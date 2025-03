Vyřadit hegemona? Krásný zápis do kronik. Lépe pracujme s emocemi, velí v Litvínově

„Odpracovali jsme už konec základní části a jsem rád, že jsme na to navázali. Vedení 2:0 by bylo samozřejmě příjemnější,“ podotkl litvínovský trenér Karel Mlejnek.

„Byl by to krásný zápis do kronik a dějin, kdyby naši hráči jako první po pěti letech vyřadili hegemona Třinec. Ale bude to ještě spousta práce, která bude pořád těžší a těžší,“ dodal.

Páteční partii zlomil Litvínov 2:1 v prodloužení, sobotní ztratil 2:4, ačkoliv dvakrát vedl. Do série šel coby outsider, ačkoli z vyšší pozice. V kalendářním roce 2025 byl totiž nejhorší, zato obhájci titulu ve finiši základní části excelovali.

„Experti… Jako expert můžete říct cokoli a neberete za to žádnou zodpovědnost,“ nezaobíral se třinecký trenér Zdeněk Moták rozdělením na favorita a outsidera série. „My od Litvínova odpor čekali, má konsolidované mužstvo a skončil v první polovině tabulky.“

Oceláři vstupovali do vyřazovací fáze až z 10. místa. „Ale víme, že Třinec je play off tým, má pět titulů, neskutečné. Umí to hrát,“ vnímá litvínovský obránce František Gajdoš. „Oni jsou větší, ale nikoho se nemůžete bát. O to tvrději musíme hrát.“

Oběma zápasy, do kterých v klíčových chvílích zasáhlo video, cloumaly vášně. „Máme hráče, kteří zažili loňské série, ale taky spoustu hráčů, kteří to zažívají poprvé. O to je práce s emocemi těžší. Doufám, že jednou a dost stačí a poučení z toho bude,“ narážel Mlejnek na Čajkovičův trest do konce zápasu za píchnutí holí.

Play off je tradičně vyšponované, pěstních konfrontací přibývá. „Jsou tam úlety, bezpochyby. Dobré emoce si musíte vyřvat, abychom nedělali věci, které mužstvo oslabují,“ zauvažoval Moták. „Emoce k tomu neodmyslitelně patří, kdo je zvládne, bude mít výhodu.“

Sobotní duel se natáhl na víc než tři hodiny, i přes porážku se Litvínovu tleskalo. „Doufám, že se to lidem líbilo. Snažíme se bojovat o výhry a hrát nadoraz,“ vykreslil Gajdoš.

Ubojují je chemici v pondělí a v úterý v Třinci? Pokud ano, nedovolí mu vyrovnat vsetínský rekord sedmnácti vítězných play off sérií v řadě.