Litvínov po barážové sezoně opouští osm hráčů, končí Hlava i Fin Hännikäinen

„Všem hráčům bychom chtěli poděkovat za jejich práci pro náš klub. Někteří z nich už mají nové angažmá, nebylo tak možné na spolupráci navázat. Vážíme si jejich přínosu, mimo jiné v letošní baráži, do další kariéry jim přejeme hodně štěstí,“ uvedl šéf realizačního týmu Robert Reichel.
Útočník Nicolas Hlava odchází po čtyřech sezonách v Litvínově, během nichž odehrál 223 zápasů a posbíral 118 bodů (62+56). Jako posilu by ho mělo brzy představit Kladno, odkud na sever přišel.
Nové angažmá má už i slovenský forvard Maxim Čajkovič, jehož příchod už oznámila Kometa Brno. Za dvě sezony v Litvínově stihl 73 zápasů a zaznamenal 23 bodů (11+12).
Na odchodu jsou i předsezonní severské a zámořské posily Vervy. Finský útočník Markus Hännikäinen za Litvínov nastoupil do 48 zápasů, ve kterých zaznamenal 21 bodů (8+13). Švéda Axela Holmströma zásadně limitovala zranění, kvůli nim zasáhl jen do 26 zápasů s bilancí 12 bodů (6+6). Nepokračuje ani kanadský bek Quinn Schmiemann, který Litvínov zaujal ve slovenské extralize i švédské SHL. V dresu Vervy odehrál 44 utkání a zaznamenal čtyři asistence.
Posily pro novou sezonu by měl Litvínov oznámit v nejbližších dnech. Zatím je jisté, že klíčoví hráči včetně hvězdných bratrů Kašových budou v klubu pokračovat, i když se v průběhu sezony spekulovalo o jejich odchodu. „Běží jim smlouvy, klíčoví kluci tady zůstanou. Tak 80 procent mužstva se nám podařilo zachovat a určitě tým ještě doplníme o nějaké hráče,“ slibuje Reichel.