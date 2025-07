„Pokud to vyjde, mělo by to být se vším všudy. Nechceme to lepit na rok, náš cíl je, aby klub byl stabilní,“ vytyčila si parta kolem legend chemiků Jiřího Šlégra, Martina Ručinského a právě Roberta Reichela.

Bývalý reprezentační vůdce má mimo jiné na starosti komunikaci s hráči, jimiž logicky otřáslo, že většinový vlastník Orlen Unipetrol po nadcházející sezoně klub opustí. Chemička zpřetrhá pouto poprvé, 80 let byla s hokejem v Litvínově spjatá. „Hráči ode mě mají všechny informace. Jejich úkol je hrát hokej tak, aby byl Litvínov v klidných vodách extraligové tabulky.“

Reichel si myslí, že nejistá budoucnost výkony týmu zásadně neovlivní. „Věřím, že ne, ale určitě to není jednoduché ani pro hráče. Musí se soustředit jen na hokej a všechno ostatní nechat stranou. Komunikuji s nimi, vědí o všech krocích, co děláme,“ ujišťuje bývalý elitní střelec a nyní asistent trenéra reprezentační dvacítky.

Litvínovský tým dobře zná, až do konce minulé extraligové sezony byl součástí trenérského štábu Vervy pod vedením hlavního kouče Karla Mlejnka. „Hráči jsou silní, zvládnou to. A kdyby byl nějaký problém, tak se z toho dostanou,“ nepochybuje Reichel.

Sám klidné spaní nemá, tuší, že nebude snadné nahradit výpadek šedesáti milionů korun, které v průměru každý rok pumpoval do litvínovského hokeje Orlen. „Určitě mě to zneklidňuje. Všechno je v jednání, situace není jednoduchá, ale děláme pro to maximum.“

Zadumaní trenéři Litvínova Karel Mlejnek a Robert Reichel

Vyjednávací tým si rozdělil úkoly, protože pro jednoho by to byla mission impossible. „Každý má nějakou úlohu, aby naše snaha někam vedla. Komunikace s hráči je jedna z nich. Vyrostly tady mraky hokejistů, byla by strašná škoda pro celý region, kdyby hokej v Litvínově skončil,“ děsí se Reichel nejčernějšího scénáře, který se snaží spolu s ostatními odvrátit: „Stanovisko dáme v srpnu.“

Čas se rychle krátí. Necelý rok, který zbývá do odstoupení Orlenu, je jen iluzorní rámec. Jasno musí být na podzim, kdy se připravuje další sezona.

„Čím dřív budeme vědět, na čem jsme, tím lépe,“ spěchá hrdina semifinálového rozstřelu s Kanadou na olympiádě v Naganu 1998.

Líbí se mu i iniciativa fanoušků Litvínov nezhasne, kteří budou prodávat trika se stejným sloganem a chystají také veřejnou sbírku. „Je to bonus, ale určitě to nezalepí celou díru. Fanoušci patří k týmu, v němž je 11 až 12 lidí, jsme denně v kontaktu, někdy po telefonu, někdy se sejdeme všichni.“