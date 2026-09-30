Na úterní zápas proti Vítkovicím mu jeho klasické číslo 61 přenechal olomoucký obránce Cosgrove, jenž s ním nastupuje v současnosti. Klimek se postavil na úvodní buly, vyhrál ho a následně zavezl kotouč do ofsajdu. Kdejakému útočníkovi by určitě proběhlo hlavou, že situaci zakončí. „To by asi bylo velké faux pas. Soustředili jsme se spíš na ten ofsajd,“ smál se Klimek.
V tu chvíli se jeho extraligová kariéra pravděpodobně definitivně uzavřela. Původně se měl naposledy dotknout puku v nejvyšší soutěži už ve druhém kole proti Plzni, z toho nakonec sešlo, neboť olomoučtí hokejisté před zápasem drželi minutu ticha za zesnulého podnikatele Morávka.
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Pro Klimka se odložení ceremonie ve výsledku ukázalo jako výhodná situace. Kromě domácích fanoušků se totiž k aplausu přidal i kotel Vítkovic.
„Nakonec to vyšlo symbolicky, protože ve Vítkovicích jsem začínal a v Olomouci končil. Děkuju Olomouci, že to umožnila, a taky vítkovickému kotli, že si vzpomněl na ta léta, co jsem byl u nich,“ potěšilo Klimka.
Klimek na Hanou přišel ve svých 32 letech z pražské Sparty. Rok po obránci, který ho provázel značnou část kariéry – Janu Švrčkovi. V roce 2013 přišli do Sparty a v součtu i s olomouckým angažmá spolu odehráli dlouhých deset sezon.
„Tenkrát jsem od něj sondoval, jaké to tady je. Na Švrka nedám dopustit, mám na něj jenom dobré vzpomínky. Prožili jsme toho spolu hodně a jsem za to rád. Vždycky s ním byla sranda a je to super kamarád i spoluhráč,“ řekl Klimek.
Nakonec z toho bylo pět ročníků v Olomouci, během kterých odehrál 230 duelů a zapsal 66 bodů. „Je tady domácké prostředí, a to mám strašně rád. Měli jsme výborné sezony, poznal jsem spoustu kamarádů. Dnes jsem si na ta krásná léta vzpomněl. Teď už znám asi jenom sedm hráčů ze současného týmu, starší kostra už tady není. Je to úplně nový mančaft,“ povídal Klimek.
„Dnes jsem se cítil, jako kdybych měl jít hrát dál. Byl jsem na rozbruslení a tím, že ještě hraju, jsem byl v módu, že nastoupím. Když člověk z extraligy vypadne, tak je vděčný, že se do ní dostal a udržel se v ní tak dlouho,“ pokračoval.
Fanouškům Mory se nejvíce vybaví asi jeho spolupráce v útočné formaci s Lukášem Nahodilem a Pavlem Musilem. V ročníku 2019/2020 byli všichni tři v elitní pětce bodování týmu. Produktivnější byl pouze Zbyněk Irgl.
„Na tuto sezonu vzpomínám nejradši. Muska (Musil) k nám po měsíci přišel z Boleslavi a sešli jsme se v Olomouci. To byla moje nejlepší sezona tady. Sedli jsme si lidsky i hokejově. Škoda, že jsme ze zdravotních důvodů nepřidali ještě víc,“ zavzpomínal Klimek.
Když Klimek od kohoutů před dvěma lety odcházel, klub připustil možnost, že si veterán na Hané zahraje formou střídavých startů. To se ale nestalo, čímž se snížila šance, že Klimek do svého 900. utkání nastoupí.
„První rok jsem doufal, že na střídavé starty ještě nastoupím. Ale sezona nebyla úplně ideální, takže jsem to postupně vypustil hlavy a už jsem s tím nepočítal. Jsem rád, že se to nakonec povedlo. Původně jsem ho měl odehrát na jaře v play off s Libercem, ale před pátým zápasem jsem onemocněl a na zápas nejel. V té chvíli mě to mrzelo nejvíc,“ přiznal Klimek.
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Útočník, který v listopadu oslaví 40 let, v létě po dvou letech ve druhé nejvyšší soutěži přestoupil do Poruby. Ambiciózní tým v minulé sezoně sestoupil z Maxa ligy a Klimek má být jedním z hráčů, kteří ostravský tým dovedou zase zpátky. Kromě něj nastupují v Porubě i Vladimír Svačina a Ondřej Roman – stejně jako Klimek odchovanci týmu.
„To byl jeden z důvodů, proč jsme do toho všichni šli. Chtěli jsme hrát spolu a dostat Porubu tam, kam patří – do první ligy. Já, Ondra i Sváča jsme odchovanci, hráli jsme tam spolu v dorostu i juniorce. Je příjemné se po tolika letech potkat v kabině,“ usmál se Klimek.
Poruba vsadila hlavně na zkušenost. Dalšími výraznými jmény na soupisce jsou Rostislav Marosz, Roman Szturc nebo Roman Rác. „Doufám, že zkušenost bude naše výhoda. Pohyb na ledě pořád máme a jsme doplnění o mladší kluky a střední generaci. Myslím, že ten mix bude dobrý, a doufám, že zkušenosti zúročíme v play off,“ vyhlíží 39letý forvard.
Gólman se kál: Nechytil jsem nic navíc
V úterním duelu Mora prohrála proti Vítkovicím 3:4, přestože šla do vedení díky druhému gólu v sezoně z hole obránce Petra Gewieseho. V úvodních 14 minutách druhé třetiny ale třikrát skórovaly Vítkovice.
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„Nepovedl se nám vstup do druhé třetiny. Nevím, co se tam stalo, ale přestaly nám jít nohy. Soupeř toho využil a dostal se do vedení 3:1,“ konstatoval trenér Olomouce Petr Svoboda.
Olomouc dokázala vyrovnat po premiérových gólech Spodniaka a Freibergse, ale na branku lotyšského obránce už po minutě a půl odpověděl hostující Zbořil.
„Něco se v naší hře opakuje pořád dokola. Je to náročné na psychiku, ale klukům musím dát kredit. Hrají aktivní hokej a snaží se tomu dát maximum. Z aktivního hokeje bohužel pramení chyby, ale od toho je tam gólman, aby chytil něco navíc, a to se mi nepovedlo,“ kroutil hlavou olomoucký brankář Matěj Machovský.
Vítkovice vyhrály podruhé za sebou a v tabulce poskočily před Olomouc. Hanáci jsou s pěti body na 12. místě. V pátek se v Liberci střetnou s Bílými Tygry, Vítkovice doma přivítají Karlovy Vary.