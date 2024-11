Sparta vynulovala Litvínov. Náš první úplně zbabraný zápas, štvalo Gajdoše

„Asi náš první zápas v sezoně, který jsme úplně zbabrali. Vůbec nám nevyšel,“ lamentoval domácí obránce František Gajdoš.

Dobrá úvodní perioda nestačila, ve druhé Sparta nasázela tři góly, dva z nich v rozmezí 91 sekund, a bylo vymalováno. Pečetila v oslabení, svého hostitele bodově dostihla a díky lepšímu skóre jej vystřídala na druhém místě tabulky.

„Nebyli jsme po solidní půlce zápasu dostatečně trpěliví,“ vyčítal své partě asistent trenéra David Kočí. „Tři góly jsme dostali, když jsme dobře nepokryli slot, v němž jsme chtěli být silní. Sebralo nám to vítr z plachet i sebevědomí.“

Sparťanský brankář Josef Kořenář vychytal pátou nulu sezony, ale příliš těžkých zákroků tasit nemusel. „Moc práce s námi neměl,“ litoval Gajdoš. „Přitom jsme si říkali, ať puky víc házíme na bránu. Musíme hrát jednodušeji, v obranném pásmu třeba i ošklivý hokej, házet puky rychle ven. Druhá třetina nás úplně položila, dělali jsme neskutečné hrubky, které Spartu dostaly na koně. A měli jsme katastrofální přesilovky.“

Litvínovský David Kaše se přetlačuje s Aaronem Irvingem ze Sparty.

Oba soupeři se potýkají s marodkou, Verva musela přeházet sestavu kvůli absenci Nicolase Hlavy, tradičního souputníka bratrů Kašových. „Máme nějaké hráče zraněné, na to se ale nesmíme koukat. Musí to uhrát ti zdraví, je to na nás. Nemůžeme se vymlouvat,“ nehledal slovenský bek alibi.

Chemici neporazili svého arcirivala už pětkrát v řadě, naposledy se jim to povedlo loni v půlce října. A před rokem zkraje listopadu naposledy vyšli doma střelecky naprázdno, to když podlehli hradeckému Mountfieldu 0:2.

„Nebyli jsme silní v předbrankovém prostoru, to byl důvod porážky,“ uvažoval Gajdoš. „Oni se v něm prosadili po našich chybách, o kterých jsme si povídali ikskrát, ypsilonkrát… A stejně jsme udělali tři za sebou. Musíme si na to dávat pozor. Sparta hrála klidněji s pukem, nebála se.“

Kryštof Hrabík ze Sparty (vlevo) překonává litvínovského brankáře Šimona Zajíčka.

A díky tomu uťala černou šňůru tří extraligových proher. „Nikdy není dobré táhnout nějakou sérii, na druhou stranu toto je pátý zápas za sebou venku. A domácí zázemí nám trošku chybí. Mužstvo je decimované zraněními, cestování tomu taky nepřidá, ani výsledky. Jsme rádi, že jsme to zlomili,“ pochvaloval si sparťanský asistent Antonín Stavjaňa. „Přístup domácích v první třetině byl fantastický a jen výborný Kořenář v brance nám dal šanci, abychom zápas zvládli.“

Hlinkův stadion vyprodalo 5 944 fanoušků. „Utkání proti velkým klubům jsou specifické. Škoda, že jsme to před plným zimákem neubojovali. Fanouškům to musíme v neděli vrátit a hrát jiný hokej,“ burcoval Gajdoš před partií s Vítkovicemi. „Tuhle porážku musíme hodit za hlavu a už na ni nemyslet, aby se to s námi netáhlo.“