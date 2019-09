Litvínov změnil přípravu, vylepšil obranu a zapíše se do historie

Domácí trenéři

Jiří Šlégr už zachraňoval minulý ročník po odvolání Milana Razýma, teď jako hlavní trenér poprvé do sezony i vstupuje. Má trojroli, je zároveň šéfem představenstva a generálním ředitelem. „V trenérském týmu jsme se rozhodli jít cestou našich odchovanců,“ řekl Šlégr, který si za asistenty vybral Jindřicha Kotrlu a Radima Skuhrovce.

Svěží vítr odjinud

Litvínov v generálce prověří prvoligové Ústí nad Labem Hokejový Litvínov ve čtvrtek čeká extraligová generálka, Verva se utká na domácím stadionu s prvoligovým Ústím a zápas odstartuje v 17.30. Vstupenky na zápas se budou prodávat od 15 hodin, až do konce zápasu bude možné rovněž zakoupit lístky na lednový Open Air se Spartou v Drážďanech.

Rostislav Dočekal je novým mužem v managementu, pracuje coby odborný poradce a skaut, což je ve Vervě nová pozice. „Získali jsme osobnost, která dlouhodobě působí na několika úrovních hokejových soutěží. A vzhledem k věku našich starších hráčů je potřeba začít hledat budoucnost nejen v naší mládeži, ale i v extralize a jiných soutěžích. To je Rosťova parketa,“ ozřejmil Šlégr. Dočekal naposledy působil ve Znojmě, hrajícím mezinárodní EBEL. „Posily máme na starosti s Pepou Beránkem mladším,“ jmenoval Dočekal sportovního ředitele, „a veškeré věci konzultujeme s Jirkou Šlégrem. My si hráče musíme obhájit, proč ho chceme, on má právo veta.“

Kondice podle firmy

Litvínovský Michal Trávníček odehrál jako teprve třetí hráč v historii extraligy 1000 zápasů za jeden klub. I kapitán je zvědavý, jak na tom bude jeho tým kondičně.

Kondiční trenér Ondřej Ježek je pryč. O fyzickou připravenost se nově stará firma Andrle sport, která připravuje i hokejisty z NHL a sportovce z jiných odvětví. „Trénovali jsme úplně jinak, než jsme zvyklí. Ale myslím, že to vyhodnotíme až po sezoně. Až budeme vědět, jak nám kondice držela. Sám jsem zvědavý,“ uvedl kapitán Michal Trávníček. O hráče se nově stará fyzioterapeut Pavel Wildumetz, který přišel z Chomutova.

Stabilní rozpočet

Loni se litvínovský rozpočet poprvé v historii otřel o stomilionovou hranici a letos se nemění. „Pohybuje se ve stejných číslech jako v minulé sezoně. S Unipetrolem máme smlouvu na tuhle a příští sezonu,“ prozradil Šlégr. Unipetrol klub vlastní. „A většinu z rozpočtu Litvínov získal zase od nás. Jsme partneři klubu od jeho založení, tedy více než 70 let,“ hrdě prohlásil generální ředitel skupiny Unipetrol Tomasz Wiatrak. Díky spolupráci s majitelem a generálním partnerem přišel 19letý polský útočník Pawel Zygmunt. „Na svůj věk je výborný hokejista, vidíme v něm budoucnost,“ vytušil i sportovní ředitel Josef Beránek mladší.

Ofenzivnější obrana

Největší třesk zažila obrana. Zpátky je Karel Kubát, z KHL přišel i Adam Jánošík, Verva získala práva na pardubického Jana Ščotku, přivedla z Kladna talent Jiřího Říhu a říz hře chemiků dodá David Štich z Chomutova. Kvůli zranění Šticha a Šestáka měsíc vypomůže Marek Trončinský.

Litvínovský trenér Jiří Šlégr a obránci Karel Kubát (vlevo) a Adam Jánošík (vpravo)

„Loni po Kubátově odchodu jsme měli právě v obranných řadách a v přesilovkách největší problém. Podařilo se nám přivést útočně laděné a dobře bruslící obránce,“ potěšilo Šlégra. V brankovišti Michaela Petráska nahradil David Honzík z Jihlavy, bude sekundovat Jaroslavu Janusovi. Útok opustil jen David Tůma. Trenéři zkouší Richarda Jarůška, účastníka mistrovství světa 2016.

Open air za hranicemi

Milník pro Vervu i český hokej: extraligový zápas se Spartou se odehraje jako první v historii za hranicemi, konkrétně v Německu. Souboj rivalů pod širým nebem uvidí 4. ledna drážďanský fotbalový Rudolf Harbig Stadion pro 32 tisíc diváků. „Je to velká událost pro klub, nás hráče i fanoušky. Hrozně se těším,“ nemůže se dočkat Trávníček.

Petr Ton (vlevo), sportovní ředitel Sparty, a Jiří Šlégr, generální ředitel Vervy Litvínov, mezi klubovými maskoty na fotbalovém stadionu v Drážďanech

Start s Brnem

Do extraligy vstoupí Verva v pátek 13. září doma proti Brnu, pak jede do Plzně a hostí Pardubice. Z přípravy zbývá jen generálka, tu obstará ve čtvrtek od 17.30 domácí zápas s ústeckým Slovanem. Zatím Litvínov v testovacím období čtyřikrát zvítězil a pětkrát prohrál. Cíl pro extraligu? Jako vždy. Play-off.