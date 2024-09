Litvínov stanovil nový český rekord. První trefou se blýskl Husinecký

„Rekord? To mě překvapujete, já jsem o rekordu nevěděl. Já především vidím velmi vyrovnanou soutěž, po základní části se bude počítat každý bod, ať je jakýkoliv. Při vší úctě, vy máte alespoň o čem psát, ale my se už teď potřebujeme koncentrovat na další utkání,“ krotil po utkání emoce litvínovský kouč Karel Mlejnek.

„Samozřejmě to zní skvěle. Týmu to dodává sebevědomí a takové své kouzlo, je to paráda,“ zářil Husinecký. Sám otevřel skóre zápasu, když v sedmé minutě po přihrávce Hlavy zpoza brány propálil vše, co mu stálo v cestě.

„Puk tam nějak vyplaval, viděl jsem, že brankář nemá ideální postavení, tak jsem to tam vyslal,“ líčil Husinecký svoji trefu přímo za vzdálenější tyč Machovského branky.

Do sestavy se odchovanec Chomutova dostal i díky osmi absencím severočeského celku. „Jsme rádi, že můžeme sáhnout do prvoligových celků, protože i oni mají své ambice. Ale už sám si říkám, kdy to skončí. Potřebovali bychom, aby se nám už kluci uzdravili,“ neskrýval Mlejnek.

Jeho hoši už po čtvrté z šesti případů vyhráli první třetinu. „Je klíčové, aby tým chytil start. Možná trošičku jednodušeji, ale když správně nahazuje a plní úkoly, postupně se puky začnou příhodně odrážet,“ cítí Husinecký.

Olomouc sice ve druhé třetině srovnala zásluhou Jana Knotka, jenže v poslední části třetině rozhodla o výhře chemiků souhra bratří Kašů, na jejímž konci uklízel kotouč do klece mladší David.

„Je to paráda s nimi hrát, nevím, co bych dodal. Oba dva jsou skvělí hráči, David to uklízel skoro do prázdné,“ liboval si Husinecký.

„Věděli jsme, že budou brusliví, nalítaní a plní sebevědomí, ale brali jsme je jako dalšího soupeře. Určitě jsem to nevnímal jako nějaký speciální zápas,“ podotkl olomoucký Navrátil, který mohl v druhé třetině překlopit vedení na stranu Hanáků. Jenže po faulu na svoji osobu neproměnil nařízené trestné střílení.

„Brankář mě přečetl jako čítanku. Měl jsem víc šancí, které jsem měl dát, ale neproměnil jsem,“ posteskl si forvard kohoutů. Olomouc tak padla po dvou výhrách v řadě, ve středu navíc hostí Spartu. První Litvínov čeká už v úterý domácí souboj s Českými Budějovicemi.