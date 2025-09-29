Tipsport extraliga 2025/26

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

Petr Bílek
  13:41
O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z cyklistické rodiny, během své pouti zastavoval i u stadionů. Objevoval zajímavosti. Třeba klub, který má na dveřích svého fanshopu nálepku přeškrtnutého hákového kříže. Ve Švédsku našel Jágrův fanouškovský kulich. Cesta měla i charitativní podtext. Svoje zážitky odvypráví sám.
Dalibor Frýba procestoval Evropu na kole a stavěl u stadionů. Cestou k Nordkappu to někdy vypadá třeba jako na Tourmaletu v Pyrenejích... Až... Mistři znovu na vrcholu - tentokrát ale celé Evropy! Na Nordkappu čili Severním... Je libo sobí kůži, lebku nebo snad parohy? V této etapě jsem popřel všechny... Vesnice Máze-Masi se zavřenou benzinkou, pěkným kostelem a asi miliardou... V obci Kautokeino - malinké baráčky v údolíčku řeky, hezký kostel, škola… a... Za celý den jsem nepotkal soba - jen v tomhle burgeru. Hromada paroží... Asi se tu s tím kšeftuje. Ani na této farmě, když jsem tam v... Jsem za polárním kruhem! Jenom teda z té „jižní“ strany - takže vlastně stejně... Tady, u polárního kruhu, najdete sněhuláky uprostřed lesa (a léta)! Další turistické lákadlo - vesnice Santy Clause! Prý tady má dílnu a někdy tu i... Samolepka mojí mise na místě! Ropák on Bike odkazuje na náš litvínovský fanklub...

9. kolo

10. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 9 6 0 1 2 28:25 19
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 6 0 0 3 35:18 18
3. HC Oceláři TřinecTřinec 8 4 2 0 2 28:20 16
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 5 0 1 3 24:21 16
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 4 1 2 2 22:20 16
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 5 0 0 4 25:24 15
7. HC Sparta PrahaSparta 9 4 1 0 4 27:20 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 9 4 1 0 4 29:23 14
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 3 2 1 3 24:24 14
10. HC OlomoucOlomouc 8 4 0 1 3 21:24 13
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 3 0 0 6 17:28 9
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 1 0 5 20:26 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 0 0 6 14:28 6
14. Rytíři KladnoKladno 9 1 0 2 6 15:28 5
