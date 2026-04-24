Tipsport extraliga 2025/26

Pištěk: Držíme hlavy v klidu, víme, co má Jihlava za sebou. Doma baráž ukončíme

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  8:09
Byl to jen jeden výpadek favorita, nebo se baráž o hokejovou extraligu ještě může zdramatizovat? Hokejový Litvínov je po čtyřech letech prvním týmem z nejvyšší soutěže, který nemá jistou záchranu po čtyřech zápasech, Jihlava doma odvrátila mečbol Vervy a série v sobotu pokračuje za stavu 3:1 na Hlinkově stadionu.
David Kaše a Nicolas Hlava slaví vedení na ledě Jihlavy. | foto: ČTK

Litvínovský Michal Gut poznává jihlavský led po výměně názorů s domácím...
Jihlavský útočník Tomáš Jiránek slaví gól do litvínovské brány.
Jihlavští hokejisté slaví gól v utkání s Litvínovem.
Jihlavský Lukáš Lhoták prostřeluje litvínovského brankáře Pavla Čajana.
40 fotografií

„Víme, co mají za sebou. Když vedeme zápasy v našem tempu a hrajeme náš hokej, Jihlavu k ničemu nepouštíme. Doma to ukončíme,“ nepochybuje litvínovský útočník Theodor Pištěk.

Byla to právě Dukla, která v dubnu 2022 naposledy sebrala bod v baráži extraligistovi v tehdejší sérii s kladenskými Rytíři. Další dvě baráže Kladno ovládlo proti Zlínu i Vsetínu 4:0, stejným poměrem loni Olomouc smetla Jihlavu. Až letos se Dukla vzepřela rychlému konci, porazila Vervu 4:2 a ještě má naději.

„Bylo to o tom, že buď vyhrajeme, nebo jdeme večer na pivo. Pivo jsme si odložili a uvidíme, co bude dál,“ nevzdává se obránce Dukly Ondřej Dlapa.

Vyšťavení šestnácti duely v prvoligovém play off, pak tři prohrané barážové bitvy. Asi by se nikdo nedivil, kdyby za takových okolností Dukla odpadla. Jenže už kvůli fanouškům, kteří vyprodali nablýskanou Horáckou arénu, si přála urvat aspoň jedno vítězství. A teď prvoligista doufá, že ani to ještě nebyla domácí rozlučka. „Může to tak být, ale nemusí. Diváci jsou tady skvělí a užívají si každý zápas, jako by byl poslední,“ smekl Dlapa.

Litvínov si prodloužil barážový stres hlavně kvůli výpadku v první třetině, v níž inkasoval dva góly.

„Nechali jsme si zápas zbytečně utéct, nevím proč. Můžeme si za to sami,“ naštvalo Pištěka. „Od začátku jsme nebyli připravení. Netuším, čím to, ale stálo nás to zápas. Chtěli jsme to už v Jihlavě ukončit.“

Budíček Vervy přišel pozdě. „Kdybychom hráli všechny tři třetiny stejně, tak jsme to urvali. Řekli jsme si k tomu, co jsme potřebovali, od druhé třetiny už jsme v Jihlavě zase tlačili. Přišlo mi, že se hrálo skoro jen na jedné straně. V příštím zápase tak musíme hrát hned od začátku,“ velí Pištěk.

I když se extraligová jistota odkládá nejméně do soboty, Vervu prý jedno zakopnutí nerozhodí. „Držíme hlavy v klidu. Jsem si jistý, že doma vyhrajeme.“

Ach, ty přesilovky... „Opakuje se to celý rok“

Možná ani Igor Hnízdo, přísný učitel z filmové Obecné školy, by si s tím nevěděl rady. Jak zařídit, aby hokejisté Litvínova zbytečně nefaulovali? Také trenéři si s tím marně lámou hlavy, přiznal po barážovém zápase číslo 4 v Jihlavě jeden z nich, Jakub Petr. „Náš realizační tým na to celou sezonu nepřišel, ty věci se opakují,“ posteskl si Petr po středeční porážce 2:4, která sérii za stavu 3:1 na zápasy pro Litvínov vrátila na Hlinkův zimní stadion.

Jihlavský gólman Beran zasahuje ve třetím utkání baráže proti Litvínovu.

Už v základní části extraligy byl Litvínov druhým nejtrestanějším týmem v rámci dvouminutových postihů. Což je v kombinaci s tím, že dostal nejvíc gólů v oslabení (45), smrtelné kombo.

„I ve fázi, kdy jsme byli na koni a měli šest sedm výher v řadě, jsme dávali favoritům tyto možnosti,“ připomněl Petr. „Tentokrát to už Dukla potrestala, to by měl být největší políček pro hráče, že Jihlava přesilovku využila ve svůj prospěch. Byl to klíč k její výhře.“

V extraligové baráži jsou účty téměř srovnané: 52 trestných minut a tři přesilovkové góly pro Litvínov, 48 minut a dvě branky pro prvoligového šampiona z Jihlavy. Přitom střelecky má navrch – a výrazně – severočeský tým: 142 ku 91.

Chemici mají jedinečnou šanci oslavit záchranu před vřícím domácím koloseem, pátý zápas vypukne v sobotu v 17.30. Soupeři se už navzájem přečetli. „Některé naše ofenzivní tvary řešila Jihlava z trenérského pohledu správně, my jsme se do střeleckých příležitostí tolik nedostávali, byly pokryté i druhé šance, dorážky,“ líčil Petr. Rozhodnout tak můžou, ano, právě přesilovky.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:1
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

