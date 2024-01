Derner tisící zápas nedohrál. Maloval jsem si jiný scénář, říká liberecký bek

„Maloval jsem si trochu jiný scénář, ale blokovat střely je moje práce. Bohužel jsem pak už nemohl pokračovat v zápase. Je mi to hrozně líto i kvůli rodině, která se přišla na zápas podívat, ale nedá se nic dělat,“ řekl čtyřicetiletý liberecký odchovanec po výhře svého týmu nad Plzní 2:1. „Jsem rád, že to kluci nakonec zvládli a dali mi dárek v podobě tří bodů.“

Extraligovou premiéru zažil Lukáš Derner 9. září 2005 na ledě Třince. Během let byl u všech úspěchů Bílých Tygrů včetně mistrovského titulu v roce 2016 nebo zisku šesti trofejí pro vítěze základní čísti a čtyř stříbrných medailí. Tisícovky odehraných zápasů v extralize dosáhl jako celkově 23. hokejista v historii. Drtivou většinu jich nastřádal za Liberec: 940, zbylé starty si připsal na hostování v Plzni.

Jak jste prožíval slavnostní ceremoniál před zápasem s Plzní, kdy jste od klubu dostal dres s tisícovkou a na kostce běžely klíčové momenty vaší kariéry?

Musím poděkovat klubu za krásný ceremoniál, s rodinou jsme si to hodně užili. V sestřihu mé kariéry na kostce mě překvapilo, že jsem dal tolik gólů, ale byly tam i nepříjemné věci, zranění, kdy mě kopli bruslí. I to ke mně asi patří. Jsem moc rád, že vedle mě mohla stát manželka se synem, to pro mě bylo nejvíc. Bez nich bych těch tisíc zápasů nezvládl.

Lukáš Derner odehrál 1000. zápas v extralize.

Co se vám před tisícím zápasem honilo hlavou?

Těsně před utkáním mi v kabině proběhl před očima můj první zápas za Bílé Tygry, kdy jsme hráli v Třinci. Byla to spousta emocí, ale věděl jsem, že se musím koncentrovat na utkání. Nebylo to jednoduché, ale užil jsem si to, i když jsem bohužel nemohl odehrál celý zápas. Někdy život píše příběhy a jsem rád, že moje tisící utkání vyšlo právě na Plzeň, kde jsem kdysi hrál. Zranění ruky je trochu kaňka, ale vítězný puk si schovám na památku.

Když vás protihráč zasáhl pukem, hned jste věděl, že je zle?

Bohužel jsem to už párkrát pukem schytal, takže jsem věděl, že to není dobré. Čekal jsem ještě do konce první třetiny, jestli to nepřejde, a vzal jsem si prášky proti bolesti. Doktor ale rozhodl, že lepší bude dojet si na rentgen, abych si s tím ještě něco neudělal. V play off bych asi takové zranění moc neřešil. Do haly jsem se z rentgenu vrátil těsně před koncem zápasu. Jsem rád, že to kluci zvládli a dali mi dárek v podobě tří bodů.

Jaké zápasy z těch tisíci se vám při vzpomínkách vybaví jako první?

Určitě finále se Spartou v roce 2016, kdy jsme vyhráli v prodloužení. A ještě se mi vybavi jeden moment, kdy jsme několik let předtím zachraňovali extraligovou účast s Mladou Boleslaví a zvládli jsme to.

Skoro všechny zápasy jste odehrál za Liberec. Kde se taková klubová věrnost vzala?

Jsem hrozně vděčný, že jsem skoro ve všech zápasech mohl obléknout dres s Tygrem. Byl to můj dětský sen hrát za Liberec a pořád si ho plním, dokud neskončím.

Co se za těch dvacet v extralize nejvíc změnilo?

Hodně věcí. Změnil se celkový styl. Když jsem začínal, všichni vážili spoustu kilo, hrálo se víc do těla, teď je to víc technické, i já jsem proto postupem času musel změnit způsob své hry.

Kam si dres s číslem 1000 pověsíte?

Myslím, že mi ho asi zabaví syn. Neřekl bych, že si ho někam vystavím na památku. Já nejsem typ, co si schovává artefakty.

Kolik startů v extralize ještě přidáte?

Přemýšlím nad tím. Mám už určitý věk a po této sezoně jsem chtěl skončit, ale syn rozhodl, že mám dát ještě jeden ročník. Tak jsem mu slíbil, že když to dovolí zdraví, zkusím hrát ještě jednu sezonu, ale ta už bude asi poslední.