V KHL byl obětí rasismu, kolumbijský rodák zamířil do Litvínova

„Edwina znám dobře z KHL z Medveščaku Záhřeb. Viděl jsem ho i ve Skelleftee a v Ässätu Pori. Je fantastický bruslař, má dobrou koncovku a je dobře technicky vybavený. Myslím si, že je pro nás jeho angažování logické, protože nám takový hráč v týmu chybí,“ uvedl skaut litvínovského klubu Rostislav Dočekal.

Hedberg přichází právě z Pori, ve 24 letošních zápasech získal solidních 11 bodů za devět gólů a dvě asistence. V mládeži pravidelně reprezentoval Švédsko, působil v MODO, ruskou KHL si zkusil v Medveščaku Záhřeb, kde se potkal s nedávnou litvínovskou posilou, kanadským útočníkem Samsonem Mahbodem.

Po návratu do Švédska hrál za Rögle a Skellefteu. Severočeskému klubu se upsal zatím do konce sezony.

„Je to hráč, který byl vychovaný švédským hokejem. Očekáváme od něj velký přehled, technickou hru s tlakem do branky a zakončením. Je to další impulz do našeho mužstva, abychom se posunuli do vyšších pater tabulky a vytvořili tím větší konkurenci v mužstvu,“ vysvětlil jeho příchod Jiří Šlégr, generální ředitel Litvínova, který je v tabulce třetí od konce.

Dosud nejproduktivnější časy zažil Hedberg v sezoně 2017/18, ve švédském Rögle nasbíral 23 bodů (11+12) v 51 zápasech.

Není první černošský hokejista v české extralize, průkopníkem se stal v roce 2012 kanadský útočník Wayne Simmonds v Liberci. A když s ním hrál v Chomutově, skupina osmi fanoušků na něj rasisticky hučela a pokřikovala. Klub hříšníkům zakázal vstup na stadion, což udělal později i soud. Obžalovaným hrozilo za výtržnictví a hanobení rasy a národa až tříleté vězení.

I Hedberg, který by měl debutovat ve středu doma proti Kometě, už se s rasismem setkal. V lednu 2016 při zápase Spartaku Moskva s Medveščakem Záhřeb přistály na ledě dva banány.

„Tyhle věci by se neměly stávat, ale bohužel se stávají. Hraju v KHL druhou sezonu a je to poprvé, co jsem se s něčím takovým setkal,“ řekl tehdy Hedberg. I Spartak našel viníky a zakázal jim vstup na zápasy.