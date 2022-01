Trenér řekl: Jdeš tam! A tak jsem šel, popsal Daneček návrat do extraligy

„Bohužel to nevyšlo,“ povzdechl si třiatřicetiletý gólman, který Ocelářům pomáhá v přípravě a věnuje se třinecké mládeži. Extraligu za Oceláře naposledy chytal v únoru 2020.

Původně měl jen krýt záda Ondřeji Kacetlovi, když onemocněl Marek Mazanec, jenže třinecký trenér Václav Varaďa po první třetině zavelel: „Jdeš tam!“

Jak vám bylo?

No... V hlavě jsem měl, že jdu do zápasu po tak dlouhé době. Je to nepříjemné, ale člověk si to nesmí připouštět. Chytat jsem neměl, měl jsem jenom jistit Ondru, ale když už tam vlezete, nesmíte si připouštět, že tak dlouho nechytáte. Musíte to odmakat. Trenér mi ale řekl: Běž! A tak jsem šel. Škoda, že to nevyšlo. Bohužel.

V čem to pro vás bylo nejhorší?

Tuto sezonu jsem skoro nikde nechytal. Odehrál jsme snad dva zápasy. Můžete trénovat jak chcete, ale utkání vám to nenahradí. To je něco jiného, jiná koncentrace, všechno. Ale musím do toho jít, nemůžu říct - nejdu.

Minulé dva zápasy jste odchytal jen ve druhé lize. Byl to velký skok?

Skok to je. Nejsem nejmladší, takže se s tím musím nějak poprat.

Vybavily se vám vaše začátky, protože kariéru jste měl rozjetou poměrně dobře?

Určitě nějaké vzpomínky byly, nějaká utkání jsem chytal i tady ve Vítkovicích. A že jsem měl kariéru nastartovanou? To jo, ale jak to dopadlo, za to si můžu sám, nebudu se na nic vymlouvat. Jsem rád za každou příležitost.

Čím si za to můžete?

Výkony. Nebyly takové, abych v bráně byl. Zlobit se mohu jen na sebe. Asi jsem nepodával takové výkony, jaké by měly být. A tak to dopadlo.

Proti Vítkovicím jste ale předvedl výborné zákroky proti Hruškovi, Lakatošovi i Bittenovi...

Vyměnil bych je za nějaké body. Tohle sice bylo pěkné, ale třeba čtvrtý gól od Lakyho (Lakatoše) jsem určitě měl mít, ten beru na sebe. Bohužel.

Dominik Lakatoš dal Třinci oba góly v početní převaze. V čem je při ní nepříjemný?

My víme, že je střelec a umí se trefit. Viděli jste - první gól prostřelil Ondrovi na vyrážečku a druhý mě na lapačku. Nějaká větší pozornost na tohoto hráče tam je, ale bohužel. Měl jsem to chytit, nechytil. Jdeme dál.

Při jednom ze soubojů na vás spadla i branka. Bylo to bez následků?

Je to nepříjemné, když vůbec nevíte, co se děje a najednou vám břevno ťukne do zátylku. Naštěstí mám vzadu ochranný kryt. Je to v pohodě.

Oceláře čekají další tři zápasy venku - v pátek v Liberci, v neděli v Karlových Varech a v úterý v Brně. Zůstanete s týmem?

Vůbec netuším. Ve středu máme trénink, zápas s Vítkovicemi si rozebereme a uvidíme, co dál.