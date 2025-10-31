Tipsport extraliga 2025/26

Litvínovský asistent Ptáček: Kluci začali žrát led. A nejistotu hodili za hlavu

Petr Bílek
  9:15
Není to žádná erupce, dobrý odrazový můstek ovšem ano. Hokejisté Litvínova po trenérských škatulatech obživli, vyhráli dva z posledních tří zápasů a snaží se smýt cejch extraligového otloukánka. „Nevím, jak to říct česky líp – prostě kluci začali žrát led,“ chválí je asistent kouče František Ptáček.
Chemici jsou dál u dna, osm bodů za předposlední Mladou Boleslaví. Výhry 4:3 v prodloužení nad Libercem a 1:0 nad Olomoucí jim vdechly nový život, ani těsná porážka 1:2 na Spartě je nevykolejila. „Sami kluci cítí, že se zlepšují, je to posun. Už stačí v uvozovkách jen přidat góly,“ naráží Ptáček na nejslabší produktivitu v celé soutěži, pouhých 30 branek v 19 zápasech.

Po konci Michala Broše povýšil na pozici hlavního trenéra Jakub Petr. A s Ptáčkem sáhli ke změnám. „Ulevili jsme klukům z nějakých věcí, co jsme po nich chtěli. S tím, že to je dočasné,“ naznačuje asistent, že hra se nemá komplikovat. „Zjednodušeně jsme jim říkali: Jsi obránce, braň, jsi útočník, hraj vepředu a dávej góly. To je jediná cesta, jak se z toho vyhrabat. Až pak může přijít nadstavba, že může bek útočit. Momentálně nejsme ve fázi, že by mohli všichni hrát všechno,“ vysvětluje.

Ať trénují legendy, žádal Litvínov. Ať trénuje sám Hynek, reagoval Šlégr

Když budou přibývat body i sebevědomí, trenéři mohou s taktikou zase zahýbat. „Postupně něco ohledně systému přidáváme,“ prozrazuje Ptáček. „I když jsme nevyhrávali, hra se zvedala. Je to také o sebedůvěře, že si kluci dají první přihrávku. Od ní se všechno odvíjí, líp se jede přes střední pásmo, líp se vjíždí do útočného, líp se vytvářejí šance,“ vykládá.

Bojovnost, dřina, nasazení. Atributy, jež Litvínov zvedají. „Musíme zůstat u poctivé práce, hrát od podlahy a čekat, až to pravé hokejové časem přijde. Tedy jestli přijde... Ve sportu nikdy nevíte. Pak si hráči začnou víc věřit na hokejce,“ maluje si čtyřnásobný mistr se Spartou jako hráč.

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga. Litvínovský Nicolas Hlava slaví výhru s dětmi.

Litvínov už experti pohřbívají, pasují na baráž. „Není příjemné to poslouchat, ale kluci to neřeší. Jsou to takoví borci, že je motivuje jejich vlastní hra,“ vnímá Ptáček. „A pak hra celého týmu. Je vidět jejich radost, jak mají dobrý pocit z odvedené práce. Vědí, že ne vždy za to přijde odměna v podobě bodů a vítězství,“ podotýká.

Klíčem k litvínovské proměně je i uzdravení tahounů, především bratří Kašových. „Zásadní rozdíl proti startu sezony je, že tým je téměř kompletní,“ míní asistent.

Turbulentní časy, kdy Litvínov nemá zajištěny další sezony a fanoušci posílají vzkazy končícímu majiteli Orlenu, se do šatny propsaly. „Vedení mluvilo s kluky, s námi, s celou kabinou. I my jsme se o tom bavili mezi sebou. Říkáme si: Jakmile přijdeme na zimák, pojďme to hodit za hlavu a dělat hokej. Vím, že to je strašně těžké pro každého, hlavně pro kluky. Je složité se od budoucnosti oprostit,“ přiznává Ptáček. „Ale je vidět, že k tomu přistoupili dobře, jako profíci. Prostě bouchnou dveře od zimáku a věnují se jen hokeji.“

