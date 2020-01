Viktor Hübl, lamač rekordů: Paráda si řeknu až po kariéře

„Vůbec jsem to nevěděl, čísla nesleduju. Dokud hraju, snažím si to užít. Možná si po kariéře sednu, podívám se a řeknu si: Paráda, zápasů bylo hodně. A budu spokojený,“ zůstal kapitán Litvínova vůči svému rekordu chladný, byť třeba jen naoko.

Na čele historické tabulky se po úterní partii s Plzní osamostatnil, za sebou nechal Františka Ptáčka. V klubu tisícovkařů základní části je s nimi už jen Petr Kadlec, který vévodí celkovému pořadí, do něhož se počítají i utkání v play off a play out. Má jich 1 250, Hübl 1 155.

„Zatím statistiky neřeším,“ mávne skromně rukou nenápadný rekordman, přitom jeho příjmení je i na čele dalších žebříčků. Hüblových 345 gólů v základní části nemá v extralize konkurenci, díky 80 vítězným brankám je taky premiant, i za 121 přesilovkových zásahů je číslo 1, to samé za body v přesilovkách, získal jich 287.

A aby netroškařil, 4 009 vítězných vhazování, která se sledují od ročníku 2013/14, je rovněž top. Za kariéru jel i nejvíc nájezdů, 77. Vedení sdílí v trefách v prodloužení, těch má sedm, a v hattricích, těch slavil osm.

Uf!

A to ještě atakuje první místo ve statistice gólů celkem, v produktivitě v základní části a ve vítězných brankách v samostatných nájezdech.

Jenže stejně jako neřeší statistiky, nestresoval se ani tím, že se 11 zápasů v řadě netrefil. „Vidíte, to slyším až teď, že to trvalo tak dlouho. Už měli, nehráli jsme špatně, ale nevyužili je. Konečně jsem týmu pomohl i nějakými góly,“ pochvaloval si.

Ale ve své střelecké odmlce se nijak nepitval. „V tomhle věku už se v tom nehrabu, protože vím, že by to bylo ubíjející. Většinou vždycky nějaké góly přijdou. A zajímá mě hlavně výsledek. Plzeň jsme porazili 5:1, a když k tomu člověk přispěje, je to pěkné,“ kochal se přece jen.

Verva je předposlední a zdá se, že po čistce v kádru procitla. „Změny vždy pomůžou. Něco jsme si vyříkali v kabině s trenéry i my kluci. Že musíme táhnout za jeden provaz, snažili jsme se semknout. Už výkony předtím nebyly zlé. Teď se k nám přiklonilo štěstí. Anebo jsme mu šli naproti. A vrátilo se nám to bodově.“

Litvínovský Viktor Hübl zdraví fanoušky.

Z nejčerstvějších importů do litvínovské šatny, beka Moravčíka z Plzně a Kanaďana Aliua, v úterý během zápasu z obrany vysunutého do útoku, je 41letý kapitán nadšený. „Michal, to je paráda. Obránce, kterého nám seslalo samo nebe. Pomůže hodně!“ míní Hübl. „Akim se do toho dostává, dnes už to bylo zase o něco lepší, dal gól, hrál výborně.“

Jenže vyhráno ještě Litvínov zdaleka nemá, je jen bod od sestupu do 1. ligy. „Koukáme dolů, ať se odtamtud odlepíme a zachráníme sezonu,“ modlí se centr, jenž letos ve 40 zápasech posbíral 21 bodů (12+9). „Když budeme hrát dál poctivě jako proti Plzni a bojovat, věřím, že se šoupneme do klidných vod.“

Hodně napoví už páteční fatální bitva na ledě posledních Pardubic. „Určitě je utkání důležité, ideální by bylo vyhrát a od Pardubic se odtrhnout. Ale nechceme se upínat k jednomu střetnutí. Nebral bych to jako zápas roku, ještě je před námi celá čtvrtina, bodů ve hře je dost.“

A bodů může ještě dost získat i hrající legenda Hübl, aby díky nim zlomil další extraligové rekordy.