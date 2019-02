Konec půstu. Splní Kašpar přání trenéra a bude produktivní?

„Já jsem rád, že to tam spadlo. Momentálně se nám nedaří celému týmu dávat góly. Takže jsem rád, že jsme dnes dali čtyři plus jeden do prázdné brány,“ usmíval se Kašpar po výhře 5:3 na ledě Komety.

Konečně snad začne naplňovat očekávání, která do něj Litvínov vkládal a bývalý reprezentant je zatím nenaplňoval. „Očekáváme od něj daleko větší produktivitu. Ale nechci svalovat vinu na jednotlivce, jako tým vyhráváme, jako týmu se nám teď moc nedaří. Lukáš se snaží, ví, kde ho tlačí bota, že se od něj góly čekají. Trénuje poctivě a věřím, že až to protrhne, bude produktivní,“ říkal litvínovský kouč po páteční domácí porážce 1:2 s Hradcem Králové.

A hned v Brně Verva i díky Kašparovi zabrala. Výhra ji udržela na desáté příčce, která zaručuje předkolo play off.

„Jsou to hodně důležité body, i proto, že jsme z posledních čtyř zápasů získali jen tři body. Snad to bude impulz do dalších bojů,“ přál si útočník v ČTK. Kromě gólu přidal proti svému bývalému týmu i asistenci. „Asi budu muset něco přihodit do kasy. Nebylo nijak těžké nastoupit proti svému bývalému týmu, už mám něco za sebou. Ale přiznávám, že motivaci jsem měl trošku větší. Velkou radost mám hlavně ze tří bodů, které vezeme domů.“

Podstatné pro vývoj zápasu prý bylo, že se Litvínov po snížení Brna a velkém tlaku nesložil. „Jeli jsme dál, víc jsme chtěli. Nepříjemné bylo, když Kometa hned po našem gólu na 4:2 snížila. Tohle by se nám stávat nemělo, stejně jako dostat gól pár vteřin před koncem druhé třetiny. Ale ubojovali jsme to,“ cenil si mistr světa z roku 2010.