Tipsport extraliga 2025/26

Litvínov posiluje defenzivu, přichází lotyšský reprezentant Komuls

Ondřej Bičiště
  15:27
Nejslabší tým hokejové extraligy posiluje defenzivu, Litvínov získal lotyšského reprezentačního obránce Markusse Komulse, který si zahrál i na letošním mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku.

Lotyšský obránce Markuss Komuls nahazuje puk v utkání se Slovenskem. | foto: Reuters

,,S ohledem na naše výsledky jsme potřebovali udělat změny. Tím, že pouštíme více hráčů do 1. ligy, se nám uvolnilo místo v rozpočtu. Věříme, že Markuss nám pomůže a místo v sestavě si vybojuje,” řekl klubovému webu litvínovský sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Sedmadvacetiletý Komuls naposledy působil v Helsinkách v nejvyšší finské soutěži, dříve nastupoval i v zámoří. V české nejvyšší soutěži se neobjevuje poprvé, v sezoně 2024/25 odehrál 10 utkání za Rytíře Kladno s bilancí 1 gól a 2 asistence. Na letošním světovém šampionátu odehrál za Lotyšsko 7 zápasů a posbíral 2 asistence. V Litvínově má smlouvu do konce roku s možností opce do konce sezony.

Litvínov po 21 kolech uzavírá extraligovou tabulku s 12 body, na předposlední Kladno ztrácí už 11 bodů. Posilu Verva představí po reprezentační přestávce v zápase v Českých Budějovicích.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
3. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
4. HC Sparta PrahaSparta 22 10 2 1 9 63:53 35
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 3 8 49:50 30
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Martin Nečas (88) v dresu Colorado Avalanche

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Martin Nečas z Colorado Avalanche se raduje z gólu v utkání s New Jersey Devils.

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

Jevgenij Kuzněcov z Caroliny slaví gól.

Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Po úterním hokejovém derby mezi prvoligovými hokejisty Dukly Jihlava a Horácké...

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

Excelentní forma a druhá Košťálkova šance. Rulík mu odpustil, chce ho v týmu

Pardubický obránce Jan Košťálek (třetí zleva) slaví se spoluhráči Jakubem...

Když začal trenér národního týmu Radim Rulík číst nominovaná jména na turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku, málokterý z přítomných novinářů mohl čekat, co bude následovat. Po deseti zvolených obráncích...

6. listopadu 2025  15:38

Litvínov posiluje defenzivu, přichází lotyšský reprezentant Komuls

Lotyšský obránce Markuss Komuls nahazuje puk v utkání se Slovenskem.

Nejslabší tým hokejové extraligy posiluje defenzivu, Litvínov získal lotyšského reprezentačního obránce Markusse Komulse, který si zahrál i na letošním mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku.

6. listopadu 2025  15:27

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

6. listopadu 2025  13:53

Další krok k pardubické aréně. Hala podle úřadu nemusí mít důležité razítko

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Podle krajského úřadu nemusí majitel Dynama Pardubice Petr Dědek žádat o posouzení vlivu jeho zamýšlené arény na životní prostředí. Investor tak přeskakuje těžkou překážku na cestě k největší hale...

6. listopadu 2025  13:14

Rulíkův rébus: Vlevo prázdno, kdo se nezalekne hvězd? Koreis by hleděl i do AHL

Premium
Radim Rulík během zápasu české reprezentace proti Švýcarsku. (4. května 2025)

Těžký úkol to bude pro všechny hráče. Hned v prvním zápase na olympiádě na ně vlétne McDavid, MacKinnon nebo Makar. Kanadští rychlíci, jedni z nejlepších hokejistů na světě. Někteří Češi zažívají...

6. listopadu 2025

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Trenér Radim Rulík na tréninku reprezentace před Českými hrami v Brně.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od 6. do 9. listopadu předvedou na Finských hrách (dříve Karjala Cup). Program zápasů, výsledky, soupisky i kde turnaj sledovat...

6. listopadu 2025  10:15

Jako první v dějinách. Ovečkin vstřelil gól číslo 900, soupeř mu chtěl ukrást puk

Alex Ovečkin z Washington Capitals s pukem, kterým trefil svůj 900. gól v...

Historický rekord NHL i nadále posouvá. V nočním duelu proti St. Louis (6:1) se vyhoupl na kulaté číslo 900. Ruský útočník Alexandr Ovečkin zapsal jubilejní trefu, zastavit se na ní ale nehodlá....

6. listopadu 2025  8:37

Vaněček čelil ofenzivě Toronta, Ovečkin vstřelil jubilejní 900. gól

Alex Ovečkin z Washington Capitals pálí na bránu.

Středeční zápasy hokejové NHL přinesly jeden český gól a start jednoho tuzemského gólmana. Dlouhán v útoku Calgary Adam Klapka jednou trefou podpořil triumf kanadského celku 5:1 nad Columbusem....

6. listopadu 2025  6:32,  aktualizováno  7:34

České hokejistky prohrály s domácími Švédkami, jedinou branku dala Přibylová

Česká hokejistka Aneta Tejralová v šanci před švédskou brankářkou Emmou...

České hokejistky vstoupily do turnaje ve švédském Ängelholmu porážkou s domácí reprezentací 1:4. O jediný gól svěřenek kanadské trenérky Carly MacLeodové se postarala Vendula Přibylová. Švédky se...

5. listopadu 2025  22:01

Slavia nezastavuje, první ligu vede už o deset bodů. Lídr doma smetl Sokolov

Jiří Průžek a Tomáš Trunda se radují z branky Slavie v Maxa lize.

Hokejisté pražské Slavie vyhráli v 19. kole první ligy doma nad Sokolovem 5:1 a zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhými Litoměřicemi na rozdíl 10 bodů. Druhý Stadion na vlastním ledě podlehl...

5. listopadu 2025  21:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

5. listopadu 2025

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

5. listopadu 2025  16:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.