Hokejový obránce Derner si prodlouží kariéru v dresu Liberce

„Lukáš si svými výkony v minulé sezoně řekl o novou smlouvu. I když už se nachází ve věku, kdy jeho soukmenovci končí aktivní kariéru, Lukáš dokázal, že stále dokáže být nejen platným hráčem na ledě, ale také vzorem pro mladší hráče v kabině,“ řekl liberecký generální manažer Ctibor Jech.

Derner je libereckým odchovancem a nejvyšší českou hokejovou soutěž hraje už od ročníku 2005/06. V každé ze svých 18 extraligových sezon oblékl liberecký dres, 60 startů si připsal na hostování v Plzni.

Na svém kontě má v nejvyšší soutěži včetně play off 961 zápasů s bilancí 41 branek a 84 asistencí. V Liberci byl u všeho důležitého, v sezoně 2015/16 se podílel na zisku mistrovského titulu, třikrát pak s Libercem získal stříbrné medaile. I s přibývajícími lety zůstal stálicí liberecké sestavy, v minulém ročníku si v základní části připsal 47 startů, v play off přidal desítku dalších. Žádný z hráčů neodehrál v libereckém dresu v historii tolik utkání jako on.

„Naším plánem do dalších let je sice nadále omlazovat kostru týmu, ale v této fázi o to více potřebujeme zkušené hokejisty se silným poutem ke klubu, což Lukáš stoprocentně splňuje,“ dodal generální manažer Jech na adresu hráče, který v létě oslaví čtyřicítku.