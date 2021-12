Pořád to honíme, posily budou lepší, říká kouč zlínských hokejistů Jenáček

„Trénovalo se nám lépe. Padesát procent bodů z osmi utkání bylo v naší pozici a vzhledem k výsledkům Kladna dobrých. Ale musíme v tom pokračovat; 4. ledna jedeme k zápasu s Kladnem o šest bodů,“ zmínil Jenáček přímý střet dvou hlavních a jediných kandidátů přímého sestupu.

Do té doby se střetnete s Budějovicemi, Vítkovicemi, Hradcem, Libercem a Vary. Jsou to pro vás přijatelní soupeři?

Některé týmy vám sedí více, jiné méně. Ale tak to nebereme. Dokázali jsme bodovat s Kometou, Třincem, vyhráli jsme na Spartě, což nikdo nečekal. Moc si nevybereme. Když děláme přípravu na soupeře, tak se díváme, kdo má kolik rozdílových hráčů. Ze soupisky Třince nebo Sparty může udeřit každý, osobností a lídrů mají nejvíce v lize. Když hrajeme třeba s Olomoucí, víme, že je odskočený Krejčí, Káňa plus útočník, který s nimi hraje. Týmy z první pětky mají osm takových útočníků a čtyři beky.

Kam řadíte Budějovice?

Jejich soupiska budí respekt. Do výborné pohody se dostal s nároďákem Milan Gulaš. Měly sérii porážek, pak vydřely vítězství s Kladnem, také se jim dobře trénovalo. Ale věřím ve výborný výkon, který povede k bodům.

Říká se, že s příchodem Vánoc se sezona láme. Pro vás to platí dvojnásob, že?

V naší situaci je každý zápas stejně důležitý. Tím, že se nechytil začátek, pořád se něco honí. Nemáme prostor mít vyloženě špatné zápasy, které si můžou dovolit mužstva ze špičky. Prohrají pár zápasů a spadnou ze třetího místa na čtvrté. Pro ně to není taková tragédie. My se musíme plně koncentrovat na každý zápas a každý hráč se musí přiblížit ke svému maximu ve všech aspektech hry. Být výborně fyzicky připravený, disciplinovaný, obětavý, hrát pro týmu. Ochota, schopnost prodat, co natrénujete, pak rozhodují zápasy.

V pauze jste se hodně věnovali střelbě, že?

Zaměřovali jsme se na víc věcí. Ale dělali jsme si statistiku a je pravda, že střel v domácích utkáních máme povětšinou málo.

Proč?

Když jsme hráli proti Pardubicím, nebo jiným dominantním mančaftům, tak jsme moc možností neměli. Ale obecně je to český nešvar, že situace přehráváme. Hráč se snaží příležitost ještě vylepšit, nezdá se mu, nebo nevěří, že by to mohlo skončit gólem. A to většinou nevychází. Soupeř dá do střely hokejku, trefíme brusli a pak je střel málo. Paradoxně na Spartě jsme jich měli 36 a dali jsme šest gólů, což není pravidlo. S Plzní jsme měli skoro 40 střel, ale dali jsme jenom jeden. Musíme se více tlačit do koncovky, ale ne střílet z nesmyslných pozic z rohu hřiště. Proto jsme měli v pauze dělené tréninky pro obránce a útočníky. Tím, že žádná taková reprezentační přestávka už nebude, jsme se věnovali také kondici.

Jak hodnotíte zahraniční posily, které dorazily v průběhu sezony?

Nejdéle tady je Robi Mamčics, který se vrátil ze srazu lotyšské reprezentace, což svědčí o všem. Povedl se výborně. Stabilně každý zápas patří k našim nejlepším hráčům. Skvělý do defenzivy, umí podpořit útok, hraje přesilovky. Komplexní obránce, jak jsme ho měli nasnímaného. Zvládne vysokou minutáž. Vlado (Michasjenok) s Patrikem (Zabusovs) jsou mladí kluci. Jsou u nich jednoznačně vidět prvky ruské hokejové školy. Umí hrát jeden na jednoho, vytvořit přesilovou situaci. Vhodně se doplňují. Patrik je výbušnější, rychlý, hraje dobře do těla. Vlado je hodně technický, vynikající na malém prostoru, umí nahrát. Darek Hejcman mezi ně zapadl, odvádí černou práci. Věřím, že jejich útok půjde ještě nahoru. Naznačili svoje možnosti, sehráli vynikající utkání s Litvínovem, které rozhodli. I další zápasy měli velmi dobré. Čím více se budou s prostředím a kolektivem sžívat, tím budou ještě lepší.

Budete chtít mužstvo ještě posílit?

Kádr není zavřený, prostor na zapracování tady je. Ale teď jsme do něj nesahali. Chtěli jsme klukům dát čas, aby si útoky sedly. Musel by se na trhu objevit hráč, jehož příchod by dával smyl, nejlépe takový, který zná extraligu. Na sílu to dělat nebudeme.

Kvůli olympiádě ale můžete na delší dobu přijít o Mamčicse.

Bylo by to pro nás oslabení, je jedním z našich nejlepších hráčů. Chceme, aby byl tady a pomohl nám. Na druhou stranu je pro každého hráče sen hrát na olympijských hrách. Drželi bychom mu palce. Museli by to pak za něj vzít jiní. Věřím, že bychom dokázali bodovat i bez něj.

Na začátku sezony trápila tým velká marodka. Teď se vyprázdnila. Je to i zásluhou nového kondičního trenéra Libora Chytila?

Libor odvádí výbornou práci, ale do přímé souvislosti bych to nedával. Někdy je to souhra náhod, jestli dostanete sekyru přes ruku, pukem do nohy. Musím zaklepat na dobré dřevo, že jsou kluci zdraví. Na začátku se sestava lepila, teď je zraněný jen Béďa Köhler, který podstoupil zákrok a chybět bude v řádech týdnů. Jsme v dobré situace, ze které se budeme snažit vytěžit maximum.