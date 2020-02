Plzeňský útočník Rob převzal cenu, pak odehrál parádní derby

Pravda, stalo se tak až ve 44. kole extraligy, kdy Rob už půl roku hraje jinou soutěž. Prvoligovým králem byl v minulé sezoně v dresu Vsetína. „Tak aspoň takhle,“ pousmál se 24letý Rob, který za Škodu nasbíral už 14 gólů a 12 asistencí.



Vzpomenete si často na povedenou sezonu ve Vsetíně, kde jste nasbíral loni 72 bodů?

Občas, když sleduji Chance ligu. Samozřejmě, loňská sezona byla dobrá, ale už je to za mnou. Teď jsem v Plzni a to je zase jiný level.

Kde trofej najde své místo?

No, já zatím spíš vždycky stěhuji věci do města, kde hraju. Takže teď bude mít místo v Plzni. (úsměv)

V derby jste odehrál povedený zápas. Namotivoval vás trochu i ten slavnostní úvod?

Spíš to bylo tím, že jsme dlouho nehráli. Celkově teď máme velké problémy, že doma hrajeme celkem dobře, ale venku je to bída. Na to se soustředíme, výkony musíme srovnat. I proto jsem rád, že jsme získali tři body, ten zápas byl hodně těžký.

Sedlo vám to v útoku s Němcem a Kantnerem. Vyhovíte si?

Já teď řeknu, že si to sedlo, a příští zápas budeme hrát jinak... (smích) Máme teď nějaké zraněné, snad se brzy vrátí. Ale s kluky se mi hraje dobře. Vojta Němec je zkušený, hodně s námi na střídačce mluví, ať hlavně hrajeme hokej a nehoníme puky po rozích. Teď bylo dobré, že od prvního střídání se nám dařilo na puku, pak si hned věříte víc.

Na sedmé místo máte náskok 15 bodů. Je už jasné, že máte jistý postup do čtvrtfinále?

Chybí ještě devět zápasů. Polštář je to sice velký, ale pořád je ve hře dost bodů. Dokud tam definitivně nebude křížek, nebudeme nic prohlašovat. Pro nás je důležité šestku uhrát. Je dost klubů, které jsou bohatší a papírově mají kvalitnější kádry než my. O to víc jsme rádi, že se pohybujeme takhle vpředu.

Teď vás čekají dva zápasy ve dvou dnech, v sobotu v Mladé Boleslavi a v neděli s Olomoucí. S čím do nich půjdete?

Teď myslím jen na Boleslav. Venku se nám nedaří, tolik si nevěříme na puku, nemáme ani tolik šancí, a pak nás každý gól položí. Musíme to konečně změnit, zlomit a vozit body. I v play off musíte venku uspět, pokud chcete být úspěšní.