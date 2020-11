Országh posadil opory. Je to pro ně vzkaz, říká litvínovský kouč

„Je to v Litvínově trošku novinka,“ řekl útočník František Gerhát, když Verva doma popáté ztroskotala, teď 1:2 s Karlovými Vary. „Je tu nové vedení, noví trenéři, mají jinou představu, jak by měl hráč hrát. Oni rozhodují o sestavě. Když to někomu nejde, dají mu volno, aby si odpočinul.“ Trénuje pět pětek, konkurence vzrostla.

„Cítíme, že pokud nebudeme předvádět dobré výkony, nebudeme hrát. A to je dobře, víme, že nesmíme polevit,“ schvaluje nové pořádky Gerhát.



V neděli se vrátil Lukeš, naopak mimo sestavu se ocitli útočníci Mahbod s Petružálkem. „Trénují, a v případě potřeby budou vytáhnuti nazpět. Je to signál do mužstva. Karlovarští rozdíloví hráči byli rozdíloví, my máme dost rozdílových hráčů, kteří nejsou rozdíloví,“ vyčítá trenér Vladimír Országh. „Nad nikým nelámeme hůl. Ale nějaký vzkaz od nás tam musí být. A uvidíme, jak se s tím vypořádají.“



Jako problém číslo 1 se jeví ofenziva, Verva nastřílela za sedm kol pouze 13 gólů, jen poslední Pardubice jich daly méně. „Pořád chceme hrát na krásu, ale chybí nám daleko větší drajv. Litvínovský hokej byl roky na přihrávky do prázdné brány, ale to je právě jeden z důvodů, proč góly nedáváme,“ tvrdí kouč.

Bek Patrik Demel burcuje: „Potřebujeme si vynutit víc faulů a mít víc přesilovek. Domácí bilanci musíme změnit a okamžitě, v úterý proti Zlínu. Není to tu zakleté!“