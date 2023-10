SuperLitvínov: otočka a rekord! Město jsme pobláznili, září rozjetý Ondřej Kaše

„Jsem strašně hrdý, co jsme dnes předvedli,“ odfoukl si starší z bratrů Kašových, autor vítězného zásahu. „I z nepříznivého stavu jsme to dokázali otočit, což svědčí o tom, že by se s námi mohlo počítat.“

Současná Verva dokázala svojí velešňůrou překonat dva celky ze žlutočerné hokejové bašty, které dosáhly na devět výher v řadě: mužstvo Ivana Hlinky ze sezony 1977/78 a tým Martina Ručinského z ročníku 2014/15.

„Je obrovská symbolika v tom, že jsme překonaly týmy takových lídrů,“ cenil si Ondřej Kaše, lídr současný.

Proti Kladnu si zapsal tři kanadské body, nejvíc od svého comebacku z NHL. Bodoval v osmi z deseti zápasů, do kterých nastoupil, a v produktivitě extraligy je čtvrtý se šesti góly a sedmi asistencemi. Mimochodem, žebříčku vévodí jeho bratr David, který nastřádal 14 bodů (4+10).

Vymazané rekordní šňůry vynesly chemikům úspěchy v konečném účtování soutěže. Po první slavili chemici stříbro, po druhé dokonce historický titul. Je nakročeno k medaili i tentokrát?

„Nepředbíhal bych,“ brzdil Kaše, bývalý hráč Anaheimu, Bostonu, Toronta a Caroliny. „Musíme jít zápas od zápasu, vždy podat co nejlepší výkon. Víme, že první dvě třetiny proti Kladnu od nás úplně ideální nebyly, o to víc si musíme cenit, že jsme to dotáhli.“

Nejdelší vítězné série v extralize 14 – Liberec, 2015/16

13 – Třinec, 2014/15

13 – Pardubice, 2022/23

12 – Pardubice, 2009/10

12 – Liberec, 2016/17

11 – Sparta, 2012/13

11 – Třinec, 2021/22

Počet vítězství v řadě v základní části a případně v play off

Zdroj: Kniha rekordů ELH

Po první části nedělní partie Verva ztrácela 1:2, neboť dvakrát během chvíle inkasovala ve dvou dvojnásobných přesilových hrách Rytířů.

„Těžký start a pro nás zase něco nového v sezoně. Diváci nás hnali, střídačka hlavně posledních 15 minut žila neskutečně a byli jsme odměnění,“ kochal se hvězdný útočník.

Kapitán Sukeľ v 54. minutě zblízka snížil, Zile od mantinelu vyrovnal a Kaše v prodloužení rozhodl exkluzivním blafákem. Chvíli předtím Rytíři jeli dva sami na gólmana, ale Tralmarks branku minul. Většina z 5 217 diváků byla v extázi.

„Bylo to nesmírně vydřené,“ věděl Kaše. „Strašně děkuju divákům, že i za stavu 2:4 v nás věřili, že se to dá otočit. Město je hokejem zase poblázněné, jako bývalo dřív.“

Litvínovský trenér Karel Mlejnek o historické sérii nebásnil: „Čekáme, co bude dál. Máme šňůru zápasů doma, to není lehké. Na přelomu listopadu a prosince zase bude obrovská porce utkání venku. Nejpodstatnější je tady a teď a naše otočka v zápase. Mluví o tom, že mužstvo je zdravé, poctivé a pracuje.“

Kladenský brankář Adama Brízgala inkasuje gól v prodloužení, v brance s ním skončil Jacob Dotchin. Vzadu slaví litvínovský David Kaše.

Po fantastické stíhací jízdě proti obětavcům z Kladna zůstává Verva druhá o bod za Pardubicemi, které taky válí a Litvínov na první místo ne a ne pustit.

„Nekoukám na to, popravdě. Koukám, jak hrajeme my, a je mi jedno, jak hrají před námi a za námi. Důležité je, jak my se cítíme a kde my jsme,“ řekl Kaše, který se rozparádil, přitom rok nehrál. V minulé sezoně zvládl jen jeden start v NHL, kde ho brzdily otřesy mozku. „Jak jde čas, cítím se líp na ledě i po zápase.“

Verva zatím padla jen jednou, právě s Pardubicemi v úvodním kole. „Předvádíme výborné výkony, hrajeme pěkný hokej. Kdo mi píše, tak říká, že to není jen o výhrách, ale že se na nás i hezky kouká.“

Domácí čtyřboj završí Litvínov v pátek s Vítkovicemi. Další výhrou? Ještě čtyři mu chybí do absolutního extraligového rekordu Liberce, který v sezoně 2015/16 skolil čtrnáct soupeřů v řadě.