Cíle hokejistů Litvínova: být lepší než loni, vypiplat dalšího Ščotku

„Ale byli jsme jen dva body od osmého místa. Snad v 36 zápasech to bylo o jediný gól. Každé utkání bude opět velmi vyrovnané, a my se je musíme naučit vyhrávat. K tomu potřebujeme být mnohem odolnější než loni,“ velí litvínovský trenér Vladimír Országh.



Letošní Litvínov, to by nemělo být jen Hüblovi, Lukešovi a Jarůškovi. „Máme více hráčů, kteří by měli přinést kvalitu do ofenzivy, naši sílu by mělo jít rozložit do více formací. Co se týká minusů, stále tam vidím rezervy ve větší zarputilosti, důrazu v ofenzivě i defenzivě, s tím se trošku trápíme. V té odolnosti jsme trochu posunuli, ale stále na tom musíme pracovat dál a dál, abychom byli nepříjemní pro každého soupeře.“

Kádr Vervy se od příchodu Országha změnil k nepoznání. Z osmatřiceti hráčů z předminulé sezony zbylo posledních sedm. Blíží se už složení týmu trenérově představě?

Zlín - Litvínov Pátek 17.30 online

„Musíme se pohybovat v mezích, které máme dané. Litvínov je finančně velmi stabilizovaný klub, ale těžko bude konkurovat top týmům extraligy. Druhá věc je malá ochota hráčů přijít sem, to je možná ještě větší problém. Hráči, o které jsme měli zájem, a byli ochotní přijít, jsou tady. Měli jsme vyhlédnuté možná i jiné typy, ale dopadlo to takto. S kádrem jsme svým způsobem spokojení a budeme s ním pracovat,“ ujišťuje.



Litvínov by rád oprášil strategii, která chemikům roky fungovala. Vychovat mladé hráče, posunout je do top týmů extraligy či do zahraničních soutěží, a počkat si na jejich návrat do žlutočerného dresu na sklonku kariéry.

„V minulosti odcházeli hráči z Litvínova do NHL, a pak se jako starší vraceli. A teď je tady možná trošku díra, co se týká úspěšných odchovanců. Musíme to nastavit tak, že sem hráči budou chtít chodit nejen kvůli finančnímu ohodnocení, ale i proto, že se v klubu mohou posunout dál. Odejít do topového týmu extraligy nebo do lepší zahraniční ligy. Jako třeba Ščotka,“ zmínil trenér beka, který po třech úspěšných sezonách ve Vervě odešel do Finska a dostal se i do reprezentace.