Verva v létě: plno výher i nul, přesto mají výkony rezervy

„Herně to nebylo úplně ono, umíme hrát líp. Na Vítkovice, se kterými startujeme extraligu, by to nestačilo. Musíme před ligou ještě potrénovat určité věci, dostat se do pohody a v pátek na to vletíme,“ řekl pro klubovou televizi útočník Patrik Zdráhal, jeden ze střelců. O další góly se postarali nováčci v týmu Jindřich Abdul a Michal Gut.

Na Hlinkově stadionu zápasu přihlíželo 569 diváků, domácí využili dvě přesilovky. „Byla to důležitá výhra, ale je pravda, že poslední dva zápasy jsme nebyli úplně tam, kde bychom být chtěli. Možná v tom byla hlava, možná podcenění, nevím. Každopádně musíme ještě určité věci vypilovat,“ velí Zdráhal.

V létě tým trenéra Vladimíra Růžičky vyhrál sedmkrát, podlehl jen doma Liberci 2:5 a v Karlových Varech 1:2. Celkové skóre má 31:15, čtyřikrát neinkasoval.

„Příprava byla dobrá, už se těšíme na sezonu, to přípravné období bylo dlouhé. Osobně se cítím dobře fyzicky i silově, ale bude důležité, jak do toho vstoupíme jako tým, od toho se budou odvíjet i naše individuální výkony a pohoda,“ upozorňuje Zdráhal, který bude jedním z asistentů nového kapitána Petra Straky. „Na nás zkušenějších hráčích bude, abychom drželi kabinu, aby vše šlapalo, vyhrávali jsme a fanoušci byli spokojení,“ přeje si 27letý reprezentant.

Včera měla Verva předsezonní focení, v neděli se uskuteční tradiční Vervování. Fanoušci se mohou těšit na autogramiádu kompletního extraligového týmu a představení nových dresů. Do nejvyšší soutěže vstoupí Litvínov v pátek, na domácím ledě od 17.30 hodin vyzve Vítkovice. Pak čekají Vervu dva venkovní zápasy, v neděli se představí na Spartě, v úterý v Českých Budějovicích.