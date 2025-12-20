Zmrazená euforie Litvínova, ztráta se nepohnula. Sukeľ: Na ostatní se neohlížíme

„Já osobně se na tabulku moc nedívám, všichni víme, kde se nacházíme. Nemůžeme se ohlížet na ostatní, sami musíme sbírat body a zlepšit hru,“ velí litvínovský kapitán Matúš Sukeľ.
Devětkrát za sebou Verva neuhrála se Spartou ani bod, teď urvala rovnou tři. „Nevěděl jsem přesné číslo, ale byl jsem si vědom, že jsme se Spartou nevyhráli dlouho. Body nutně potřebujeme a získat je s takovým soupeřem je skvělé.“
Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl
Litvínov nepustil Spartu ani jednou do vedení, favorit sice dvakrát dorovnal ztrátu, ale na Sukeľovu trefu už nedokázal reagovat. „Byl to skvělý týmový výkon od začátku do konce. Byli jsme rychlí a silní v soubojích a vítězný gól parádně připravil Ondra Kaše,“ vyzdvihl kapitán Vervy genialitu svého spoluhráče.
U zadního mantinelu si ťukl puk o brankovou konstrukci, zbavil se tak dvou sparťanů a předložil tutovku Sukeľovi, který si připsal čtvrtý zásah v sezoně.
„Jsme spolu už třetí sezonu, takže si všímám na tréninku i v zápasech, že dělá věci trochu jinak než ostatní hráči. Snažil jsem se tu jeho myšlenku přečíst, věřil jsem, že mě dostane do šance. A taky to tak bylo. Super práce!“ smekl slovenský reprezentant před oporou českého národního týmu.
Do formace s Ondřejem Kašem se dostal poté, co se jeho bratr David zranil a odstoupil ze zápasu. „David vypadl, tak se to muselo rotovat, trenér to tam nějak točil. Hrát s Ondrou je super, všichni víme, že to je skvělý hráč. A ukázal to při tom třetím gólu.“
Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou
Litvínov podržel 24 zákroky brankář Pavel Čajan, jednou za něj zaskočil na brankové čáře i lotyšský bek Komuls. Pomohl také návrat marodů - útočník Matěj Maštalířský comeback oslavil svým druhým gólem v sezoně.
„Týmovost je základ, bez toho se nedá vyhrát. Když budeme takto makat jeden za druhého, tak o nás nemám strach,“ snaží se zůstat pozitivní 29letý forvard. Mírně optimističtější může být i proto, že Litvínov poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy za sebou. K úniku z barážové příčky však bude potřebovat mnohem delší vítěznou šňůru.