Loni bída, letos jízda. Litvínovu extraligové entrée vyšlo

Jeho ekipa v pátek dobyla Zlín 4:2 a v nedělní domácí premiéře přetlačila Liberec 3:2 po nájezdech. Loni přitom vstoupila do sezony čtyřmi porážkami v řadě. „Pro psychickou pohodu a naladění je pět bodů dobrých, ale teprve začínáme. Důležité pro nás je, že když venku získáme body, musíme je potvrdit doma. A kdyby přišla šňůra proher, ať ji co nejrychleji utneme.“

Litvínov vyzrál na Liberec Souhrn 2. kola hokejové extraligy

Na Hlinkově stadionu v neděli burácelo 3 356 fanoušků. Kapacitu nevyprodali, ovšem atmosféru udělali elektrizující. „Byla fantastická,“ děkoval i Országh. Možná také díky neúnavnému kotli se Litvínov ve vysokém tempu vyrovnal Tygrům.

„Je začátek sezony, každé mužstvo ještě má síly, umí se hecnout. Uvidíme, jak to půjde dál. A taky, jak to bude se zraněními, protože náš kádr není široký,“ vnímá trenér Vervy, jemuž kvůli zdravotním patáliím z duelu ve Zlíně vypadli beci Hrbas s Kolářem a útočník Sukel’. „Doufám, že budou co nejrychleji zpátky. Ale problémy se sestavou se budou týkat každého, všichni jdou na hranu. Musí se s tím počítat a rozumně rozvrhnout tréninky mezi zápasy, abychom spíš regenerovali. Fáze trénování je svým způsobem za námi, teď jen ladit.“

Vyladit potřebuje Litvínov hlavně disciplínu. „Už ve Zlíně jsme měli sedm vyloučených, tam jsme to ustáli. Liberci jsme dali pětiminutovou přesilovku a pak i dvojnásobnou, obě využil. Máme hodně trestů a někteří hráči pak musí sedět na střídačce, nedostanou se do hry. To nás brzdí. Musíme to udržet v nějakých mezích, v prvních dvou zápasech toho bylo až moc,“ vyčítal trenér Országh.

I třígólový střelec Richard Jarůšek to ví: „Dělali jsme zbytečné fauly, které nás připravily o bod navíc, Liberec má výborné přesilovky.“

Zato důraz oproti prvnímu utkání Verva zvedla. „Ve Zlíně jsme nebyli dostatečně důrazní před bránou ani v soubojích, pouštěli jsme domácí do přečíslení. Proti Liberci to bylo výrazně lepší, nedali jsme jeho hráčům tolik prostoru. V tom musíme pokračovat.“ A to už v úterý v Třinci.