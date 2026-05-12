Kysela: Chceme vrátit litvínovský charakter. Kämpf? Oťukáváme se

„Označení rodinný klub my v Litvínově používáme rádi, ale společnost velikosti Vervy už musí být především profesionálně řízená,“ řekl Kysela, který chce na střídačce dál Roberta Reichela.
Nejdřív se však musí dotáhnout převod klubu od odcházejícího většinového vlastníka Orlen Unipetrolu, jednání po barážové záchraně už finišují.
Skončil sportovní manažer Tomáš Vrábel, odchází i Hynek. Kdo jejich role zastane?
Budeme je muset nějak nahradit. Máme své představy. Nebo spíš myšlenky. Jenže dosud nejsme žádní majitelé nebo podílníci klubu, takže to zatím neřešíme.
Sloučíte jejich funkce v jednu, nebo zůstanou dvě?
To ještě nevíme, ale myslím, že klub potřebuje šéfa. O tom se budeme bavit. A na pozici sportovního ředitele bych chtěl nějakého profíka, který bude schopen komunikovat s mládeží a řešit i věci ohledně akademie a tak. Mám nějakou vizi, ale přiznám se, že nevím, kde někoho špičkového sehnat.
A že by se Šlégr vrátil na pozici generálního ředitele? Českou reprezentaci by měl opustit.
Možné je všechno. Nevím, jestli Jirka skončí jako manažer reprezentace, nic o tom nevím, z úst předsedy svazu Aloise Hadamczika jsem to neslyšel. Na tohle neumím odpovědět, to by musel Jirka.
Kdy převod klubu skončí?
Reálně to vidím, že by to mohlo být na konci května, maximálně na začátku června. Je to na dobré cestě. Zatím věci nejsou domluvené, nejsou ještě jasné.
Co rokování obnáší?
Je to docela komplikované, jednáte o převzetí společnosti. A společnosti, která má sama o sobě poměrně složitý provoz, složitou historii. Myslím, že se posouváme správným směrem, protože se na tom pracuje už půl roku. V korporátu Orlen Unipetrol je celý tým lidí, který se tím zabývá. U nás jsem já ekonom, mám k ruce daňového poradce i právníka. Není to práce, že si dva lidi sednou u piva a řeknou si, hele, zítra to bude jinak.
Jak se ohlédnete za turbulentní Hynkovou šestiletkou?
V klubu udělal spoustu dobré práce i dobrých výsledků. Byť se mu, nebo spíš klubu, nepovedla poslední sezona. Nebudu říkat, že Pavlovi. Já jsem to jako generální manažer zažil sám. Vím, o čem mluvím. Jednou jste dole, jednou nahoře. Je spousta objektivních okolností, které vám jednou pomůžou nahoru, ale podruhé třeba dolů. Práce to není jednoduchá, vy jste v podstatě jako politik. Jste ve vedoucí funkci, když jste šéf takového klubu. Je to těžké. Pod Pavlovým vedením Litvínov přivedl dobré hráče, kteří nám zůstanou. Bratři Kašovi a další. Myslím, že na to navážeme, některé věci budeme chtít dělat jinak, ale to už je budoucnost.
V tiskovém prohlášení se píše, že Hynek se významně podílel na profesionalizaci klubu a nastavení transparentních procesů. Co si pod tím představit?
Asi jsou to pravdivá slova. A je to hodně i zásluha Unipetrolu. Klub začlenil do struktury svých společností z hlediska finančního a daňového řízení, účetnictví a dalších věcí, které, když jsem tam byl já a potažmo Jirka Šlégr, ještě nebyly. Takhle nefungovaly. Bývalo to na úrovni mimo Unipetrol, klub byl úplně samostatná jednotka a nebyl součástí korporátních struktur, které mají pravidla. Oni pak přivedli Pavla Hynka, kterému podle mě dali jasné zadání, jak postupovat dál. A odborníci z Unipetrolu ve spolupráci s Pavlem zavedli ty procesy a pravidla v klubu. A ten je teď velmi profesionálně řízený.
Dřív se o Litvínovu říkalo, že je rodinný klub. A právě tohle Hynkovi fanoušci vyčítali, že už tento charakter ztratil. Vrátí se to?
Společnost velikosti Vervy už musí být především profesionálně řízená. Označení rodinný klub my v Litvínově rádi používáme, protože jsme malé město, všichni se známe – my fanoušky, oni nás. Pokud příznivci vyčítali, že už tomu tak není, souviselo to s profesionalizací a vstupem Unipetrolu. Dřív Chezu řídil Jirka Šlégr, před ním já, přede mnou pan Hojer, pan Hořejší, Vláďa Machulda, Ivan Hlinka. Všichni kluci z Litvínova. Ve valné většině bývalí hráči, pan Hojer byl bývalý ředitel chemičky. A pak najednou přišel Pavel Hynek, který tam spadl z jiného prostředí a přivedl si jiné lidi. Ať už Tomáše Vrábela a další. Což nebyli kluci z Litvínova.
A zase budou?
Dřív tady pracovali Pepa Beránek, Robert Reichel – tím byl asi klub braný za rodinný. Na úrovni, o které mluví fanoušci a rádi jsme o něm takhle mluvili i my. Ale pro klub je strašně důležité systematické a systémové řízení. Myslím, že se Litvínov posunul na vyšší level řízení po všech stránkách.
Takže do vedení může přijít zase i někdo mimo Litvínov?
Všechno je možné. Chceme tomu samozřejmě vrátit litvínovský charakter, to určitě. Ale jsme malé město a víte, jaká je situace na pracovním trhu, lidi se shánějí těžce. Setkáváme se s tím ve všech sférách ekonomiky. Týká se to i trenérů, funkcionářů, manažerů. Prostě všech. V Litvínově i v trenérské oblasti v mládeži máme spoustu kluků, kteří dojíždějí z Loun, Chomutova, Litoměřic a dalších destinací. Budeme mít snahu, aby lidi byli pokud možno zblízka. Pro tu práci je to důležité, klubem musíte žít. A to chceme zavést. Dojíždět z Prahy je handicap, pro Pavla Hynka a Tomáše Vrábela to handicap byl. Je to prostě daleko. Na druhou stranu, dá se to.
Kdo bude trenérem Litvínova?
O něm mám jasno, chtěl bych, aby pokračoval Robert Reichel. Obrovsky přispěl k záchraně a považuju ho za jednoho z nejlepších trenérů, který by se toho mohl ujmout a kterého znám. Má obrovské úspěchy s dvacítkou a je to díky jeho profesionálnímu přístupu. Robert je právě přesně to, co je potřeba – profík. A jestli nefunguje Pepík nebo Pavel, to je mu jedno, chce to po všech.
Nenabízí se opětovné složení dvojice s Karlem Mlejnkem, který jako asistent oslavil titul s Pardubicemi?
Mně by se Karel líbil, ale nepředpokládám, že bude chtít z Pardubic odejít. Já Karla Mlejnka vždy uznával a měl jsem ho rád. A hlavně se mi líbila jeho spolupráce s Robertem. Ale úplně si to neumím představit. Je to samozřejmě jedna z variant, která mě napadla. Zatím jsme v tom neudělali žádný krok. On ještě před pár dny hrál, my taky. Karel získal titul, a pokud se nepletu, ještě smlouvu s Dynamem má. Nemyslím, že by najednou toužil vracet se do Litvínova. Ale není všem dnům konec a někdy se to klidně může stát.
Fanoušci dlouhodobě kritizovali Pavla Hynka, žádali jeho odchod. Chápal jste jejich hněv?
Já zažil hněv fanoušků v roce 2018 a není to nic příjemného, takže to Pavlovi rozhodně nezávidím. Když jste v roce 2015 udělal titul, tak vás všichni milovali, za tři roky byla baráž a všichni vás vyhazují. Já to chápu, že fanoušek na to má asi nárok, občas je to přehnané, ale je to podobné, jako když jste politik. Chvíli vás lidi milují, pak uděláte dvě nepopulární věci a už vás nenávidí.
Vůči Hynkovi to ale byla ze strany fanoušků až averze.
Pavel určitě věděl, do čeho jde, a musel s takovou reakcí v případě neúspěchu počítat. A tato sezona k tomu vedla. Kdyby tam seděl kdokoli, byl by hněv vůči němu také eskalovaný. Já zažil hněv i vůči panu Jágrovi na Kladně, když hráli o sestup. Přitom pan Jágr starší tam všechno platil ze svých peněz. Hněv se dá pochopit a rozumím tomu, že když mužstvo je v situaci, v jaké jsme letos byli, tak je všechno špatně.
Vy a Šlégr jste teď coby zachránci extraligového hokeje naopak za bohy. Může se to také otočit?
Životní zkušenosti mi říkají, že se to otočit může. Nemyslím si, že bychom byli za bohy, naše zásluha spočívá v tom, že se nám podařilo udělat dohodu s Unipetrolem, přesvědčit je, že podpora hokeje v našem regionu je potřebná. A z hlediska PR prospěšná i pro ně. Zásluha Roberta Reichela zase je, že se to zachránilo sportovně. Ale umím si představit, že kdybychom v říjnu měli tři body a byli čtrnáctí, tak se ta situace může opakovat.
Jak silný tým bude mít Litvínov v příští sezoně? Zůstávají bratři Kašovi, beci Czuczman či Polášek, kdy dorazí posily?
I když stojíme pořád trošku mimo klub, po dohodě s vedením se s některými hráči jedná. Ale prioritně se teď řeší hlavně převod. Kádr zatím hotový není, Alby (Reichel) má nějaké představy, s Jirkou (Šlégrem) se mu je budeme snažit co nejvíc naplnit. Ale neumíme to za ty hráče dneska říct. Hodně jich podepíše jinde, uteče, je to v rovině spekulací a předběžných příslibů. Není to ještě tak, že někdo je podepsaný a určitě se tu objeví.
Ani reprezentační útočník David Kämpf, o jehož příchodu do Litvínova se spekuluje?
Byli bychom rádi, kdyby Kefa v Litvínově skončil, ale musíte se zeptat jeho. David má svoje představy, zatím je v Americe, trh se tam otvírá 1. července. Zatím je to v rovině oťukávání.
Naopak se šuškalo, že o odchodu z klubu přemýšlí kapitán Matúš Sukeľ, skloňuje se Liberec. Jaká je situace kolem něj?
Slyšel jsem to ze tří čtyř míst, že měl zájem odejít, ale nevím, uvidíme. Mrzelo by mě to. Já s těmi hráči nemluvil, to spíš Jirka a Alby.
Jak velký nervák pro vás byla baráž s Jihlavou?
Nervy měl každý, na druhou stranu jsem věřil, že naši kluci to v pohodě zvládnou. Myslím, že kvalitativní rozdíl mezi hráči, co rozhodují zápasy, je velký. Ondru Kašeho považuju za jednoho z nejlepších, ne li vůbec nejlepšího hráče extraligy, a takovou kvalitu Jihlava neměla. Stát se může všechno, takže nervy jsem z toho měl, ale věřil jsem a kluci to zvládli relativně s přehledem.
Orlen odchází jako vlastník, ale klub by měl dál podporovat. Mluví se o 45 milionech korun po dobu tří let. Jak blízko je to realitě?
O tom bych nechtěl spekulovat, je to předmětem vyjednávání, které ještě bude měsíc trvat. Neumím to potvrdit. Nějaké představy máme my, Orlen také. Zatím máme dohodu, že Orlen zůstane hrdým generálním partnerem klubu a jednáme o tom, jak velká by měla být podpora, aby klub mohl pracovat profesionálně a nedělali jsme ostudu. Aby se nám nestalo, co letos, že jsme prohráli asi 14 zápasů za sebou a nedařilo se nám.
Fanoušci vybrali pro klub formou veřejné sbírky či prodejem triček tři miliony korun a vyjádřili přání, že by chtěli mít v této sezoně logo fanklubu na ledě či mantinelu. Splníte jim to?
Já si strašně vážím fanoušků a obdivuju je, hlavně Honzu Ptáčka (šéf fanklubu) za to, jak dokázal všechny zblbnout. Že fanklub vybere tři miliony, to je nevídané, neskutečné. I to byl jeden z těch střípků, kdy v Orlenu možná pochopili, že v Litvínově je to jinak než ve větších městech. Sice tam lidi taky fandí, ale takové nadšence třeba nemají. Před našimi fanoušky smekám. Nevím, jestli budou mít na ledě logo, to bude předmětem jednání, ale určitě fanklub budeme chtít nějakou formou prezentovat.