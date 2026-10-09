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Skromní vojáci. Manažeři na ně záměrně cílí. Proč je v extralize tolik Lotyšů?

Jakub Hromada
  12:00

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Felikss Gavars si zahrál za Lotyšsko i na mistrovství světa 2024 v Česku. | foto: ČTK

Asi jste si na ta jména časem zvykli. Bičevskis, Cibulskis, Bukarts, Freibergs, Tralmaks. Víte, odkud jsou a že se na ně velmi pravděpodobně můžete těšit v květnu na mistrovství světa. Ale proč se všichni potkávají v extralize? Profláknuté hokejisty z Lotyšska navíc často doplňují i nové tváře. Jako třeba nyní.

V bodování nemusíte sjet příliš nízko, abyste narazili na první vlajku s jedním bílým a dvěma karmínovými pruhy.

Na hraně první desítky svítí pro mnohé stále ještě tajemné jméno.

Felikss Gavars.

Další z příkladů efektivního lotyšského začlenění do české extraligy.

„Jsme spokojení. Odvádí, zaplaťpánbůh, skvělou práci,“ poví Tomáš Vlasák, sportovní ředitel Mladé Boleslavi, který čtyřiadvacetiletého útočníka přivedl ze zámořské univerzitní NCAA.

Neříkám, že všichni, ale část hráčů byla finančně dostupná. Nepamatuju si žádného, který by nesplnil očekávání. Na Lotyše moc rád vzpomínám. Jsou to takoví skromní vojáci.

Tomáš Vrábel, bývalý sportovní manažer Litvínova

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2. HC Dynamo PardubicePardubice 9 7 0 0 2 39:25 21
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 19:10 15
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 3 2 1 3 23:21 14
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 3 2 0 3 23:20 13
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 4 0 1 4 23:28 13
7. Rytíři KladnoKladno 8 2 2 2 2 24:26 12
8. HC Sparta PrahaSparta 9 3 0 2 4 28:28 11
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 3 0 2 3 21:25 11
10. HC Kometa BrnoKometa 8 2 2 0 4 24:26 10
11. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 1 1 4 20:25 9
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 2 0 1 4 19:26 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 1 1 1 5 18:31 6
14. HC OlomoucOlomouc 8 1 1 0 6 16:30 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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