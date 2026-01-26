Reichel šéfoval z tribuny. Koblasa: Ví, co od nás čekat. Baráž? Nejsme úplně blbí

„Nejsme úplně blbí, víme, kolik bodů je ve hře a kolik jich ztrácíme. Bude to obrovsky těžké,“ hlesl probuzený střelec Petr Koblasa, který se trefil po dvacetizápasové odmlce a rovnou dvakrát.
Verva trčící na dně tabulky natáhla černou sérii na čtyři porážky a za předposlední Mladou Boleslaví pokulhává dál o propastných 13 bodů. Soupeř má i zápas k dobru.
Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý
Současnost Vervy je překotná. Ve čtvrtek akcionáři část pravomocí předali budoucím vlastníkům kolem Jiřího Šlégra. V pátek už Reichel vedl trénink a zastřešil realizační tým jako jeho šéf. Při zápase se posadil do rohu hlavní tribuny, o přestávkách sestupoval do šatny a promlouval k hráčům.
„Fungovalo to tak, jak Alby v rozhovorech řekl. Chodí do kabiny, to je jeho role. Všechno proběhlo podle dohody. Jediný problém je, že kolega Franta Ptáček byl zdravotně indisponován,“ osvětlil hlavní trenér Jakub Petr, proč zůstal na střídačce osamocený.
Reichel je zpátky v Litvínově, zachraňovat ho bude coby šéf realizačního týmu
Do realizačního týmu se má začlenit ještě Jakub Petružálek, litvínovský šampion. Zda se na střídačku postaví i sám olympijský šampion Reichel, Petr netuší. „Neumím na to odpovědět.“
Spolupráci s kapitánem zlaté generace českého hokeje Petr vítá. „Je to jen dobře. Začali jsme sezonu ve třech, teď jsme (po konci trenéra Michala Broše) byli dva. Každý přiloží ruku k dílu, každá rada pro hráče i nás trenéry dobrá. Probíhá to na denní bázi.“
Reichel a litvínovské áčko, to není žádná novinka. Ještě před letošní sezonou sekundoval hlavnímu kouči Karlu Mlejnkovi coby asistent.
„Víme, co od nás čeká, on ví, co může čekat od nás. Byl s námi dva roky, dobře nás zná. Těžko na konci sezony budeme něco trénovat, spíš to bude o tom, aby to do sebe zapadlo, abychom se sladili,“ tvrdí útočník Koblasa, který pamatuje rozkvět pod triumvirátem Mlejnek – Reichel – Kočí. „V kabině je pan Reichel s námi a působí jako vždycky. Nechci to víc rozebírat, to je mezi námi.“
Od Koblasy čeká nejen Reichel góly, kanonýr se letos zasekl a dal jich jen šest. Propadl se až do čtvrtého útoku, po Reichelově nástupu skočil do druhého a na přesilovky. „Že se Koblížek trefil dvakrát, je do zbytku sezony pozitivní,“ těšilo aspoň trenéra Petra.
Reichel o situaci v Litvínově: Klub bude stabilní. Udržení? Věřím v sílu týmu
Střelecké procitnutí však Koblasovi zhořklo kvůli porážce. „Plusem je, že jsme vstřelili nějaké góly v přesilovkách, které nám dlouhodobě nejdou. Vždyť my v nich skoro víc gólů dostali než dali, jeden i dnes… Snad to není jen výstřel,“ modlí se útočník.
Po dvougólovém odpoledni cítil úlevu. „Na hlavu to čekání na gól nebylo nic příjemného, zvlášť, když se ode mě čekají. Mrzí mě, že to přišlo až takhle v závěru, až takhle pozdě. Snad mi to vlije nějakou krev do žil.“
Krev do žil bude Litvínovu lít i záchranář Reichel.