Tipsport extraliga 2025/26

Rubins si oddychl, splní si olympijský sen. A pak chce mít kariéru jako Straka

Petr Pánek
  13:55
V aktuálním ročníku extraligy nastoupil hokejový obránce Kristians Rubins teprve do sedmi duelů. Lotyšský reprezentant se totiž zranil těsně před začátkem sezony, po operaci jej čekala dlouhá čtyřměsíční pauza a na led se vrátil až v polovině ledna. Přesto si jako jediný z hráčů Škody zahraje na olympijském turnaji v italském Miláně.
Kladenský obránce Jiří Ticháček střeží Kristiana Rubinse z Plzně.

Kladenský obránce Jiří Ticháček střeží Kristiana Rubinse z Plzně. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Plzeňský Kristians Rubins a Kristián Pospíšil (dole) z Brna.
Finský útočník Juho Lammikko se snaží dostat puk přes Lotyše Kristianse Rubinse...
Olomoucký brankář Adam Beran zasahuje proti střele plzeňského Kristianse...
Radost plzeňských hokejistů z gólu proti Třinci.
17 fotografií

„Zranil jsem se hned na začátku sezony, což strašně bolelo, protože olympiáda byla jedním z mých největších snů a cílů. O to víc jsem šťastný, že jsem v nominaci,“ hlásil před cestou do Itálie osmadvacetiletý hráč, jenž je autorem nejslavnější branky v historii lotyšského hokeje. Na mistrovství světa v roce 2023 totiž skóroval v prodloužení proti USA a zajistil pobaltské zemi bronzové medaile.

Jak složité pro vás byly ty čtyři měsíce bez hokeje?
Upřímně, bylo to hodně těžké, protože takhle dlouhou pauzu jsem ještě v kariéře neměl. Hokej mi strašně chyběl, zažíval jsem v sobě psychický i fyzický boj. Musím ale říct, že obrovský podíl na mém návratu má kondiční trenér Jan Snopek. Bylo to vážně tvrdé, ale připravil mě výborně. A ten pocit, když jsem se mohl vrátit a znovu hrát hokej, byl prostě skvělý.

Můžete přiblížit, jak vlastně ke zranění došlo?
Stalo se to na tréninku, den před prvním zápasem sezony. V souboji jeden na jednoho jsme se špatně trefili se spoluhráčem. Byla to smůla. Okamžitě jsem cítil bolest v ruce a zhruba o dva týdny později jsem musel na operaci ke specialistovi.

V Plzni vás potkalo už druhé zranění, věříte, že jste si smůlu již vybral?
Rád bych, aby to tak bylo. První zranění nebylo tak dlouhé, ale tentokrát jsem musel sledovat tři čtvrtiny základní části soutěže jen z tribuny. Někdy můžete se zraněním dohrát sezonu a podstoupit operaci až po ní. Pak máte léto na rekonvalescenci, odpočinek a přípravu. Tentokrát to ale nešlo.

Kristians Rubins

Účastník pěti mistrovství světa a střelec bronzového gólu na šampionátu v Rize a Tampere 2023 má zkušenosti i z NHL, kde odehrál v sezoně 2021/22 tři zápasy za Toronto.

Bývalý hráč Västeras ve druhé švédské lize či dánského Frederikshavnu v zámoří působil také v juniorské WHL a na farmách v AHL. Do Plzně přišel v létě 2024 ze švédského MoDo, později s klubem prodloužil kontrakt až do konce sezony 2026/27.

Už jste se asi hodně těšil na led, je to tak?
Je to při takové nucené pauze hrozně těžké. Trénujete, koukáte na zápasy a zároveň pracujete se Snopínem (Janem Snopkem) mimo led. Upřímně si myslím, že je to psychicky těžší než samotné hraní. Chcete nastoupit, cítíte, že byste mohl, ale ještě nesmíte. A místo toho jen běháte schody a nekonečné distance od modré k modré. V tomhle smyslu jsem měl štěstí, že jsem nebyl sám a většinu se mnou absolvoval i spoluhráč Ondra Rohlík. Ve dvou to bylo o něco snazší. Jsem rád, že se i on už zapojil do hry.

Čekal jste, že i v takové situaci přijde pozvánka do lotyšské reprezentace a zahrajete si na olympiádě?
Myslím, že v některých ohledech ano. V poslední době jsem hrál dobrý hokej, mám za sebou povedené turnaje s reprezentací. Dvakrát jsem hrál kvalifikaci, ale na olympiádu se zatím nedostal. Před čtyřmi lety, když jsem byl v NHL, mě klub do Pekingu nepustil kvůli smlouvě.

Kam může Lotyšsko na olympiádě dojít?
Jsme tým, který dokáže překvapit. Ve skupině máme na úvod Ameriku, pak ještě Dánsko a Německo. Vypadlo nám sice pár zraněných hráčů, ale už na mistrovství světa jsme ukázali, že můžeme porazit každého. Naším cílem bude medaile.

V klubu vyznáváte ofenzivní styl, máte stejnou roli i v reprezentaci?
Ano, hraju stejný hokej v Plzni i v národním týmu a vždy se snažím podat co nejlepší výkon. Každý ví, jaké jsou moje silné stránky i slabiny, ale neexistuje jen jedna práce, kterou musíte dělat. Hlavní je vyhrát zápas a vůbec nezáleží na tom, kdo dá gól.

V další fázi turnaje můžete narazit i na český tým. Jak pikantní souboj by to pro vás byl?
Určitě by to byla zábava. (úsměv) Proti Čechům jsem ještě nehrál. Lotyšsko je moje domovská země a udělám všechno pro co nejlepší výsledek. Na ledě jdou sympatie stranou. Ale Česko mám taky rád a přeji mu úspěch.

Jste v kontaktu s dalšími Lotyši, kteří hrají extraligu?
Ano, všichni se známe, s Krastenbergsem, Jaksem, Mamčicsem, Zilem i dalšími. Jsme malá země, v extralize nás není tolik, myslím osm nebo devět. Během sezony jsme soupeři, přátelství platí hlavně mimo led a pak samozřejmě v reprezentaci.

V Plzni máte smlouvu ještě na příští sezonu, jak se vám tady žije?
Miluju Plzeň! Od chvíle, kdy jsem přišel, tak mám pocit, že by to mohl být můj druhý domov. Mám rád město, fanoušky, spoluhráče i celý klub. Cítím se tu opravdu velmi dobře. Navíc moji rodiče to mají dvě a půl hodiny letu a mohou za mnou kdykoliv přiletět.

Lotyšský obránce Kristians Rubins (94) slaví vítězný gól v utkání o bronz na mistrovství světa proti Američanům.

A vaše cíle?
Je jasné, že chcete vyhrát českou extraligu, chcete hrát v NHL. Jednou bych rád měl podobnou kariéru jako třeba Martin Straka. Vím, že je to velmi těžké, ale motivuje mě to a budu se snažit alespoň z části tento cíl naplnit.

Zůstává tedy vaším snem návrat do NHL?
Ten sen nikdy neumírá. Pokud někdy přijde šance vrátit se do NHL, určitě o ní budu přemýšlet. Teď jsem ale tady a chci uspět s Plzní.

Aktuálně bojujete o první čtyřku, co pro vás bude úspěchem?
Tak hlavně musím poděkovat klukům, protože já jsem k současnému umístění nepomohl. Samozřejmě se budeme snažit navázat na předchozí výkony a zajistit si co nejlepší postavení. Máme zatraceně dobrý tým a doufám, že dokážeme dojít co nejdál.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

To je snad vtip? Pastrňák se radoval z gólu, rozhodčí ho ale místo oslav vyloučil

David Pastrňák sice překonal v nájezdu Andreje Vasilevského, puk ovšem narazil...

Už to vypadalo, že Boston zběsilé utkání pod širým nebem proti Tampě nakonec vyhraje, když David Pastrňák v prodloužení vstřelil gól. Jenže ten neplatil. Kvůli faulu, kterého se sám český hokejista...

Rubins si oddychl, splní si olympijský sen. A pak chce mít kariéru jako Straka

Kladenský obránce Jiří Ticháček střeží Kristiana Rubinse z Plzně.

V aktuálním ročníku extraligy nastoupil hokejový obránce Kristians Rubins teprve do sedmi duelů. Lotyšský reprezentant se totiž zranil těsně před začátkem sezony, po operaci jej čekala dlouhá...

5. února 2026  13:55

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...

5. února 2026

ONLINE: Česko - USA. Hokejistky na úvod her nastupují proti hlavním favoritkám

Česko - USA, momentka ze zápasu mistrovství světa hokejistek. Útočí domácí...

S jasnými medailovými ambicemi vstupují české hokejistky do olympijského turnaje v Miláně. Den před oficiálním zahájením her se na úvod potkávají s hlavními favoritkami a posledními mistryněmi světa...

5. února 2026  12:46

Mít tak fyzičku jako Pogačar! Galvas cílí na mistrovství, o NHL praví: Zájem z ní necítím

Premium
Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy.

Olympiádu sice bude sledovat jen z pohodlí domova, i tak si ale představí, jak by si asi vedl proti nejlepším hráčům na světě. „Byl by to strašnej fofr,“ pronese Tomáš Galvas, talentovaný hokejový...

5. února 2026

Malér očekávané jedničky draftu. McKenna čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví

Kanadský talent Gavin McKenna během duelu se Švédskem.

Je to další kanadský supertalent, v mnoha expertních žebříčcích figuruje na pozici jedničky pro nadcházející draft do hokejové NHL. Teď si ale Gavin McKenna zadělal na pořádný průšvih. V americké...

5. února 2026  11:08

Američan klidně zaplatí 90 dolarů za ženský hokej. Chodí plné stadiony. Proč?

Ivo Mocek je trenér ženských hokejistek a dovednostní kouč. Dlouhodobě žije v...

Ve Spojených státech a Kanadě berou ženský hokej naprosto vážně. Nevěříte? Chodí na něj tisíce fanoušků ochotných zaplatit jen za vstupné desítky i stovky dolarů. O tom, i o poměrech za mořem nebo...

5. února 2026

Vejmelka byl hvězdou zápasu, Pastrňák v posledním startu asistoval

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Předposlední hrací den hokejové NHL před olympijskou přestávkou bylo na programu deset duelů. Z českých hráčů v poli se díky asistenci jako jediný prosadil David Pastrňák z Bostonu. Jeho spoluhráč...

5. února 2026  7:13,  aktualizováno  8:27

Ruská hvězda mění v NHL dres. Opora Rangers Panarin se stěhuje do Los Angeles

Arťom Panarin z New York Rangers střílí na bránu Washington Capitals, brání ho...

Ruský hokejový útočník Artěmij Panarin bude v NHL nově hrát za Los Angeles, které jej získalo z New Yorku Rangers. Opačným směrem putují nadějné křídlo Liam Greentree a podmíněná volba ve třetím kole...

4. února 2026  22:09

Ahoj Kide, teda Side. Simon vzpomíná na setkání s Crosbym i šampionát v Praze

Plzeňský útočník Dominik Simon vyváží puk z vlastního pásma.

V roli benjamínka národního týmu zažil domácí mistrovství světa, odehrál přes 250 zápasů v NHL a dnes Dominik Simon obléká dres extraligové Plzně. Jak vzpomíná na sezony v Pittsburghu a setkání se...

4. února 2026  15:15

Dostál s Vladařem v NHL slavili výhry, Palát asistoval za Islanders

Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks

Po úterních zápasech zbývají v NHL do olympijské přestávky jen dva hrací dny. Některé týmy už mají dohráno. Jedním z nich je Anaheim, který do pauzy i díky zákrokům Lukáše Dostála vstoupil výhrou 4:2...

4. února 2026  7:19,  aktualizováno  8:22

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Plekanec o povstání Rytířů: Majitel Drastil si za investice zasloužil lepší výsledky

Nový kouč Rytířů Tomáš Plekanec.

Hokejisté Kladna už nejsou barážoví abonenti. Podruhé v řadě své „předplatné“ v záchranářské hře o extraligu zrušili. Letos jim pomohla i trenérská rošáda, místo Davida Čermáka se ujal taktovky nad...

4. února 2026  6:29

Nezkrotný příběh o ženském hokeji. Vypráví Češka, kterou chtějí v Kanadě

Premium
Generální manažerka ženské hokejové reprezentace Tereza Sadilová

Možná vás tím rozhovorem zaskočí. Darem řeči už ohromila jiné osobnosti, velká jména. Nepřizná to, ale kdyby chtěla, napíše známým za moře a otevřou jí dveře i v NHL. Jí, 27leté Češce. Však Terezu...

4. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.