Chomutovský Blaha se chopil šance: Hrajeme o budoucnost

„Nevím, jestli to byl můj životní zápas, ten snad mám ještě před sebou. Ale z toho, co jsem zatím odehrál, tak asi ano,“ usmíval se chomutovský bek, jenž těžil ze spolupráce s Vladimírem Růžičkou mladším. „Jsem za něj rád, že dal první gól, a těší mě, že jsem mu na něj nahrál. Možná že až o něm jednou bude vyprávět, tak si na mě díky tomu někdo vzpomene,“ zubil se Růžička.

„Lukáš je ještě mladý, musí se v extralize rozkoukat.

Ale s Pardubicemi odehrál skvělý zápas.“

Teď je to idylka, ale dlouho to tak nebylo. Blahu brzdila řada zranění, potuloval se po hostováních v prvoligových týmech. „Měl jsem dvakrát zraněné rameno nebo zlomené prsty. Vůbec jsem se do Chomutova nemohl dostat. Dlouho jsem čekal, než se otevře šance.“

Přišla ke konci základní části extraligy a Blaha věří, že ji už nepustí. „Beru to jako velkou šanci, budu se snažit pokračovat v dobrých výkonech, abych si udržel místo v sestavě,“ přeje si talentovaný bek.

Piráty teď čeká klíčová část sezony. Díky zlepšeným výkonům a výsledkům se v tabulce dotáhli na Karlovy Vary, od 12. místa, které zaručuje záchranu extraligy bez baráže, je dělí v tuto chvíli jen bod. Chomutov dnes hraje ve Zlíně, v neděli hostí v důležité bitvě právě Vary. „Samozřejmě sledujeme tabulku a snažíme se Vary dostat pod sebe. Budeme doufat, že se to podaří. Hrajeme o budoucnost, o naše smlouvy, prostě o všechno!“