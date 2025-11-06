Litvínov posiluje defenzivu, přichází lotyšský reprezentant Komuls

,,S ohledem na naše výsledky jsme potřebovali udělat změny. Tím, že pouštíme více hráčů do 1. ligy, se nám uvolnilo místo v rozpočtu. Věříme, že Markuss nám pomůže a místo v sestavě si vybojuje,” řekl klubovému webu litvínovský sportovní manažer Tomáš Vrábel.
Sedmadvacetiletý Komuls naposledy působil v Helsinkách v nejvyšší finské soutěži, dříve nastupoval i v zámoří. V české nejvyšší soutěži se neobjevuje poprvé, v sezoně 2024/25 odehrál 10 utkání za Rytíře Kladno s bilancí 1 gól a 2 asistence. Na letošním světovém šampionátu odehrál za Lotyšsko 7 zápasů a posbíral 2 asistence. V Litvínově má smlouvu do konce roku s možností opce do konce sezony.
Litvínov po 21 kolech uzavírá extraligovou tabulku s 12 body, na předposlední Kladno ztrácí už 11 bodů. Posilu Verva představí po reprezentační přestávce v zápase v Českých Budějovicích.