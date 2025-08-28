Školák mezi muži. Talent Kachlíř si říká o místo v sestavě libereckých hokejistů

Ještě na jaře chodil na základní školu. Teď už má Lukáš Kachlíř za sebou fyzicky náročnou přípravu s A-týmem Bílých Tygrů. Coby benjamínek na ledě trenéry zaujal a není vůbec vyloučené, že bude na soupisce pro premiérový extraligový zápas nové sezony.
Bílí Tygři v prvním kole přivítají 10. září Plzeň. Bude to pět dní po Kachlířových šestnáctých narozeninách. „Kdybych nastoupil, byl by to pro mě ten nejhezčí dárek,“ zasní se hokejový talent. „Ale chci jít postupně. Pokusím se do sezony vstoupit co nejlíp a uvidíme.“
Klobouk dolů, jak v patnácti letech hraje. Počíná si jako dospělý. Věřím, že se bude posouvat a jednou dokáže velké věci.
Radim Šimekkapitán Liberce
Kachlíř se pod Ještěd přesunul před dvěma lety z Havlíčkova Brodu a okamžitě se zařadil mezi nejlepší hráče v tygří akademii. Od začátku převyšoval své vrstevníky a nastupoval v soutěžích vyšších věkových kategorií včetně reprezentace.
Loni se ve čtrnácti letech stal historicky nejmladším hráčem, který kdy naskočil za liberecký A-tým. Stalo se to v letním přátelském zápase proti Kolínu a Kachlíř si hned připsal gólovou asistenci. „Podle mě je to do budoucna hráč pro NHL,“ prohlásil o něm tehdejší liberecký kouč Filip Pešán.
Letos na jaře debutoval na světovém šampionátu do 18 let proti hráčům starším o několik let. V dresu osmnáctky pak coby stále patnáctiletý zazářil v prvním utkání na tradičním Hlinka Gretzky Cupu, kdy dal Švýcarsku dva góly a na další nahrál.
„Samozřejmě vím, že ti kluci jsou starší, ale snažím se to tak nevnímat, úplně to vypustit z hlavy a hrát, jako by byli stejní,“ vykládal po svém životním zápase.
Kromě reprezentačních povinnosti strávil celé léto s áčkem Bílých Tygrů Liberec, které mělo pod novým trenérem Jiřím Kudrnou obzvlášť výživné tréninky. V přípravě v rakouském Linci odehrál poprvé celý zápas za dospělé.
„Nervozitu jsem si nepřipouštěl. Snažil jsem se hrát úplně normálně a myslím si, že to dopadlo docela dobře,“ prohlásil sebevědomě po liberecké výhře 3:1. „Hra byla o něco rychlejší než v osmnáctce. A hlavně silovější, přece jen jsou to chlapi,“ dodal.
Do liberecké kabiny, kde sedávají mnohem zkušenější borci než on, zapadl hladce. „Kluci mi to dost ulehčili tím, že mě vzali do party. To mi hodně pomohlo,“ říká.
Ještě v minulé sezoně se na extraligu v Liberci chodil jen dívat. Jako obránce obdivoval hlavně kapitána Radima Šimka, dlouholetého hráče kanadskoamerické NHL.
„Jsem rád, že teď můžu hrát s tak obrovskými jmény. Jsou to skvělí hokejisté,“ chválí zkušenější kolegy. A ti mu komplimenty oplácejí. „Klobouk dolů, jak v patnácti hraje. Počíná si jako dospělý, jako by už v extralize odehrál několik sezon,“ všímá si bek Šimek.
„Když na tréninku vidím, co si dovolí, tak si někdy říkám, že bych chtěl mít ve svých skoro třiatřiceti letech taky takové sebevědomí. Je to talent, budoucnost českého hokeje. Věřím, že se bude posouvat a jednou dokáže velké věci.“
V podobném duchu se vyjadřuje i další liberecký lídr, vůbec nejzkušenější hráč týmu Radan Lenc. „Působí na mě fantasticky. Sledoval jsem ho v jeho prvním zápase v Linci a byl jsem mile překvapený, s jakou lehkostí hrál. Na patnáct let rozhodně nehraje. Bylo by hezké, kdyby s námi vydržel co nejdelší dobu. Hodně mu to dá, ale i nám to může pomoct, protože hraje hodně zkušeně,“ míní čtyřiatřicetiletý útočník.
Trenér Jiří Kudrna tvrdí, že všichni liberečtí mladíci, které vzal do přípravy, mají šanci v nové sezoně zasáhnout do extraligy. „Lukáš patří k těm mladým hráčům, kteří by měli usilovat o to, aby naskakovali v mistrovských utkáních. Mají velkou šanci, záleží jen na nich samotných a na jejich výkonnosti,“ říká Kudrna.
Kromě hokeje musí Lukáš Kachlíř stíhat i střední školu, kam nastupuje do prvního ročníku. Vybral si obor sportovní management. „Budu studovat dálkově, takže budu moci trénovat s týmem celé dopoledne. Bude určitě jednodušší skloubit školu s hokejem, než kdybych do ní musel chodit denně,“ uvědomuje si.
Jelikož se o něm už několik let mluví jako o obřím talentu, dá se očekávat, že dříve nebo později zamíří do zámoří. „Všechno se bude odvíjet od toho, jak se mi povede tahle sezona,“ říká.