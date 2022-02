Kdo by nechtěl být klíčový bek, culil se Kaňák po tříbodovém večeru

„Jsem rád, že jsem pomohl k výhře. Produktivitou a snad i svoji hrou,“ hlásil čtyřiadvacetiletý odchovanec Škody Kaňák.



Zkuste popsat vítěznou akci třiačtyřicet vteřin před koncem prodloužení.

Myslím, že gólman stihl udělat zákrok dřív, než na něj došla moje střela. (úsměv) Ne, vážně. Mertlík (Tomáš Mertl) mi přenechal puk, já se ještě snažil udělat si lepší pozici a brankáři to asi prošlo mezi betony.



Všiml jste si, že jste střílel přes bývalého spoluhráče Petra Straku?

Jo jo, všiml. Také byl po utkání smutný, říkal mi, proč jsem zápas rozhodl zrovna já...



Přitom v prodloužení jste do té doby skoro nebyli na puku.

Když se hraje tři na tři, je určitě lepší hrát s pukem, jinak si musíte furt nabírat protihráče. Ale do šance jsme je nepustili, myslím, že jsme to sehráli dobře.



Na začátku třetí části Litvínov dvěma slepenými góly otočil skóre, co se tam stalo?

Upřímně, ani nevím. Ale nestalo se nám to poprvé, že jsme takhle polevili. Byla to naše chyba. Kdybychom hráli stejně jako v první třetině nebo minule půl zápasu na Spartě, máme tři body.



Jste takhle rádi i za dva?

Určitě. Po průběhu třetí třetiny jsou pro nás zlaté, i když před zápasem jsme rozhodně chtěli tři. Ale vyrovnali jsme pár vteřin před koncem a pak rozhodli v prodloužení.



Na ledě jste strávil přes 22 minut, těší vás důvěra trenérů?

Jsem za to rád. Když jsem přišel do áčka, tak jsem si tohle přál, každý chce přece být klíčový bek.



Držíte stále čtvrtou příčku, nahrály vám navíc i ostatní výsledky.

Budějky i Sparta prohrály, máme to zase ve svých rukách, to je důležité. Půjdeme zápas od zápasu, čtyřku chceme udržet. Ještě se tam tlačí Vítkovice a Liberec, uvidíme. Na druhou stranu, na třetí Pardubice nám schází šest bodů, to jsou dva zápasy. Ale myslíme hlavně na to, jak udržet čtyřku.



Brzy se vám vrátí také Peter Čerešňák, který se Slovenskem bude v sobotu bojovat o olympijský bronz.

Budu fandit a doufám, že medaili přiveze. A že pak s ním a s Martinsem Dzierkalsem (hrál v Pekingu za Lotyšsko) zase najedeme na vítěznou vlnu.