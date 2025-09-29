|
OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony
9. kolo
10. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Kometa BrnoKometa
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2.
|Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3.
|HC Oceláři TřinecTřinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4.
|HC Energie Karlovy VaryK. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5.
|HC Škoda PlzeňPlzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6.
|Bílí Tygři LiberecLiberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7.
|HC Sparta PrahaSparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8.
|HC Dynamo PardubicePardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9.
|HC Vítkovice RideraVítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10.
|HC OlomoucOlomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11.
|BK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12.
|Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr.
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13.
|HC Verva LitvínovLitvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14.
|Rytíři KladnoKladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení
Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...
Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví
Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...
Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek
V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...
Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála
V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...
Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?
Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...
Předpokladům navzdory. Hrajeme jako tým, chválí manažer Motoru
V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Českých Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran....
Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká
Nenápadný ale důležitý. Nová akvizice olomouckých hokejistů Viliam Čacho zatím nepatří k nejvytěžovanějším hráčům svého týmu, ale kohoutům se vyplácí dost možná nejvíc ze všech letních příchodů.
Kousalova oslava 600. zápasu: parádní asistence, dárek možná přijde doma
O moc lepší oslavu svého 600. zápasu v extralize si pardubický útočník Robert Kousal těžko mohl přát. V nedělní repríze jarního finále na ledě brněnské Komety vymyslel v prodloužení akci, kterou...
Vlach o zranění: Když jsem se dozvěděl, co mi hrozilo, byl jsem naměkko
Ty záběry budí pořád hrůzu. V domácím zápase druhého extraligového kola proti Pardubicím narazil liberecký hokejista Jaroslav Vlach hlavou do mantinelu a dlouho zůstal bezvládně ležet. Ledovou plochu...
Po debaklu hubené skóre. Tohle byl náš hokej, hlásil Zbořil
Pro fanoušky hokejové extraligy byl nedělní zápas Komety proti Pardubicím atraktivní reprízou jarního finále, od kterého na sebe oba soupeři narazili poprvé. Pro brněnské mužstvo však byl především...
Hronek s Chytilem asistovali za Vancouver, výhru ale slavil Edmonton
Hokejový obránce Filip Hronek asistoval u dvou a centr Filip Chytil u jedné trefy Vancouveru. Vítězství 4:3 ale v přípravě na NHL nakonec bral domácí Edmonton, za který řádila elitní formace Frederic...
Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve
Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...
Adámek sestřelil snaživé Kladno: Další body? Super, ale takhle hrát nemůžeme
Úplně v popisu práce to nemá, přece jen jde o obránce. Ale Marian Adámek znovu ukázal, že ani podpora ofenzivy mu není cizí. V devátém kole extraligy předvedl dvě parádní individuální akce, jimiž...
Sedm zápasů, sedm výher. Litoměřice dál válcují první ligu, Zlín nestačil na Porubu
Litoměřice porazily v 7. kole první hokejové ligy 2:1 Kolín a nadále vedou tabulku s plným počtem bodů. Kolín nenavázal na sobotní přesvědčivé domácí vítězství proti Třebíči, ve třetí třetině ale po...
Nový tahoun Liberce. Pytlík vyloupil Spartu, Chlapíkovi vzkázal: Omlouvám se!
Liberci se tahle letní akvizice začíná náramně vyplácet. Jaromír Pytlík bodoval v posledních pěti zápasech v řadě, v neděli dvěma góly otočil těžký duel na Spartě. „Ale odsud nemám úplně nejlepší...
Ocenění pro iDNES.cz. Texty Dana Hübsche uspěly díky přesahu za hranice sportu
Také ve druhém ročníku Novinářských cen Ondřeje Sekory, které vyzdvihují nejlepší žurnalistické počiny, se dařilo sportovní redakci vydavatelství MAFRA. Odborná porota ocenila sérii...