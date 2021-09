Hokejový Litvínov spoří, ale rezervu na posily má. A co stadion?

Litvínov je klub ekonomicky stabilizovaný, ale do žádných finančních dostihů se nepouští. Naopak. „Díváme se dopředu střídměji. Momentálně jsme si postavili rozpočet o 10 procent nižší, než byl v covidové a předešlých sezonách, ale to neznamená, že nepustíme z pokladny peníze navíc, když se objeví v průběhu ročníku nějaký zajímavý hráč,“ uvedl na úterní tiskové konferenci Marek Zouvala, předseda představenstva Vervy. „Do budoucna jsou připraveny finance na doplňování kádru.“

Marek Zouvala

V září 2018 se Litvínov pochlubil, že jeho roční rozpočet se poprvé vyšplhal přes magických sto milionů korun. „Teď se pohybujeme nad osmdesáti miliony,“ sdělil Zouvala.

V mužstvu kolem kapitána a multirekordmana Viktora Hübla došlo k zajímavým posunům. Obranu zesílili Hrbas, Stříteský a Kovář, zůstali mimo jiné Balinskis či Irving. Útočné formace doplnili Straka, Slováci ze Sparty Sukeľ a Kudrna plus Kanaďan Estephan, vedení udrželo nejlepšího střelce posledních dvou sezon Jarůška. Pryč jsou Ščotka, Cibulskis, Kudla, Říha, Štich, Mahbod, Látal, Hanzl, Helt, Žejdl a Petružálek, který ukončil kariéru.

„Došlo ke značné obměně kádru, přišli hráči podle možností klubu. V jejich rámci jsme tým poskládali slušně,“ míní slovenský trenér Vladimír Országh. „Kádr máme kvalitnější než loni, ale posilovali všichni v extralize. Chceme skončit do desátého místa a výš, dostat se do play off.“

Országh před loňskou, covidovou sezonou přišel spolu s generálním ředitelem Pavlem Hynkem a nastartovaly změny, které mají hokejovou baštu zase povznést. Od titulu v roce 2015 se spíš stresovala bojem o záchranu. Loni Verva skončila v základní části jedenáctá a v předkole play off vypadla s Hradcem Králové.

Pavel Hynek na předsezonní tiskové konferenci hokejistů Litvínova.

„Musíme být zase lepší, než jsme byli v loňské sezoně. A musíme jít dopředu. Ale žádné velkohubé cíle nevyhlašujeme,“ řekl Hynek. „Chceme se vyhnout záchranářským a barážovým problémům a po letech si užít play off. Také bychom rádi zapracovali další mladé do sestavy.“

Kádr podle Hynka ještě uzavřený není. „Potřebujeme doplnit o jednoho kvalitního beka, v obraně jsme úzcí,“ vidí šéf klubu.

Trenér Országh nechce opakovat loňské nevydařené entrée do sezony, kdy Litvínov z prvních sedmi zápasů vyhrál jediný. „Z hlediska psychické pohody je lepší vyhrávat hned od začátku, než něco tlačit před sebou. Co jsme v úvodu loni ztratili, to nám v konečném účtování dost chybělo,“ pamatuje si mistr světa. „Vstup bude důležitý, ale taky musíme být trpěliví. U některých formací jsou vazby dané, u jiných možná chvíli potrvá, než si to sedne nejen po lidské, ale i herní stránce.“

Chemici hodně spoléhají na návrat fanoušků do ochozů. „Zvlášť u nás v Litvínově ten rozdíl bude velký, pro nás jsou šestým hráčem. Projevilo se to, když jsme hráli o titul nebo baráž,“ tvrdí hrající legenda Viktor Hübl. „Bez fanoušků si člověk připadal jako na přáteláku.“

Hynek netuší, co s návštěvami udělá covidový rok. „Když koukáte na fotbalovou ligu, je tam propad nějakých 30 procent. Přijdete o starší, o neočkované, o děti. Věříme, že hokej v Litvínově je takový fenomén, že lidi si cestu najdou, že jsou natěšení. Chystáme pro ně i testování před zápasem. Přišli jsme s novou cenovou mapou lístků, jsou to takové nepopulární věci, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že každý fanoušek, který si koupí lístek, se stává sponzorem klubu,“ zdůraznil generální ředitel. „V cenách na stání patříme k nejlevnějším v republice a i ve vstupenkách na sezení jsme ve druhé poloviny tabulky.“

Jednotlivé lístky na stání přijdou na 120 až 200 korun, na sezení 200 až 350, s klubovou kartou jsou výrazně levnější. Litvínov odstartuje sezonu v pátek ve Zlíně, v neděli se poprvé ukáže doma proti Liberci.

Letošní sezona může být poslední celá na Hlinkově zimním stadionu před jeho modernizací. „Stadion patří městu, dodavatel rekonstrukce už je vybraný, teď se musí řešit čerpání dotací. Na konci roku 2022 by se mohlo začít pracovat, a když všechno půjde dobře, někdy v roce 2024 skončit,“ prozradil Zouvala.