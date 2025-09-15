Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Čajan složil maturitu a debutoval za Litvínov: Fanoušci? Hukot a husí kůže!

Petr Bílek
  7:17
Během jednoho týdne zvládl maturitu školní i sportovní. Čtyři dny po zkoušce z dospělosti složil litvínovský brankář Pavel Čajan zkoušku z extraligového hokeje. Během ní ho uhranula atmosféra na Hlinkově stadionu. „Je tady hukot. Hlavně v porovnání s Amerikou, kde nejsou fanoušci tak hluční,“ porovnal dva světy navrátilec ze zámoří, který musel v neděli skousnout porážku 0:3 s Vítkovicemi a pád na poslední místo tabulky.
Litvínov, 14. 9. 2025. Verva Litvínov - HC Vítkovice, hokejová extraliga. Pavel...

Litvínov, 14. 9. 2025. Verva Litvínov - HC Vítkovice, hokejová extraliga. Pavel Čajan, brankář Vervy. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Fanoušci Litvínova v zápase s Karlovými Vary.
Verva dvakrát za sebou neskórovala, to pak mohou brankáři čarovat a stejně body nevykouzlí. „Bohužel jsme nebyli schopní dát gól. Debut by byl lepší, kdybychom vyhráli, ale myslím, že z mého pohledu to bylo celkem dobré,“ oznámkoval se.

Čelit musel jen 22 střelám, hlavně v první třetině se mohl uzívat. Jeho spoluhráči pustili Vítkovice pouze ke třem ranám na branku. Pak už s sebou musel mrskat mezi tyčemi víc.

„Snažil jsem se dát klukům šanci, abychom to konečně dotáhli do vítězného konce a získali nějaké body, hlavně před domácími fanoušky, kteří jsou výborní a pořád nás ženou dopředu. Škoda, že jsme se neodvděčili gólem,“ litoval.

Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!

Už v pátek ze střídačky pozoroval kulisu duelu s Karlovými Vary s otevřenou pusou. „Když jsme hráli první domácí zápas, byla atmosféra skvělá, až mi toho nabíhala husí kůže!“ líčil; tehdy chytal jeho slovenský parťák Matej Tomek.

V neděli už se postavil přímo za pověstný litvínovský kotel, jenže chemici prohloubili svoji výsledkovou a střeleckou mizérii. Po třech kolech nové sezony zůstávají nuloví.

„Důležité je chytit začátek, nám první tři zápasy utekly. Jsem si ale jistý, že i další týmy potká během sezony série tří porážek. Utkání jdou rychle po sobě, kvůli únavě, cestování a dalším důvodům budou mít i jiní podobnou krizi a zase se to vyrovná. Není důvod k panice,“ uklidňuje dvaadvacetiletý rodák z Příbrami.

Pavel Čajan, brankář Litvínova.

Aby však panika nepropukla, musí Litvínov začít střílet góly. Nedokázal to už 126 minut.

„Potřebujeme jeden šťastný, špinavý, dotlačený gól z předbrankového prostoru. Pak kluci získají sebevědomí,“ nepochybuje Čajan. „Tréninky jsou dobré, kluci jsou na nich ve střelecké pohodě. Když to jedním gólem zlomíme, začne nám to padat. Vždyť do šancí se dostáváme a střely máme.“

S litvínovským číslem 30 před debutem cloumala nervozita. „Ale v rámci mezí, takové zdravé natěšení. V hledišti jsem měl přítelkyni, bohužel rodiče nemohli dorazit, určitě přijedou na další zápasy.“

Zajdu střídá Čajda. Snad mě Orct dopeče jako Francouze, doufá gólman Litvínova

Mají to rozhodně blíž než posledních pět let, kdy 190 cm vysoký gólman působil v zámoří. V minulé sezoně chytal za Cleveland Monsters v AHL a Cincinnati Cyclones v ECHL. „Kvalita extraligy je srovnatelná se zámořským hokejem. Tady je víc starších hráčů, na farmě víc mladších, je to tam takové dravější. Tady zase mají hráči zkušenosti, což je mnohem těžší na čtení hry.“

První duel na ledě Komety vynechal Čajan kvůli středoškolským studijním povinnostem v Kladně. „Maturitu jsem úspěšně zvládl, teď se můžu soustředit jen na hokej.“

A tedy i na to, aby Litvínov chytil v extralize slinu.

Vstoupit do diskuse

3. kolo

Kompletní los

4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 3 3 0 0 0 9:3 9
2. HC Vítkovice RideraVítkovice 3 2 1 0 0 11:4 8
3. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 13:6 6
4. HC Oceláři TřinecTřinec 3 2 0 0 1 14:9 6
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 0 1 10:7 6
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 2 0 0 1 8:6 6
7. HC Sparta PrahaSparta 3 2 0 0 1 8:6 6
8. Rytíři KladnoKladno 3 1 0 1 1 5:5 4
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 10:11 3
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 3 1 0 0 2 7:9 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 1 0 0 2 4:8 3
12. HC OlomoucOlomouc 3 1 0 0 2 7:14 3
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 0 0 3 6:15 0
14. HC Verva LitvínovLitvínov 3 0 0 0 3 2:11 0
Zobrazit více
Sbalit

