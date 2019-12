Konec olomouckého zmaru? Rozchytal se nám Lukáš, těší Klimka

Už bylo na čase.

I fanoušci to ocenili, hlavně kvůli nim jsme rádi. Fakt nás podporovali, i když se nám nedařilo, tak jsme rádi, že jsme mohli s nimi oslavit vítězství doma.

Podepsala se nervozita na nevyužité přesilovce pět na tři?

Neřekl bych, že to byla nervozita, zavřeli nám to, co jsme chtěli hrát, a nezareagovali jsem na to něčím jiným. Bylo to spíš o tomhle.

Důležitá byla vyrovnávající trefa Lukáše Nahodila, kterého jste našel pěkně před brankou. Trefil se počtvrté z posledních čtyř zápasů. Má formu?

Udělal to parádně. Jak jsem ho viděl na rozbruslení, nebyla to náhoda. Bylo to chvilku tři na dva, Lukáš mi to perfektně dal. On valil do brány, já se to snažil prohodit. Lízlo to brusli obránce, Lukáš to tečoval a pak ještě doklepl do brány.

Hradec Králové - Olomouc Sledujte od 16.00 hodin online.

Zápas rozsekl hodně kuriózní vlastní gól Doudery, který napálil po buly puk za překvapeného brankáře Kváču. Viděl jste někdy něco podobného?

Neviděl. Samozřejmě nám to pomohlo, byl to jeden z těch lacinějších gólů, které jsme do teď nedávali. Ani teď jsme ho nedali, ale hodně nám to pomohlo.

Janu Knotkovi k prvnímu gólu sezony stačilo prohrát buly.

A další přidal do prázdné branky. Jirka Ondrušek si z něj dělal srandu, že ani jednou nevystřelil na gólmana a má dva góly. Něco takového potřebujeme. Prohraje buly a má gól...

Podržel vás brankář Jan Lukáš. Zase se můžete o gólmana opřít?

Lukyn nás drží parádně, chytá fakt famózně. Jsme rádi, že se rozchytal do takové fazony, že nás drží vzadu a můžeme se na něj spolehnout.

Čeká vás silný Hradec Králové. V posledním zápase proti němu jste neskórovali. Budete se více soustředit v přípravě na brankáře Mazance?

To si úplně nemyslím. Samozřejmě mají výborného gólmana se zkušenostmi z Ameriky, Ruska, chytá parádně. Ale spíš se budeme zaměřovat na to, abychom se do šancí dostali a když se do nich dostaneme, abychom je proměnili. Takový ten tlak do brány. Něco podobného, jak skóroval Lukáš Nahodil. Prostě tlačit se tam a věřit, že se něco odrazí.