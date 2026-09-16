Roste Tygrům nový Galvas? Kachlíř má učitele z NHL, chválu pouští z hlavy

Ti vstoupí do nového extraligového ročníku ve středu na ledě Plzně. A zatímco pro většinu Kachlířových spoluhráčů půjde o další z mnoha sezon mezi tuzemskou elitou, jeho čeká první skutečný extraligový ročník. „Můj osobní cíl je probojovat se do sestavy a vybojovat si v ní pevné místo,“ říká Kachlíř bez váhání.
Příliš skromný ovšem není ani při pohledu na ambice celého týmu. Liberec v minulé sezoně dělil jediný zápas od semifinále, nyní by se chtěl posunout ještě výš. „Týmově samozřejmě koukáme na výhru, protože si myslím, že na to mužstvo máme,“ prohlásil mladý bek. Na otázku, zda výhrou myslí extraligový titul, souhlasně přikývl.
Kachlíř je považován za jednoho z nejtalentovanějších českých obránců svého ročníku. Ještě jako šestnáctiletý podepsal s Bílými Tygry první profesionální smlouvu a mezi dospělé nakoukl už v minulé sezoně. Celkově si v ní odchovanec Havlíčkova Brodu připsal 13 startů v nejvyšší soutěži, větší porci ještě loni odehrál za juniorku.
Slibně rozjetý ročník mu však předčasně ukončilo zranění. Ze hry ho vyřadilo přibližně na sedm týdnů a od začátku února už se na led nevrátil. „Sice pro mě sezona skončila o kousek dřív kvůli zranění, ale myslím si, že mi celkově hodně pomohla v kariéře. Jsem jedině rád za to, jak se vyvíjela,“ ohlíží se.
Nucená pauza měla alespoň jednu výhodu. Na přípravu před novým ročníkem měl více času než většina spoluhráčů. Začal už na konci března a věří, že je díky tomu na náročný přechod do dospělého hokeje lépe nachystaný.
To, že už v tak nízkém věku přičichl k extralize, považuje za obrovskou motivaci. „Nutí mě to chystat se čím dál líp,“ přiznává.
První ostré testy nové sezony už má přitom za sebou. Liberec před startem domácí soutěže odehrál čtyři zápasy Ligy mistrů a Kachlíř byl součástí sestavy Bílých Tygrů. Ve dvou utkáních navíc nastoupil v první obraně po boku kapitána Radima Šimka.
Pro čerstvě sedmnáctiletého beka těžko hledat lepší školu. Šimek má za sebou reprezentační turnaje, mistrovství světa i přes dvě stovky zápasů v NHL a Kachlíř se od něj snaží využít každou možnou zkušenost. „Je to skvělé. Nikoho lepšího jsem si k sobě asi nemohl přát. Odkoukávám, co se dá, a snažím se od něj co nejvíc naučit,“ pochvaluje si.
Šimek věří, že jeho mladého kolegu čeká velká budoucnost. „Pokud dostane minuty na ledě, mohla by to pro něj být průlomová sezona. Když tu s námi bude v Liberci hrát extraligu, určitě ho to zase posune. Každý odehraný zápas pro něj bude určitě obrovské plus,“ míní.
Evropské zápasy Kachlířovi ukázaly, že důvěru dostat může. Jistotu místa mu ale ani talent, ani nízký věk nezaručují. „Těžké to bude, to je jasné, s tím jsme všichni počítali. Kdyby to ale nebylo těžké, nebylo by to ono. Jsem připravený se o místo poprat,“ tvrdí.
V liberecké kabině má zářný příklad v Tomáši Galvasovi. Ten také brzy naskočil do extraligy, učil se od zkušeného Šimka, zazářil v mládežnické reprezentaci a letos nakonec podepsal smlouvu s Pittsburghem. Kachlíř debutoval v extralize dokonce o něco dřív, ale není to pro něj podstatné. „Byl to jen start a teď záleží na tom, jak si to vezmu a jaké budu podávat výkony,“ uvědomuje si.
Připouští ovšem, že Galvasova cesta může být inspirací. „Je to takový náčrt toho, jak by to mohlo vypadat. Uvidíme, jak se bude všechno dál vyvíjet a jak se povede sezona.“
Pověsti mimořádného talentu se snaží nepřikládat velkou váhu. Pochvalu si rád poslechne, poté ji ale podle svých slov dokáže pustit z hlavy. „Mám to tak nastavené už odmala, že tyhle věci jdou úplně stranou. Soustředím se jenom na sebe a na svoje výkony,“ vysvětluje. I v tom se podobá Galvasovi, který je vyhlášený flegmatik.
Po evropské rozehře teď přichází na řadu extraliga. Ve středu v 17.30 čeká Bílé Tygry první kolo na ledě Plzně a pro Kachlíře začne boj o to, aby z nadějného šestnáctiletého debutanta minulé sezony vyrostl v sedmnácti letech stabilní člen liberecké sestavy.
„Ambice jsou veliké. Minulá sezona pro mě byla zlomová a poprvé jsem se dostal do áčka. Teď se na to dívám s velkým očekáváním a moc se těším.“