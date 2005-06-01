O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z cyklistické rodiny, během své pouti zastavoval i u stadionů. Objevoval zajímavosti. Třeba klub, který má na dveřích svého fanshopu nálepku přeškrtnutého hákového kříže. Ve Švédsku našel Jágrův fanouškovský kulich. Cesta měla i charitativní podtext. Svoje zážitky odvypráví sám.
Autor: Dalibor Frýba
Cestou k Nordkappu to někdy vypadá třeba jako na Tourmaletu v Pyrenejích... Až na to, že tady kromě stoupání, mlhy, větru a zimy zároveň cítíte mořskou sůl.
Mistři znovu na vrcholu - tentokrát ale celé Evropy! Na Nordkappu čili Severním mysu na ostrově Magerøya v nejsevernější části Norska s mistrovským dresem Litvínova ze sezony 2014/15.
Je libo sobí kůži, lebku nebo snad parohy? V této etapě jsem popřel všechny možné i nemožné geografické zákonitosti - začínal jsem totiž u skotských či jihoitalských břehů, abych se následně kolem divokých řek a hor s vrcholy od sněhu někde v Alpách přesunul po americké Route 66 do sibiřské tundry, odkud jsem pak klesáním opět skrze alpské scenérie nakonec dojel až k nám na Mácháč! A to jsem přitom celou dobu nevytáhl paty (ani kolo) z Norska!
Vesnice Máze-Masi se zavřenou benzinkou, pěkným kostelem a asi miliardou komárů! Tahle fotka mě opravdu stála hodně krve.
V obci Kautokeino - malinké baráčky v údolíčku řeky, hezký kostel, škola… a hlavně pivo!
Za celý den jsem nepotkal soba - jen v tomhle burgeru.
Hromada paroží... Asi se tu s tím kšeftuje. Ani na této farmě, když jsem tam v 1.00 ráno šel nahlédnout, jsem v ohradách žádné soby neviděl.
Jsem za polárním kruhem! Jenom teda z té „jižní“ strany - takže vlastně stejně jako všichni ostatní u nás. Ale copak jsem si mohl nechat ujít tuto obrovskou ceduli označující přechod polárního kruhu?
Tady, u polárního kruhu, najdete sněhuláky uprostřed lesa (a léta)!
Další turistické lákadlo - vesnice Santy Clause! Prý tady má dílnu a někdy tu i přebývá.
Samolepka mojí mise na místě! Ropák on Bike odkazuje na náš litvínovský fanklub Ropáci on Tour. Jako „českou stopu“ jsem našel skupinu, o které si myslím, že mě zastavila na norsko-finských hranicích.
Taky máte někdy takový frmol, že nevíte, jestli náhodou nemáte půlku těla už za polárním kruhem?
Hala nejsevernějšího evropského profesionálního hokejového klubu. Lappi Areena, domov druholigového finského týmu ROKI Hockey, což je zkrátka od slov Ro-vaniemi (to město) a Ki-ekko (finsky puk).
Konečně se mi povedlo vyfotit soba při přecházení silnice! Copak o to, pár jsem jich tu už viděl, ale „vidět“ a „stihnout vyfotit“ u mě bohužel neznamená totéž.
Hraniční most mezi Švédskem a Finskem. Majitel ubytování, kde jsem přespal, mi dal jako dárek sluneční brýle. Kdepak, ta severská mentalita, nezatížená dědictvím komunismu či jiné totality, je od té naší diametrálně odlišná!
A další reminiscence domova - hokejová hala Piteå IF, malinká LF Aréna, na níž ale první krůčky na bruslích dělali švédští mistři světa, olympijští vítězové a majitelé Stanley Cupu Mikael Renberg, Mattias Öhlund a hlavně Tomas Holmström, který celou svou kariéru v NHL spojil s „mým“ týmem Detroit Red Wings.
Tuto fotku klidně můžeme nazvat „Mistři u mistrů 2“, protože jestliže Luleå HF je úřadujícím švédským hokejovým šampionem, tak Skellefteå AIK je tím předchozím (jak mi velmi emotivně vysvětlovala recepční v hotelu).
Ve Skellefteå AIK v sezoně 2005/06 působil Daniel Branda, kterého sice dnes lidi spíše znají jako asistenta teď už neúspěšného kouče Vladimíra Růžičky, ale já si ho pamatuju i ze svého prvního zápasu v Litvínově. V září 1998 proti Opavě (ano, českou extraligu hrála kdysi i Opava) vyhrál Litvínov 3:0 a o všechny góly se postaral nově složený útok perspektivních mladíků, ve kterém právě z Brandových přihrávek skórovali „nějaký M. Trávníček“ spolu s „nějakým V. Hüblem“. To, že zdejší klub vyznává žlutočerné barvy, je už jen onou pověstnou třešničkou na dortu.
K hokejovému klubu Björklöven Umeå jsem sice nenašel nic zajímavého na internetu...
...zato před stadionem ano! Jen tak opřená o sloupek si tu stála tato nepoškozená hokejka. Navíc se jmenovkou Sandberg! Po pátrání jsem teda zjistil, že (do letošního léta) litvínovský Filip Sandberg se tu sice nenarodil, ale před příchodem do Litvínova hrál tři roky za Skellefteå AIK, což klubu přidává další body. Nyní nastupuje za LIberec.
Hägglunds Arena a opět „Mistři u mistrů“, protože v místním klubu Modo Hockey se svému řemeslu učili takoví mistři jako například Peter Forsberg nebo Markus Näslund (ten tu teď působí jako generální manažer).
Jaromír Jágr ve Švédsku sice nikdy nepůsobil, ale jeho kulich ještě z Pittsburghu tu ve zdejších kancelářích mají taky! Mimochodem to není zdaleka poprvé, co se u místních s velkou úctou na adresu Jágra setkávám.
Timrå. Pamětní helma před halou ukazuje, že i ve zdejším klubu působila spousta skvělých hokejistů! Já identifikoval jen „svého“ Henrika Zetterberga z Detroitu.
Předměstí Sundsvallu a Gärdehov Arena, odkud pochází třeba známý brankář Tommy Salo.
Za hokejový klub Örebro HK odehrál v sezoně 2015/16 několik zápasů i člen litvínovského mistrovského týmu z ročníku předcházejícího, hráč číslo OSM, OSM, OSMDESÁT OSM - Jakub Petružálek!
Ale náš Petri neboli Petružálek se nikde nechlubil, že mu tu rovnou postavili sochu (viz kroužek na fotce). Ty vado, vždyť to nemá ani u nás v Litvínově!
Každý Švéd/Fin chce prý ve skutečnosti být Finem/Švédem, říkají údajně Finové/Švédové.
Jönköping. Ze zdejšího hokejového týmu HV71 pochází třeba i obránce švédského národního týmu s takovým typicky švédským jménem. David Petrasek.
Ale hlavně z Jönköpingu byl brankář Stefan Liv, po kterém se tu jmenuje i přilehlá ulice. A vedle haly má tento zajímavý pomník, složený jen ze samolepek s jeho fotkami. A proč vlastně tohle všechno? Liv byl totiž členem týmu Lokomotiv Jaroslavl, který v září 2011 při letecké katastrofě komplet celý zahynul - včetně Čechů Jana Marka, Josefa Vašíčka i „Rachny-kachny“ Karla Rachůnka.
České vlajky v cizině - to já rád!
V cílovém městě jedné mé etapy, v Helsinborgu, jsem se ocitl hned u fotbalového stadionu.
Místní fotbalový Ivan Hlinka! My v Litvínově máme sochu našeho hokejového Hlinky taky před stadionem.
A jak to ve Švédsku bývá, hokejový stadion místních Helsinborgs HC byl nedaleko.
Kodaň a socha Hanse Christiana Andersena. Zkrátka „Mistři zase u mistra“ - tentokrát však pera, slova a pohádkových příběhů.
A nakonec „Mistři“ ještě jednou - u kodaňské Royal Arény, kde se hrálo mistrovství světa v roce 2018.
Cesta od Kodaně na jih je z větší části docela jednotvárná - všude cyklostezka, kolem ní domečky, to je vše. Ustlal jsem si na trávníku.
Pryč z Dánska, ale člověk někdy začne pochybovat, jestli stále jede dobře.
Hamburk se někdy označuje jako město mostů, protože jich tu je asi 250. Tak Moin!, což je něco jako severoněmecké Ahoj!
Pak je Hamburk taky město fotbalu - všude v okolí i v celém městě narážíte na odkazy na místní velkoklub Hamburger SV (něco jako u nás Sparta v Praze). Já jsem zavítal jinam - do čtvrti St. Pauli, která má taky svůj klub (v Praze by to asi bylo něco jako Bohemka).
St. Pauli je mi dost sympatické svým jasným vyhraněním vůči fašismu a nacismu.
St. Pauli je prostě klub všech demokraticky smýšlejících lidí (podívejte na tabuli vlevo). Tím, jak je malý, rodinný, jak tu fandí lidi ze všech společenských vrstev, jak jsou takoví punkoví a silně protifašističtí, mi mé oblíbené české kluby Chezu a Bohemku připomíná docela dost. A návštěva tohoto stadionu to ještě umocnila.
A první zastávka v Brémách - Weserstadion (podle okolo tekoucí řeky Weser), stadion místního Werderu.
Zeď legend, kam patří například Rudi Völler, Torsten Frings, Per Mertesacker či hráč s českými kořeny Mirko Votava. Jinak tu v nedávné historii působili i Theodor Gebre Selassie či Jiří Pavlenka.
Asi nejnavštěvovanější památka - Brémští muzikanti (v originále Die Bremer Stadtmusikanten) - čtyři zvířecí postavy z pohádky bratří Grimmů. Sáhnout oslíkovi na nos/obě nohy prý přináší štěstí - tak jsem ho taky řádně ohmatal.
Už v Holandsku. I obyčejné tunely zde působí jako umělecká díla.
Fotbalový klub Vitesse Arnhem, který je taky jako Litvínov žlutočerný! A do kterého kdysi odešla tehdejší hvězda české ligy Bony Wilfried ze Sparty.
Jak jsem se blížil k hranicím s Belgií, projížděl jsem i městečkem Baarle, které je zvláštní tím, že je zde 23 belgických enkláv, jejichž hranice s Holandskem často prochází i jednotlivými domy Obrázek vlevo jsem si stáhl z internetu, vpravo jsem vyfotil silnici, kterou půlí hraniční čára.
Autor: Dalibor Frýba a Elena Frolova
Dál mě cesta zavedla do menšího městečka Lokeren, které je pro české fotbalové fanoušky zajímavé tím, že tu svou zahraniční kariéru začínal... ano, Jan Koller!
A jsem ve Francii. Na okraji Lille je čtvrť Roubaix, kde na místním velodromu (mimochodem ta tribuna vypadá třeba jako v Lounech) každoročně finišuje jeden z nejslavnějších klasických cyklistických závodů Paříž–Roubaix.
A na slavné vítěze z minulosti se tu nezapomíná.
Ve městě Lens stadion místního Racingu, na kterém začínal svou zahraniční kariéru člen stříbrného fotbalového týmu z Eura 1996 Vladimír Šmicer.
Zajímavé místo je i několik kilometrů za Lens, československý vojenský hřbitov nejen legionářů. To už se mnou jel můj bývalý žák Petr Zahradníček.
Fanshop a muzeum Paris Saint Germain, Park princů, Paříž.
A když francouzské etapy, tak na stylový pohon. S logem Tour de France mají i banány.
Já se sochou Johanky z Arku, Orleáns. Každý na svém oři.
Bivak všude, tady na francouzském venkově, na lavičce.
Bordeaux a připomínka Tour de France.
Památník v místě, kde českoslovenští legionáři za 1. světové války ve Francii skládali slavnostní přísahu, Bayonne.
Na hranici Francie a Španělska žádná vhodnější cedule k nalepení mé samolepky nebyla.
První kilometry ve Španělsku... kopce, mlha a chaty jak u nás na Mníšku. Blbejch 602 metrů nad mořem, ale málem mě to v té zimě zabilo. Normálně jsem měl dvě bundy - ve Španělsku!
Další podobný šílenec jako já, tohoto jsem potkal v Pamploně.
Taky stadion... Pamplona a aréna na koridu.
Okolí Pamplony - vyprahlá polopoušť včetně překvapení: řeka Ebro a postoj á la Milan Špalek z Kabátů, který na ní má rybářský kemp.
Stadion Atlética Madrid, kde stavím zrovna během slavnostního zahájení sezony. Přišlo 50 000 lidí.
Ve fanshopu Atlética prodávají šály s motivem mých oblíbených AC/DC, protože jejich klubová hymna je Thunderstruck.
A taky jsem zaparkoval u San Bernabéa, svatostánku Realu Madrid.
V Tarifě se nachází socha nazvaná Památník tuňáka a větru, která je symbolem tohoto města známého pro svůj rybolov, mořskou faunu a silný vítr.
V cíli! Po 5 976 kilometrech.
Ale úplný konec to nebyl. Při své strastiplné cestě zpátky jsem se ocitl dokonce v Africe a ve Velké Británii, tedy na Gibraltaru. To už je však jiný příběh.
Úplnou tečku za mou poutí udělala sešlost litvínovských hokejových fanoušků před sezonou v Loučkách. Kolo mi stále letadlem nedorazilo, přijel jsem na jiném. A za každý ujetý kilometr jsem věnoval 1,945 koruny na veřejnou sbírku iniciativy Litvínov nezhasne!
