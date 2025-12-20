Tipsport extraliga 2025/26

Zmrazená euforie Litvínova, ztráta se nepohnula. Sukeľ: Na ostatní se neohlížíme

Ondřej Bičiště
  11:04
Euforii z výhry nad Spartou po dvou letech zmrazil hokejistům Litvínova pohled na extraligovou tabulku. Ani po vítězství 3:2 nad lídrem se jejich ztráta na předposlední místo nepohnula, zůstává jedenáctibodová.
Litvínovský Matúš Sukeľ během utkání proti Spartě

Litvínovský Matúš Sukeľ během utkání proti Spartě | foto: ČTK

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.
Sparťanští hokejisté slaví gól do sítě Litvínova.
Hlavní rozhodčí Lukáš Květoň a Tomáš Hacaperka (vpravo) kontrolují video během...
Litvínovský Matěj Maštalířský střílí gól v zápase Spartou.
12 fotografií

„Já osobně se na tabulku moc nedívám, všichni víme, kde se nacházíme. Nemůžeme se ohlížet na ostatní, sami musíme sbírat body a zlepšit hru,“ velí litvínovský kapitán Matúš Sukeľ.

Devětkrát za sebou Verva neuhrála se Spartou ani bod, teď urvala rovnou tři. „Nevěděl jsem přesné číslo, ale byl jsem si vědom, že jsme se Spartou nevyhráli dlouho. Body nutně potřebujeme a získat je s takovým soupeřem je skvělé.“

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínov nepustil Spartu ani jednou do vedení, favorit sice dvakrát dorovnal ztrátu, ale na Sukeľovu trefu už nedokázal reagovat. „Byl to skvělý týmový výkon od začátku do konce. Byli jsme rychlí a silní v soubojích a vítězný gól parádně připravil Ondra Kaše,“ vyzdvihl kapitán Vervy genialitu svého spoluhráče.

U zadního mantinelu si ťukl puk o brankovou konstrukci, zbavil se tak dvou sparťanů a předložil tutovku Sukeľovi, který si připsal čtvrtý zásah v sezoně.

Bitka v utkání mezi Litvínovem a Spartou.
Litvínovský Theodor Pištek střílí na Jakuba Kováře ze Sparty.

„Jsme spolu už třetí sezonu, takže si všímám na tréninku i v zápasech, že dělá věci trochu jinak než ostatní hráči. Snažil jsem se tu jeho myšlenku přečíst, věřil jsem, že mě dostane do šance. A taky to tak bylo. Super práce!“ smekl slovenský reprezentant před oporou českého národního týmu.

Do formace s Ondřejem Kašem se dostal poté, co se jeho bratr David zranil a odstoupil ze zápasu. „David vypadl, tak se to muselo rotovat, trenér to tam nějak točil. Hrát s Ondrou je super, všichni víme, že to je skvělý hráč. A ukázal to při tom třetím gólu.“

Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou

Litvínov podržel 24 zákroky brankář Pavel Čajan, jednou za něj zaskočil na brankové čáře i lotyšský bek Komuls. Pomohl také návrat marodů - útočník Matěj Maštalířský comeback oslavil svým druhým gólem v sezoně.

„Týmovost je základ, bez toho se nedá vyhrát. Když budeme takto makat jeden za druhého, tak o nás nemám strach,“ snaží se zůstat pozitivní 29letý forvard. Mírně optimističtější může být i proto, že Litvínov poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy za sebou. K úniku z barážové příčky však bude potřebovat mnohem delší vítěznou šňůru.

31. kolo

32. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 33 15 4 1 13 98:80 54
2. HC Oceláři TřinecTřinec 32 15 4 1 12 97:81 54
3. HC Dynamo PardubicePardubice 30 15 2 4 9 96:72 53
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 5 1 12 87:76 53
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 31 13 3 5 10 79:62 50
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 31 15 0 5 11 80:75 50
7. HC Kometa BrnoKometa 30 15 1 3 11 84:80 50
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 30 15 1 2 12 76:79 49
9. HC OlomoucOlomouc 32 14 2 2 14 74:84 48
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 33 13 3 2 15 82:95 47
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 31 12 4 2 13 89:88 46
12. Rytíři KladnoKladno 31 9 3 5 14 76:91 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 10 3 2 16 62:79 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 31 7 2 2 20 60:98 27
Zmrazená euforie Litvínova, ztráta se nepohnula. Sukeľ: Na ostatní se neohlížíme

