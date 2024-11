Rarita: tři bratrské dvojice v zápase. Litvínovská mlčela, sparťanské řádily

„Když se trefíme oba, takové večery si vždycky užíváme a zahřeje to na srdíčku,“ rozplýval se Ondřej Hrabík, autor druhé branky, na nějž navázal po sedmi minutách druhý z Hrabíků Kryštof.

Pohled na zápis o utkání nabídl nevšední pohled:

Druhý útok Litvínova: Ondřej Kaše – David Kaše – Sandberg.

Druhý útok Sparty: Ondřej Hrabík – Lajunen – Kryštof Hrabík.

Čtvrtý útok Sparty: Michal Vitouch - David Vitouch – Ton.

„Šlo o první zápas, co jsme my bráchové hráli spolu v lajnách, a vyšlo to. Teď už je na trenérech, jestli to takhle bude dál,“ nadhodil dvacetiletý Ondřej Hrabík, o pět let mladší než jeho sourozenec.

Jako první ovšem skóroval Michal Vitouch. Dal gól s bonusy: byl jeho premiérový v extralize a rovnou vítězný. „Hezký pocit, čekal jsem docela dlouho,“ připomněl jednadvacetiletý talent, že se trefil až ve svém 27. zápase v nejvyšší soutěži. „Byl to sice takový špinavý gól, ani nevím, jak propadl do sítě, ale týmu pomohl. Za což jsem rád!“

O dva roky starší David Vitouch už je extraligovým mazákem, vždyť naskočil do 236. utkání a puk dostal do branky pětadvacetkrát. Že by však svého bratra popichoval, to ne. „Spíš mi přál, abych gól konečně dal,“ pronesl Michal Vitouch. „A když se mi to povedlo, bylo vidět, že je rád.“

Ovšem když v půlce zápasu otevřel skóre, jeho bratr nebyl v oslavné pozici. „Já se začal radovat a ani jsem nevěděl, že se něco stalo. Pak když jsem se na bráchu podíval, všiml jsem si, že leží na ledě. Ale vypadal, že je v pohodě,“ uklidnilo to Michala Vitoucha.

Hrabíkové dali góly číslo 2 a 3, až když trenéři během zápasu formace promíchali a sourozence roztrhli. „S Řepou a Sobem se hraje vždycky příjemně,“ jmenoval Ondřej Hrabík mazáky Michala Řepíka a Vladimíra Sobotku.

„Lajny se u nás i kvůli zraněním hodně mění, ale tým je dobře namixovaný. Starší hráči se dokážou sehrát s kýmkoli a mladší prostě musí makat.“

V klíčových chvílích Sparta ubránila litvínovské přesilovky, tedy i obávaný tandem bratrů Ondřeje a Davida Kašových, kteří spolu můžou hrát i poslepu. V dresu chemiků válí druhým rokem a patří mezi hvězdy extraligy, jenže proti Spartě si statisticky ani neškrtli.

„My věděli, že Litvínov má dobré přesilovky, že mají Kašičky. Ale trenéři nás dobře připravili, koukli jsme se na videa minulých zápasů a jsme rádi, že jsme je ubránili,“ odfoukl si Ondřej Hrabík.

A to i proto, že jeho Sparta zametla s černou sérií tří porážek. „Chtěli jsme začít od maličkostí, nehrát složitý hokej a jít do brány,“ popsal mladší z Hrabíků, který si zapsal kromě branky i asistenci. „Díky gólům ve druhé třetině se nám vrátilo sebevědomí.“

Podobně to vnímal i Michal Vitouch: „Všechno jsme zjednodušili, přestali jsme hrát na krásu, rvali jsme se do brány. V předbrankovém prostoru se rozhodlo, nám to tam napadalo.“

I díky rodinným poutům.