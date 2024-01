Vítkovický hrdina Klimeš po vychytané nule: Ohromně těžké na psychiku

„Bylo to ohromně těžké na psychiku. Jsou to důležité body,“ oddechl si vítkovický hrdina Lukáš Klimeš. Vítkovičtí totiž včetně úvodního semifinále hokejové Ligy mistrů prohráli třikrát v řadě.

5 zápasů v extralize odehráli hokejisté Vítkovic v novém roce. Získali v nich pět bodů.

„Vychytaná nula je úžasná, ale klobouk dolů před klukama. Bylo tam hodně zblokovaných střel. Někdy si to tak sedne. Proti Liberci jsem nastoupil potřetí, vždycky se mi chytalo dobře a dnes to vyšlo,“ povídal gólman, který musel čelit několika nebezpečným střelám i v samotném závěru duelu, kdy hosté hráli v přesilovce, a navíc bez brankáře. Klimeš tak neměl čas dumat nad uhájením čistého konta. „Do poslední sekundy nevíte. Může tam proletět nějaká tečovaná střela a je to.“

Liberečtí ale vítkovického brankáře ostřelovali marně. „Měli jsme dost šancí, abychom nějaký gól dali a zlomili to. Brankář chytal dobře, jenže počet střel od nás nebyl velký, ulehčili jsme mu to. Musíme hrát příště líp a důrazněji. Někdy ho to trefilo, ale vytipovával dobře úhly, byla to od něj dobrá práce,“ ocenil Klimeše liberecký útočník Oskar Flynn.

„V první třetině jsme přežili brejky, tu druhou jsme odehráli velmi dobře. A ve třetí části jsme přežili tlak soupeře. Dvakrát jsme na konci přestáli oslabení. Proletělo tam minimum střel. Někdy potřebujete štěstí,“ shrnul Klimeš.

11 gólů Vítkovičtí v novém roce střílejí v základní hrací době pouze dvě branky. Jednu přidali v prodloužení.

Jeho slova potvrdil vítkovický kouč Jiří Veber. „Konečně se nám povedla druhá třetina. To nám dalo vítr,“ podotkl Veber. „Ve třetí části už to bylo takové, že se soupeř do toho nutil, my jsme si to pohlídali. Pochvalu zaslouží komplet mančaft.“ Liberec přitom přijel s vizitkou velmi ofenzivního mužstva, Tomáš Filippi je nejproduktivnějším hráčem soutěže, Jakub Rychlovský nejlepším střelcem. „Jenže ve dvou třetinách jsme měli málo střel,“ konstatoval liberecký kouč Jiří Kudrna. „Ve třetí bychom mohli být spokojení (18 střel – pozn. aut.), ale nebylo nám přáno. Domácí díky bojovnosti zaslouženě uspěli.“

Dnes Vítkovičtí odlétají do Švédska, zítra hrají v Skelleftee odvetu semifinále Ligy mistrů.