Ať trénují legendy, žádal Litvínov. Ať trénuje sám Hynek, reagoval Šlégr

„Pavlovi jsem řekl, že sám je funkcionář, ale historicky především trenér. A že by na sebe měl vzít zodpovědnost, protože mužstvo sestavoval. Pokud by se měl postavit někdo na střídačku, měl by to být on,“ vzkázal Šlégr při středeční nominační tiskovce české reprezentace, u níž působí jako generální manažer.
Brošova extraligová premiéra netrvala dlouho, v polovině října si balil kufry. Podle Hynka to navrhl sám. „Impuls přišel přímo od Michala, který asi cítil, že doba nazrála a už nemá týmu co dát. Sedli jsme si, rozebrali situaci a dospěli k názoru, že spolupráci po vzájemné dohodě ukončíme,“ prozradil Hynek pro sport.cz.
|
Šlégr: Hra byla zmatečná, zloba na ředitele logická. Co jednání o budoucnosti?
A doplnil, že představenstvo klubu rozhodlo, ať osloví klubové legendy. „Trenérské posty či aktivní zapojení do organizace jsme nabídli konkrétně Robertu Reichlovi, Jiřímu Šlégrovi a Martinu Ručinskému,“ vykresloval funkcionář, co se dělo. „Robert Reichel má před sebou mistrovství světa do 20 let, takže odmítl. Stejně jako Jirka Šlégr, který si trénování zkusil a už nemá takové ambice. A Martina Ručinského jsme přes opakované telefony a zprávy nedokázali zkontaktovat, takže tato iniciativa skončila bez výsledku.“
Šlégr už dříve, než nabídka přišla, pro iDNES.cz sebekriticky tvrdil: „Já s trénováním neměl dobré zkušenosti. Moje vystoupení na střídačce se mi v roce 2019 nepovedlo, umím si nalít čistého vína. Pokud by někdo s takovým nápadem přišel, musel bych mít někoho zkušeného vedle sebe, kdo to bude dělat líp než já. Vyzkoušel jsem si to v negativním smyslu, vůbec mi to nešlo, musel jsem odstoupit. Nedokázal jsem hráčům dostatečně vysvětlit systém, který po nich chci.“
Teď ještě doplnil, že je plně vytížený. „Nápad oslovit legendy může být. Ale Martin Ručinský netrénoval nikdy, moje zkušenost nebyla to pravé ořechové. A Robert Reichel je vázaný ve dvacítce. Mám informaci, že to Pavlovi zadalo představenstvo, ale momentálně v tom nevidím řešení. Hlavně se nyní musí vyřešit budoucnost klubu jako taková, pak se můžeme bavit o dalších změnách,“ nadnesl olympijský šampion.
Budoucnost litvínovského hokeje je v mlze, neboť většinový vlastník Orlen Unipetrol oznámil, že po sezoně z klubu odejde. Šlégr patří do vyjednávací skupiny, v níž jsou kromě legend i menšinoví majitelé, tedy mládež a město. Snaží se, aby se dospělý hokej v severočeské baště udržel.
|
Fanoušci Litvínova vyklidili kotel a spílali Orlenu: Pohřeb k osmdesátinám?
„Čas se krátí, dávali jsme si ho do konce listopadu. Ještě proběhnou nějaké schůzky. Jsem věčný optimista a srdcem Litvínovák. Do poslední chvíle budu bojovat a nevzdám to,“ vzkázal Šlégr fanouškům, kteří tichým protestem a transparenty poslali při zápase s Libercem i vzkaz Orlenu. „Je spousta lidí v Litvínově i napříč celou republikou, kterým na tom záleží. Až to nějak dopadne, jsem připravený udělat své vyjádření. Teď bych nechtěl předbíhat, abych ještě dané věci neuškodil.“
Trenérské otazníky jsou prozatím podle Hynka vyřešeny, do pozice hlavního trenéra se posunul Jakub Petr, v roli asistenta nadále funguje František Ptáček.
„Oba mají v Litvínově platnou smlouvu a pokračují. Co bude dál, se uvidí,“ uvedl Hynek. Verva se v extralize nadechla, z posledních tří zápasů dva vyhrála.