jsem rád, že to mám za sebou.

Herně to však z vaší strany nevypadalo vůbec špatně.

Ono to tak možná vypadalo, ale ten timing tam nebyl. Ten budu hledat ještě několik zápasů. Díky výhře to pro mě bylo jednodušší. Být to ve třetí třetině vyrovnané, měl bych to náročnější.

Trefil jste tyč. Co chybělo, aby byl váš návrat i gólový?

Chtěl jsem puk zvednout výše. Ale byl jsem osmkrát na ledě, není to ono. Člověk se do toho musí dostat a zápasové tempo je jiné.

Proti Hradci Králové jste poprvé v sezoně nedostali gól. Čím to bylo?

Gólmani chytali výborně, podrželi nás. K tomu jsme spoustu střel zblokovali.

S brankáři jste přitom měli starosti. Po první třetině kvůli zranění v dolní části těla odstoupil Bartošák, takže místo něj šel na led Kváča. A také s ním to v jednu chvíli nevypadalo dobře. Kdo by šel do branky?

Možná by to mohl vzít Jarda Kameš (trenér brankářů – pozn. red.), že by na sebe ještě navlékl výstroj... My jsme ale o tom neuvažovali. Kváčis řekl, že bude pokračovat, tak jsme byli v pohodě. Doufáme, že bude dobrý.

Hostující obránce Rosandić předvedl parádní gesto fair play, když za stavu 0:4 odmítl vyloučení Adamského s tím, že upadl nezaviněně. Co tomu říkáte?

Klobouk dolů, udělal dobrý skutek. Ale tak by to mělo být. Pořád je to jen hra. Bylo by nefér, kdyby nás rozhodčí vyloučil.

Za Třinec poprvé nastoupil útočník Andrej Nestrašil. Co na jeho příchod říkáte?

Hrál fantasticky. Dál krásný gól. Je vidět, že je to chytrý, zkušený hráč a že má něco odehráno. Jsme rádi, že ho máme.