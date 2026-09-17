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Tipsport extraliga 2026/27

Litvínovské díkůvzdání pro fantastickou pětku: fanoušci zvěčnili legendy

Petr Bílek
  14:06
Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Kotel...

Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Kotel Litvínova a jeho děkovné choreo záchranářské skupině. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga....
Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Libor...
Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Pavel...
Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. ...
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Srdečná poklona pro „fantastickou pětku“. Záchranáři litvínovského hokeje byli v tu chvíli roztroušení po stadionu, když jim kotel při extraligové premiéře s Kometou velkolepým choreem poděkoval za jejich úspěšnou misi. Emotivní roční příběh se tím uzavřel.

„Jsme rádi, že je fanoušci takhle ocenili a že všichni zase můžeme bojovat za Litvínov,“ řekl za tým hvězdný útočník David Kämpf.

Od loňského června řešili chemici existenciální problém. Petrochemický gigant Orlen Unipetrol jako většinový vlastník oznámil plánovaný odchod, klub se ocitl v nejistotě. A legendy s pomocí fanoušků udržely při životě na Hlinkově stadionu nejen hokej, ale i extraligu.

„Poděkování je namístě. Všichni víme, jak to tady bylo a dopadlo,“ vzkázal Kämpf po středeční výhře 2:1.

Litvínov nezhasl, on vyhasl. Drama šéfa fanoušků má happy end: pracuje v klubu

Zápas, který se ani hrát nemusel, se nesl v děkovném duchu. Úvodní buly vhodil Jan Ptáček, hybatel notoricky známé kampaně Litvínov nezhasne, která zmobilizovala hokejovou veřejnost. Klub ho na černo-žlutém koberci oblékl do litvínovského dresu s jeho jmenovkou, už předtím někdejšího šéfa fanklubu Ropáci on Tour zaměstnal coby provozního manažera. Scénář a la Hollywood.

„Po složitém období, které se podařilo vyřešit především díky zachování podpory od společnosti Orlen, tu dnes můžeme stát,“ povídal pár minut před úvodním duelem mistr světa Robert Kysela, který je spolu s další legendou Jiřím Šlégrem novým spolumajitelem Vervy. Orlen už není ve vlastnické struktuře, ale zůstal generálním partnerem.

A potom se Kysela obrátil do publika: „Úspěch je i váš, díky fanouškům vznikla kampaň Litvínov nezhasne, za to vám všem moc děkuju. A speciálně jednomu z hlavních iniciátorů Honzovi Ptáčkovi.“

Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Litvínovský trenér Robert Reichel

Kysela a spol. možná byli dojatí, když jim fanoušci jejich vřelost vrátili. Ve druhé třetině věrní rozvinuli po celé jižní tribuně obří plachtu, na které své hrdiny namalovali v nadživotní velikosti a připsali: Slova díků nestačí.

Své portréty tam měli legendy Jiří Šlégr, Robertové Reichel a Kysela a Martin Ručinský, s nimi i Ptáček. Drželi pohromadě rozbité logo klubu.

„Všiml jsem si toho, i když víc jsem se soustředil na zápas,“ přiznal hlavní trenér Reichel, že mu dechberoucí choreo ze střídačky neuniklo. „Pro náš klub, pro všechny, kdo za tím stáli, to nebylo jednoduché. Jsme rádi, že jsme to zvládli, že jsme se udrželi. A věříme, že se odrazíme někam jinam. Kde jsme byli loni, tedy dole, tam být nechceme.“

Číslo 13? Nevadí! Kämpf po návratu z NHL táhl Litvínov: Hokej mě zase bavil

Nikdo ze záchranářské party utkání nevynechal, i olympijský vítěz Ručinský po vítězném zápase zašel pogratulovat hráčům do kabiny.

Zpod ledu svítil ikonický slogan Litvínov nezhasne, stadionem pulzovala vděčnost i radost. Ožilo motto fanoušků, že Litvínov není jen klub, ale rodina.

„Bylo cítit, že fanoušci jsou neskutečně natěšení na zápas už od prvního vhazování. Jejich energie nám pomohla,“ děkoval brankář Pavel Čajan během litvínovského hokejového díkůvzdání.

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2. kolo

Kompletní los
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3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 5:2 3
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 0 5:3 3
3. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 2:0 3
4. Rytíři KladnoKladno 1 1 0 0 0 4:3 3
5. HC Verva LitvínovLitvínov 1 1 0 0 0 2:1 3
6. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 0 1 0 0 3:2 2
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 1 0 1 0 0 2:1 2
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 1 0 2:3 1
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 1 0 1:2 1
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 0 0 0 1 3:4 0
11. HC Kometa BrnoKometa 1 0 0 0 1 1:2 0
12. HC Dynamo PardubicePardubice 1 0 0 0 1 3:5 0
13. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 0:2 0
14. HC OlomoucOlomouc 1 0 0 0 1 2:5 0
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Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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