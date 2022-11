V extralize pyká za faul, na nároďák se brněnský útočník Horký těší

„Trénoval jsem víc, než kdybych hrál zápasy. Doufám proto, že výpadek nebude na nároďáku znát,“ vyhlíží třetí nejlepší střelec nejvyšší soutěže.

Varování, jak může nerozehranost vypadat, si nicméně Horký v neděli prohlédl na obrazovce při zápase své Komety. Ta nastoupila v Hradci Králové po „volném“ týdnu zaviněném odložením dvou utkání a pořádně se nedostala do hry.

15 dnů už trvá zápasová pauza Luboše Horkého

Podlehla 1:5, čímž po sedmi výhrách skončila její vítězná série.

Nebýt odkladů, mohl Horký za Brno v neděli opět hrát. Jenže protože Kometa v úterý nenastoupila doma s Libercem kvůli závadě na chlazení a v pátek nejela do Třince, jelikož tento šlágr se odehraje až v lednu pod širým nebem v Bratislavě, vypršel mu třízápasový distanc až právě v neděli.

Čtyřiadvacetiletý kanonýr dodnes trest moc nechápe. „Když jsem z naší kabiny dostal zprávu, že si tři zápasy nezahraju, myslel jsem, že si ze mě dělají legraci. Nepočítal jsem s tím. Bohužel to disciplinárka tak vyhodnotila,“ povzdechl si hráč zatížený v sezoně jen dvěma trestnými minutami.

Rohana však na mantinel poslal tak nešetrně, že jeho soupeř bude delší dobu mimo hru. „Za mě to ale nebyl ani faul. Ten hráč o mně doopravdy věděl, že jedu za ním, možná se nějak špatně předklonil a ztratil rovnováhu a já jsem do něho lehce strčil. Upřímně je mi líto, že je na delší dobu zraněný, ale z mé strany to nebylo nejen zákeřné, ale ani chtěné,“ dušuje se autor deseti gólů v letošní extralize.

Z první příčky v tabulce střelců během vynucené pauzy klesl na třetí místo, předstihl ho Dominik Lakatoš z Vítkovic a další dva hráči ho dohnali. „Nekontroloval jsem to. Věřím tomu, že za dva týdny se dost hráčů činilo. Budu mít co dělat, abych zase zabral a góly znovu začal dávat,“ uvědomuje si Horký. Po dva týdny si dával do těla a trénoval jak s týmem, tak potom ještě sám. Až když se dozvěděl, že pojede na Karjala Cup, mu v Brně trenéři dávky snížili.

Sestavou Komety během tréninků pendloval podle toho, kde bylo zrovna místo, a několikrát naskočil i na místě obránce. „Bylo to zajímavé zpestření. Zkusil jsem si, co beci dělají, a myslím si, že ve hře dozadu mám co pilovat, takže mi to mohlo i pomoct,“ říká Horký upřímně. S jízdou dozadu prý problémy nemá, zvykal si však na jiné pojetí v soubojích. „Jak nepustit hráče před bránu, jak si do souboje jít. To mě nejen bavilo, ale taky to může moji defenzivní hru zlepšit,“ domnívá se.

Do reprezentace se těší. Naposled v ní byl na jaře na začátku přípravy před mistrovstvím světa. „Nepovažuji se za žádného stabilního člena nároďáku. Vážím si každé pozvánky, dopředu s ní nepočítám a mám radost, když přijde,“ uvedl.