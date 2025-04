12:59

Když nahrával video s poděkováním klubu a fanouškům, zlomil se mu hlas dojetím a musel se na chvíli posadit. „Nečekal jsem, že to bude tak těžký,“ vzdychl. Poté, co Lukáš Derner překonal nával emocí, pokračoval: „Jak všichni víte, přichází moment, který jednoho dne přijít musel. Přišel jsem se s vámi rozloučit a poděkovat, za dvacet let krásné kariéry. Prožili jsme tu chvíle, na které nikdy nezapomenu. Do nové éry klubu přeji mnoho štěstí a úspěchů.“