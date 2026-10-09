V bodování nemusíte sjet příliš nízko, abyste narazili na první vlajku s jedním bílým a dvěma karmínovými pruhy.
Na hraně první desítky svítí pro mnohé stále ještě tajemné jméno.
Felikss Gavars.
Další z příkladů efektivního lotyšského začlenění do české extraligy.
„Jsme spokojení. Odvádí, zaplaťpánbůh, skvělou práci,“ poví Tomáš Vlasák, sportovní ředitel Mladé Boleslavi, který čtyřiadvacetiletého útočníka přivedl ze zámořské univerzitní NCAA.
Neříkám, že všichni, ale část hráčů byla finančně dostupná. Nepamatuju si žádného, který by nesplnil očekávání. Na Lotyše moc rád vzpomínám. Jsou to takoví skromní vojáci.