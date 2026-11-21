„Po gólu narazil do mantinelu. Nedokážu říct víc, myslím, že je momentálně v nemocnici v Chomutově,“ zvěstoval po pátečním zápase litvínovský trenér Robert Reichel.
Právě ze sousedního města Coskey vypomáhá; jeho kmenovým klubem jsou prvoligoví Piráti a on jejich hvězdou. Ani v extralize nehraje druhé housle, v černo-žlutém dresu ve třech startech zapsal po dvou gólech i asistencích. „Pro nás bylo oslabení, když odstoupil. Hrozně moc mu děkujeme, že když může, přijede,“ pochválil posilu útočník David Kaše, který stejnou bilanci 2+2 stihl jen v samotném zápase proti Třinci.
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Právě v jeho útoku Coskey naskočil, jenže když v čase 6:19 kličkou překonal Kacetla a zvýšil už na 2:0, upadl a zastavilo jej až hrazení. Chvíli nato zmizel v šatně a už tak zdecimovaní domácí dostali další ránu. „Snad bude brzy v pořádku. Je nepříjemné, když se vám hráč zraní a musí se rotovat sestavou. Ale zvládli jsme to všichni na jedničku, za bojovnost jsme si zasloužili vyhrát,“ mínil Kaše.
I za disciplínu. Litvínov jen jednou otvíral dvířka trestné lavice, ale ne kvůli nedovolenému zákroku, nýbrž za technický přestupek. Konkrétně za Czuczmanovo zdržování hry. Třinec faulem zhřešil dvakrát. „Někdy rozhodčí pískají všechno, někdy nic. Dneska nepískali nic. Nevěřím, že to bylo z obou stran tak čisté, ale někdy to tak je,“ pokrčil rameny olympijský šampion Reichel.
Postrádal řadu mužů včetně největších ofenzivních es Ondřeje Kašeho a Kämpfa, mistrů světa a person z NHL. „Každý ví, v jaké jsme situaci. Musím pochválit mužstvo za velkou bojovnost, brankáře Čajana za výborný výkon. Byli jsme hodně efektivní v zakončení, což nám pomohlo k vítězství,“ shrnul trenér. „Sestava není kompletní, ale věříme, že možná v neděli by už někteří hráči mohli naskočit.“
Skončily dvě čtyřzápasové série: litvínovská porážek, třinecká výher. Extraligový dominátor však nezoufal.
„Těžko chválit kabinu po prohře, ale musím – za přístup a hokej, který jsme předváděli,“ neviděl to černě hostující trenér Boris Žabka a rozhodně si tím nedělal alibi. Výkon Třince snesl přísná měřítka, na branku vyslal dvakrát víc střel než Verva. „Rozhodla produktivita. I když jsme prohrávali, snažili jsme se s tím něco udělat. Čekali jsme na přesilovku, která nepřišla, i tak jsme si vytvořili kupu příležitostí.“
Šestinásobný mistr vstoupil do sezony mistrovsky. Dvoubodově nad ním vyhráli obhájci titulu z Pardubic, v normální hrací době jen České Budějovice a Plzeň. K nim se teď nečekaně přiřadil Litvínov.
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„Třinec má kvalitní tým, je vidět, co chtějí hrát. A drží se toho,“ ocenil Kaše lídra. I svůj tým: „Potřebovali jsme se nadechnout, věřím, že nám to dodalo sebevědomí na nedělní zápas do Kladna. Poslední utkání v Liberci se nám nepovedlo, semkli jsme se a kluci to odmakali, Čajan nás držel v bráně. Klíčem byla druhá třetina, kterou jsme přežili, Třinec nás mlel.“
Mlel, ale nesemlel. A Litvínov vstoupil do Ligy výjimečných.
Voženílek: Sedm z deseti takových zápasů bychom vyhráli...
Čtyřzápasová vítězná série extraligových lídrů z Třince skončila v Litvínově, který naopak čtyři kola na výhru čekal. Oceláři Vervu přestříleli 31:15, přesto padli 2:5. „Na sportu je hezké, že zápasy se dají vyhrávat i prohrávat různými způsoby. Sedmkrát z deseti bychom takový zápas vyhráli, ale dneska jsme stáli na špatné straně,“ litoval útočník Daniel Voženílek, jehož trefa na 2:3 zdramatizovala závěr utkání. Při power play však zpečetili domácí vítězství střelami do prázdné brány David Kaše a Matěj Maštalířský.
Rozhodla vaše bídná produktivita?
Už úvod zápasu se vám nepovedl, brzy jste ztráceli 0:2.
Lámalo se to ve druhé části, kdy jste Litvínov dlouho nepustili z pásma, jenže místo vyrovnání na 2:2 jste inkasovali gól na 1:3?
Proč jste se i přes výraznou převahu nedokázali prosadit?